Современный московский гламур

Интересная квартира, полная приятных оттенков и красивых дизайнерских приемов ждет вас в проекте от студии ARTTEAM. Воздушная эклектика с элементами глянца и гламура понравится любителям нестандартных решений в рамках современного стиля.
В этой квартире вы найдете красивые мелочи, эффектные декоративные приемы, качественные материалы и отлично подобранные цветовые схемы для каждой конкретной комнаты. Современная эклектика как будто создана для новых квартир, где может развернуться во всей своей красе и показать все достоинства стиля.
Столовая отделена от гостиной комнаты различной отделкой пола, именно она становится центром внимания при входе в квартиру. Здесь есть и модный дизайнерский эко-ход в оформлении — вертикальное озеленение одной из стен с привлекательной подсветкой текстуры растений.
Сама столовая оформлена в элегантном стиле ар-деко, где особенно прелестно смотрится классическое сочетание оттенка слоновой кости с венге и современной хрустальной люстрой.
Просторная гостиная с панорамным остеклением слегка ломаных стен выглядит очень актуально — два разных по форме и стилю диваном сочетаются здесь под эгидой эклектичного стиля, а интересный ковер с низким, почти плюшевым ворсом как будто повторяет текстуры растений в столовой.
Здесь очень много солнечного света, что также подчеркнуто светлой отделкой стен и потолка, благодаря которым комната кажется еще больше. Два крупных акцентных растения стоят за диванами по принципу симметрии, которая отлично помогает держать несколько разных стилей в декоре в гармоничном соотношении.
Невероятно стильная кухня с фасадами из нержавеющей стали и светлого ореха и массивной серой столешницей из камня — один из самых интересных уголков этой квартиры. Металлический блеск фасадов гарнитура выглядит очень современно, а отделка деревом добавляет уюта столь домашней комнате.
Парадный кабинет, полный ярких деталей, декора «под антиквариат» и стильных вещей дает нам представление о вкусе владельца дома. Здесь можно в отличном окружении принимать гостей или даже работать из дома, решая задачи за этим прекрасным письменным столом на изогнутых ножках.
Ванная комната очень сильно выделяется в дизайне интерьера благодаря оригинальной форме ванной чаши. Она выглядит, как роскошная матовая мыльница. Рядом — душевая кабина с отделкой из натурального камня и стеклянными экранами. Особенно комфортна деревянная отделка ее пола.
Большая гардеробная для родителей, которая разделена на две зоны — левую мужскую и правую женскую — находится возле хозяйской спальни. Каждый модуль рассчитан под конкретный тип одежды и даже отдельно подстроен под особенности мужского и женского гардероба.
Спальня дочери выполнена в светлых тонах и полна милых деталей в виде белоснежного единорога, корзины для белья с зайчиком-крышкой, зеркала и ручек для комода в форме бабочек. Кровать имеет мягкое текстильное изголовье, а два изящных пуфика в форме сердечек помогают девочке с удобством принимать гостей.
Специально для вас на homify:
— Проект коттеджа «Ретро, гламур и колониальная экзотика»;