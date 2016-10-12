До и После: 5 ремонтов для копирования

Затеваете ремонт и нужны свежие идеи? Как простыми средствами сделать дизайн оригинальным? Какой выбрать стиль и как его реализовать?

Мы постараемся ответить на данные вопросы в нашей новой Книге Идей, посвященной реализованным ремонтам. 7 проектов с различной площадью, стилем в дизайне интерьера и решениями помогут расширить границы ваших возможностей!