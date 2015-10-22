Современный московский гламур

Интересная квартира, полная приятных оттенков и красивых дизайнерских приемов ждет вас в проекте от студии ARTTEAM. Воздушная эклектика с элементами глянца и гламура понравится любителям нестандартных решений в рамках современного стиля.

В этой квартире вы найдете красивые мелочи, эффектные декоративные приемы, качественные материалы и отлично подобранные цветовые схемы для каждой конкретной комнаты. Современная эклектика как будто создана для новых квартир, где может развернуться во всей своей красе и показать все достоинства стиля.