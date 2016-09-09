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​TOP-20 гостиных в стиле модных десертов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Cantagirone uno, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración ГостинаяАксессуары и декорации
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Сегодня наша новая Книга Идей полностью посвящена интерьерам гостиной! В ней вы узнаете, что интерьер этой важнейшей комнаты в доме уже давно перестал быть традиционным и вовсю стремится к современной технологичной начинке, блеску и глянцу, позитиву и капельке ар-деко. Классика здесь соперничает с модерном, минимализм – с ар-деко, а вместе все они позволяют создать новый облик гостиной, эклектичный и смелый, чаще всего светлый и очень современный.

В нашей фото-подборке каждая гостиная будет названа в честь определенного десерта, напоминающего по настроению ее интерьер. А под фотографиями будут озвучены главные тренды, использованные в дизайне. Вам следует узнать их до того, как заниматься ремонтом собственной гостиной!

Итак, гостиная перестала быть комнатой «уютной» и превратилась в «фантастическую», в глянцевое и вдохновляющее шоу! Давайте посмотрим, как именно!

​Ванильный чизкейк

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Гостиная в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Эта шикарная гостиная выполнена в стиле бразильяно и выглядит идеальной для большой семьи! В дизайне здесь были использованы навесные потолки с подсветкой, зеркальный кофейный столик, стеклянный консольный столик и ковер с высоким ворсом, а пол выложен керамогранитом под мрамор (от 800 рублей за кв. метр).

​Черничный смузи с цветами лаванды

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Освежающая смесь черники и лаванды делает современный интерьер не просто эффектным, но и буквально завораживающим. В этом интерьере гостиной использовались стеклянные экраны для обрамления балкона, биокамин и акцентная кирпичная стена.

​Творожное суфле

Квартира в жк "BARRIN HOUSE", Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Гостиная в классическом стиле
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>

Квартира в жк BARRIN HOUSE

Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>
Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"

Нежное творожное суфле с легким добавлением ежевики и клубники – это классика, украшенная модным трендом. В дизайне этой гостиной в американском неоклассическом стиле мы найдем зеркальную отделку стен и фальш-камин.

​Клубничные макаруны

Cantagirone uno, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración ГостинаяАксессуары и декорации
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Прекрасный модный десерт прост в приготовлении и уже давно известен всем как идеальный способ порадовать подругу вкусным подарком. Макаруны, как и модерн с пастельными оттенками, отлично подойдут под любой современный вкус. В дизайне этой гостиной были использованы и ниши с подсветкой, и модульные кофейные столики.

​Тирамису

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Параметрика в дизайне акцентного блока за диваном и ножек кофейного столика здесь является одним из важнейших трендов. Кроме того, придиванный столик слева имеет модную зеркальную отделку.

​Шоколадный джелато с карамелью

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Гостиная в стиле модерн
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Потрясающее итальянское мороженое всегда имеет эффектные добавления в виде шоколада, ягод, орехов, мини-крендельков и других вкусных штучек. Джелато считается самым насыщенным мороженым в мире, в Риме оно часто заменяет обед или ланч. В этом, не менее богатом и эффектном интерьере мы найдем множество трендовых дополнений – висящие медные светильники, будто кусочки карамели, натуральное дерево в дизайне лестницы и панорамное остекление.

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​Сицилийская кассата

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Гостиная в стиле модерн
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Неаполитанский вид мороженого с леденцами, сушеными фруктами и орехами. Обычно добавляется в торт и выглядит изумительным блюдом с персиковыми оттенками. В этом интерьере мы найдем не менее заманчивые предложения из мира дизайна интерьера – каменную столешницу с подсветкой и золотые аксессуары.

​Десертное фондю

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura Гостиная в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Кусочки фруктов, которые окунают в расплавленный итальянский шоколад – то, что делает этот десерт не только безумно вкусным, но и изысканным. Шоколадная цветовая палитра с легкими фруктовыми оттенкам является одной из самых модных в мире дизайна интерьера гостиной.

​Рахат-лукум

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Гостиная в стиле модерн
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Разноформатный, всегда удивляющий своей начинкой, с необычным вкусом и эффектной подачей рахат-лукум так же, как и эклектика, никого не оставляет равнодушным!

