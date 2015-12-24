Шикарный загородный дом

Посмотреть фото-историю о том, как по-европейски красиво можно жить на природе, вы сможете в нашей статье о новом проекте от дизайн-студии ARTTEAM.

Из чего в общем состоит идеальный загородный дом? Комфортный уровень жизни для каждого члена семьи, полная безопасность и красивый дизайн. Здесь все эти компоненты состыковались на основе традиционного дизайна.