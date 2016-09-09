​TOP-20 гостиных в стиле модных десертов

Сегодня наша новая Книга Идей полностью посвящена интерьерам гостиной! В ней вы узнаете, что интерьер этой важнейшей комнаты в доме уже давно перестал быть традиционным и вовсю стремится к современной технологичной начинке, блеску и глянцу, позитиву и капельке ар-деко. Классика здесь соперничает с модерном, минимализм – с ар-деко, а вместе все они позволяют создать новый облик гостиной, эклектичный и смелый, чаще всего светлый и очень современный.
В нашей фото-подборке каждая гостиная будет названа в честь определенного десерта, напоминающего по настроению ее интерьер. А под фотографиями будут озвучены главные тренды, использованные в дизайне. Вам следует узнать их до того, как заниматься ремонтом собственной гостиной!
Итак, гостиная перестала быть комнатой «уютной» и превратилась в «фантастическую», в глянцевое и вдохновляющее шоу! Давайте посмотрим, как именно!
Эта шикарная гостиная выполнена в стиле бразильяно и выглядит идеальной для большой семьи! В дизайне здесь были использованы навесные потолки с подсветкой, зеркальный кофейный столик, стеклянный консольный столик и ковер с высоким ворсом, а пол выложен керамогранитом под мрамор (от 800 рублей за кв. метр).
Освежающая смесь черники и лаванды делает современный интерьер не просто эффектным, но и буквально завораживающим. В этом интерьере гостиной использовались стеклянные экраны для обрамления балкона, биокамин и акцентная кирпичная стена.
BARRIN HOUSE
Нежное творожное суфле с легким добавлением ежевики и клубники – это классика, украшенная модным трендом. В дизайне этой гостиной в американском неоклассическом стиле мы найдем зеркальную отделку стен и фальш-камин.
Прекрасный модный десерт прост в приготовлении и уже давно известен всем как идеальный способ порадовать подругу вкусным подарком. Макаруны, как и модерн с пастельными оттенками, отлично подойдут под любой современный вкус. В дизайне этой гостиной были использованы и ниши с подсветкой, и модульные кофейные столики.
Параметрика в дизайне акцентного блока за диваном и ножек кофейного столика здесь является одним из важнейших трендов. Кроме того, придиванный столик слева имеет модную зеркальную отделку.
Потрясающее итальянское мороженое всегда имеет эффектные добавления в виде шоколада, ягод, орехов, мини-крендельков и других вкусных штучек. Джелато считается самым насыщенным мороженым в мире, в Риме оно часто заменяет обед или ланч. В этом, не менее богатом и эффектном интерьере мы найдем множество трендовых дополнений – висящие медные светильники, будто кусочки карамели, натуральное дерево в дизайне лестницы и панорамное остекление.
Неаполитанский вид мороженого с леденцами, сушеными фруктами и орехами. Обычно добавляется в торт и выглядит изумительным блюдом с персиковыми оттенками. В этом интерьере мы найдем не менее заманчивые предложения из мира дизайна интерьера – каменную столешницу с подсветкой и золотые аксессуары.
Кусочки фруктов, которые окунают в расплавленный итальянский шоколад – то, что делает этот десерт не только безумно вкусным, но и изысканным. Шоколадная цветовая палитра с легкими фруктовыми оттенкам является одной из самых модных в мире дизайна интерьера гостиной.
Разноформатный, всегда удивляющий своей начинкой, с необычным вкусом и эффектной подачей рахат-лукум так же, как и эклектика, никого не оставляет равнодушным!
Штрудель – модное и при этом традиционное австрийское блюдо в виде рулета из слоёного теста с различной начинкой, чаще всего с яблочной. Как и стиль исторического шале или рустика, такой десерт популярен в Австрии, Альпах, в горных районах Бразилии и Аргентины. Часто для акцентов в десерте и интерьере выбираются яркие красные – калина, малина, красное цветное стекло.
Потрясающий рецепт мартини Голубая Луна является прекрасным взрослым десертом для коктейльных вечеринок. Именно для них создана эта прекрасная открытая гостиная с полукруглым диваном и дверьми-слайдерами с выходом на патио и террасу.
Иногда простой десерт или стиль, как печенье и модерн, благодаря особенным ингредиентами и акцентам могут стать вашим самым главным фаворитом. Так и эта гостиная с оттенками грецкого ореха и натуральной древесины выглядит очень аппетитно.
Абсолютный тренд фешенебельных ресторанов, в том числе и в Голливуде, муссовое пирожное имеет огромное разнообразие начинок – глянцевых, блестящих, сладких и пряных. Оно идеально подходит под закуску на вечеринке и является столь же современным способом пригласить гостей, как и гостиная с террасой у бассейна. В дизайне этой гостиной в Лос-Анджелесе вы найдете неменее лакомые акценты.
Конфеты, любимые многими, с кокосовой стружкой и ванильными оттенками, являются классикой жанра для элегантного дополнения к чашечке кофе. Так и в этой гостиной, множество смелых оттенков сочетаются с кофейными, чтобы стать целостным интерьером.
Почти черный трюфель – изысканность, оценить которую можно лишь в искусном исполнении от настоящего повара ресторана с мишленовской звездой. Так и минимализм на этой вилле в ЮАР раскрывается гораздо более эффектно в люксовом варианте.
Самый почитаемый десерт американской кулинарии сравним по внешнему виду с лофтом. Шоколадный, с модными дополнениями в виде свежей малины или завитушек шоколада, он является классикой для тех, кто боится ошибиться и хочет быть уверен в своем выборе.
Один из самых потрясающих сицилийских рецептов, популярных на весь мир – канноли, являющийся хрустящей трубочкой с различной кремовой начинкой. Одна из самых популярных комбинаций – банан, ваниль и цукаты под цвет – является основной гаммой и для данного интерьера.
Потрясающий итальянский десерт панна-котта с красными или фиолетовыми ягодами и листиком мяты сверху рожден на Севере Италии – там же, где популярен стиль шале. При его подаче используются сладкие соусы, а в стиле шале – нежный, будто лоснящийся текстиль высочайшего качества.
Умопомрачительный французский фондан с лесными орехами имеет нежный формат с кремообразной хрустящей корочкой! Едят его не только в Париже, но и на модных альпийских курортах в стиле шале.
Потрясающий эклектичный интерьер с панорамными видами на греческие острова из Турции может напомнить вам йогурт с черникой благодаря своей потрясающе модной цветовой гамме. Рулонные шторы, торшер в виде прожектора и приставной столик для дивана являются здесь главными модными трендами.
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