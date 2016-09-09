​TOP-20 гостиных в стиле модных десертов

Сегодня наша новая Книга Идей полностью посвящена интерьерам гостиной! В ней вы узнаете, что интерьер этой важнейшей комнаты в доме уже давно перестал быть традиционным и вовсю стремится к современной технологичной начинке, блеску и глянцу, позитиву и капельке ар-деко. Классика здесь соперничает с модерном, минимализм – с ар-деко, а вместе все они позволяют создать новый облик гостиной, эклектичный и смелый, чаще всего светлый и очень современный.

В нашей фото-подборке каждая гостиная будет названа в честь определенного десерта, напоминающего по настроению ее интерьер. А под фотографиями будут озвучены главные тренды, использованные в дизайне. Вам следует узнать их до того, как заниматься ремонтом собственной гостиной!

Итак, гостиная перестала быть комнатой «уютной» и превратилась в «фантастическую», в глянцевое и вдохновляющее шоу! Давайте посмотрим, как именно!