Фантастическая реконструкция в Одессе

На этой визуализации мы видим, как крыльцо должно будет выглядеть в конце реконструкции. Зона с двумя креслами справа от входа уже была нами рассмотрена на предыдущих фотографиях, а слева находится угловой диванчик со столом, где можно посидеть с гостями, наблюдая за одесским закатом за чашечкой чая с рахат-лукумом. Эта зона украшена древними картами с дополнительной точечной подсветкой и этническими светильниками из железа и стекла.

Большие стеклянные двери с дополнительными окнами для панорамного обзора ведут в парадный холл виллы, а мы на этом заканчиваем наше путешествие по истории реконструкции экстерьера в этом проекте.

Надеемся, вы получили удовольствие от чудесного преображения этого дома!

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