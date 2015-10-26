Фантастическая реконструкция в Одессе

Самостоятельные пристройки к этому дому новых комнат вылились в необходимость объединения их под эгидой единого стиля и образа. На помощь хозяевам пришли дизайнеры из RASH_STUDIO, которые создали на основе коттеджа настоящую приморскую виллу.
Стоит отметить, что любой дом может быть преобразован таким образом, благодаря помощи профессионалов своего дела. Архитекторы и дизайнеры, специализирующиеся на реконструкции строений, могут быть очень полезны не только в масштабных капитальных ремонтах, где требуется знание многих технических деталей, но и просто в редизайне экстерьеров и фасада. Да и ландшафтный дизайн сможет правильно подать весь образ вашего дома по-новому, приукрасить его плюсы и замаскировать возможные минусы. В целом, любой дом может стать более красивым, если вы позволите дизайнеру сделать его таким.
Проект был реализован в Одессе, и в первую очередь работы были проведены в сфере дизайна экстерьера. В итоге, благодаря изначальной работе хозяина и подключившимся позднее профессионалам дом стал именно тем, кем он хотел был — резиденцией в средиземноморском стиле с шикарным крыльцом с арабскими арками, большим балконом на втором этаже с прекрасным видом и маленьким с коваными перилами при хозяйской спальне.
Изначально были проведены технические работы, связанные с коммуникациями и отделкой фасада. После этого дом уже приобрел элегантный вид и столь сильное преображение заметили все соседи. Самое большое изменение пережила бывшая веранда, которая сейчас стала парадным крыльцом.
Благодаря дизайнерам дом должен обрести классическое звучание, роскошные элементы декора и отделки, а также изящную мебель в европейском стиле.
В основе эстетики проекта легла особая цветовая гамма, четко выдержанная во всех комнатах дома и придающая ему приморское, солнечно-летнее настроение.
Особенное изящно дизайнеры поработали над зоной парадного крыльца и входа — полукруглая лестница, украшенная лишь с одного боку перилами, выглядит как лестница палаццо, а декоративный деревянный навес над арками и кованые светильники позволяют добавить средиземноморского шарма.
Любого гостя в этой прекрасной вилле встречают два парадных мягких кресла в европейском стиле, элегантный консольный столик и зеркало. А воздушные шторы развеваются на легком морском бризе и ловят слишком яркие лучи южного солнца.
В процессе реконструкции хозяева также выразили желание добавить еще одно строение с навесом на своем участке, где бы они могли встречать гостей и даже проводить маленькие вечеринки, семейные дни рождения и другие праздники. Так появилась эта привлекательная летняя кухня со столовой зоной на 10 персон, с полноценной зоной барбекю и диваном.
На этой визуализации мы видим, как крыльцо должно будет выглядеть в конце реконструкции. Зона с двумя креслами справа от входа уже была нами рассмотрена на предыдущих фотографиях, а слева находится угловой диванчик со столом, где можно посидеть с гостями, наблюдая за одесским закатом за чашечкой чая с рахат-лукумом. Эта зона украшена древними картами с дополнительной точечной подсветкой и этническими светильниками из железа и стекла.
Большие стеклянные двери с дополнительными окнами для панорамного обзора ведут в парадный холл виллы, а мы на этом заканчиваем наше путешествие по истории реконструкции экстерьера в этом проекте.
Надеемся, вы получили удовольствие от чудесного преображения этого дома!
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