​Яблочный штрудель с красными ягодами

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA Гостиная в стиле кантри
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

Штрудель – модное и при этом традиционное австрийское блюдо в виде рулета из слоёного теста с различной начинкой, чаще всего с яблочной. Как и стиль исторического шале или рустика, такой десерт популярен в Австрии, Альпах, в горных районах Бразилии и Аргентины. Часто для акцентов в десерте и интерьере выбираются яркие красные – калина, малина, красное цветное стекло.

​Мартини Blue Moon

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Потрясающий рецепт мартини Голубая Луна является прекрасным взрослым десертом для коктейльных вечеринок. Именно для них создана эта прекрасная открытая гостиная с полукруглым диваном и дверьми-слайдерами с выходом на патио и террасу.

​Печенье с карамелью и грецкими орехами

Casa de la Luz , C Cúbica Arquitectos C Cúbica Arquitectos Гостиная в стиле модерн
C Cúbica Arquitectos

C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos

Иногда простой десерт или стиль, как печенье и модерн, благодаря особенным ингредиентами и акцентам могут стать вашим самым главным фаворитом. Так и эта гостиная с оттенками грецкого ореха и натуральной древесины выглядит очень аппетитно.

​Муссовое пирожное

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Гостиная в стиле модерн
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Абсолютный тренд фешенебельных ресторанов, в том числе и в Голливуде, муссовое пирожное имеет огромное разнообразие начинок – глянцевых, блестящих, сладких и пряных. Оно идеально подходит под закуску на вечеринке и является столь же современным способом пригласить гостей, как и гостиная с террасой у бассейна. В дизайне этой гостиной в Лос-Анджелесе вы найдете неменее лакомые акценты.

​Рафаэлло

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva Гостиная в стиле модерн
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

Конфеты, любимые многими, с кокосовой стружкой и ванильными оттенками, являются классикой жанра для элегантного дополнения к чашечке кофе. Так и в этой гостиной, множество смелых оттенков сочетаются с кофейными, чтобы стать целостным интерьером.

​Трюфель

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Гостиная в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Почти черный трюфель – изысканность, оценить которую можно лишь в искусном исполнении от настоящего повара ресторана с мишленовской звездой. Так и минимализм на этой вилле в ЮАР раскрывается гораздо более эффектно в люксовом варианте.

​Брауни

House Tsi , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Гостиная в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Tsi

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Самый почитаемый десерт американской кулинарии сравним по внешнему виду с лофтом. Шоколадный, с модными дополнениями в виде свежей малины или завитушек шоколада, он является классикой для тех, кто боится ошибиться и хочет быть уверен в своем выборе.

​Канноли

Living Room Viterbo Interior design Гостиные в эклектичном стиле
Viterbo Interior design

Living Room

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

Один из самых потрясающих сицилийских рецептов, популярных на весь мир – канноли, являющийся хрустящей трубочкой с различной кремовой начинкой. Одна из самых популярных комбинаций – банан, ваниль и цукаты под цвет – является основной гаммой и для данного интерьера.

​Шоколадная панна-котта

Chalet Les Chantéls: Un chalet neuf de luxe qui combine l'architecture traditionnelle savoyarde avec un intérieur contemporain, shep&kyles design shep&kyles design Гостиная в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Потрясающий итальянский десерт панна-котта с красными или фиолетовыми ягодами и листиком мяты сверху рожден на Севере Италии – там же, где популярен стиль шале. При его подаче используются сладкие соусы, а в стиле шале – нежный, будто лоснящийся текстиль высочайшего качества.

​Фондан с лесными орехами

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Гостиная в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Умопомрачительный французский фондан с лесными орехами имеет нежный формат с кремообразной хрустящей корочкой! Едят его не только в Париже, но и на модных альпийских курортах в стиле шале.

​Греческий йогурт с черникой

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Потрясающий эклектичный интерьер с панорамными видами на греческие острова из Турции может напомнить вам йогурт с черникой благодаря своей потрясающе модной цветовой гамме. Рулонные шторы, торшер в виде прожектора и приставной столик для дивана являются здесь главными модными трендами.

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