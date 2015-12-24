Шикарный загородный дом

Посмотреть фото-историю о том, как по-европейски красиво можно жить на природе, вы сможете в нашей статье о новом проекте от дизайн-студии ARTTEAM.
Из чего в общем состоит идеальный загородный дом? Комфортный уровень жизни для каждого члена семьи, полная безопасность и красивый дизайн. Здесь все эти компоненты состыковались на основе традиционного дизайна.
Очень живописная отделка экстерьера, профессиональный ландшафтный дизайн и декорирование «под старину» серьезно выделяют этот проект среди множества подобных. Здесь действительно чувствуется ощущение полноценной истории об одном стиле жизни, с любовью к качественным материалам и лучшим европейским традициям.
Особенно изысканно выглядит отделка самого фасада — сложные декоративные карнизы особенно сильно влияют на образ самого здания, делая его очень похожим на исторические особняки.
Больше всего дом напоминает тосканские виллы, полные драматичного и почти средневекового очарования золотого века Средиземноморья. Арочные окна и уютные прогулочные зоны, расположенные по всему участку, гармонично дополняют все остальные элементы декора, приводя к потрясающему эффекту.
В интерьерах проекта мы видим классическую отделку и дизайн интерьера в традиционном стиле. Позолота и лепнина, скульптуры, элегантные рамы для зеркал и картин, шторы с рисунком пейсли выглядят здесь очень актуально.
В основе классического интерьера всегда лежала страсть к тому, чтобы собрать красивые и вдохновляющие владельцев дома предметы искусства и искусно созданную мебель в парадных комнатах. Так, самыми роскошными помещениями становятся гостиная, каминная, парадная столовая и парадный холл. Здесь особое внимание уделяется как отделке, так и мелочам, чтобы в итоге получить интерьер, оформленный «вне времени», на долгие годы.
Внимательный подход к выбору каждого, даже самого маленького элемента позволяет найти исключительно качественные материалы и текстиль для реализации замысла.
Каждая декоративная деталь выбиралась с учетом эталонного европейского классического стиля в дизайне интерьера, и потому все орнаменты, оттенки и даже конкретные предметы мебели выглядят так, будто данный интерьер существует уже давно. Похожий эффект дает не только классический стиль, но и такие его вариации, как эклектика и ар-деко, особенно популярные в последнее время.
В парадной столовой особого внимания заслуживает изысканный набор лакированной мебели и зона белого фортепиано возле окон. Аристократический антураж этой комнаты отлично сочетается с выбранной цветовой гаммой из кремового и темно-орехового оттенков.
На цокольном этаже нас ждет зона отдыха с домашним кинотеатром и барной стойкой. Брутально оформленный интерьер содержит и традиционные дизайнерские приемы, поэтому отлично сочетается со всем образом классического дома.
В первую очередь такие комнаты создаются для владельца дома и его друзей. Для праздников, деловых встреч и переговоров в неформальной обстановке.
С этого ракурса нам открывается вся красота ландшафтного дизайна — зона фонтана, прогулочные зоны и многоуровневые террасы с зелеными посадками. Сам участок прилегает к небольшой роще, которая со временем разнообразится хвойными и другими декоративными насаждениями, реализованными по плану ландшафтного архитектора.
Специально для вас на homify:
— Проект современного коттеджа в американском стиле;