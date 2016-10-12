До и После: 5 ремонтов для копирования

Затеваете ремонт и нужны свежие идеи? Как простыми средствами сделать дизайн оригинальным? Какой выбрать стиль и как его реализовать?
Мы постараемся ответить на данные вопросы в нашей новой Книге Идей, посвященной реализованным ремонтам. 7 проектов с различной площадью, стилем в дизайне интерьера и решениями помогут расширить границы ваших возможностей!
Решившись на перепланировку этой далеко не новой квартиры в Италии, владельцы и не предполагали, что из их самой простой квартирки получится настоящее произведение искусства! Кроме того, что абсолютно все ниши были использованы для организации шикарного современного пространства для жизни и отдыха, здесь была также использована кирпичная кладка для создания полукруглой стены с нишей с задней стороны.
Так выглядит стена полукругом после окончания ремонта. Из-за современной лаконичной отделки она почти незаметна, но если вы взгляните на нее, то увидите все прелести гладких, изогнутых линий, которые красиво оживляют современный интерьер.
Стены полукругом отлично подходят для таких стилей в дизайне интерьера, как модерн, минимализм, классика, ар-деко. За ними можно сделать гардеробную, поставить стиральную машину в коридоре или бытовую технику, если ниша находится при кухне.
Этот старый сарай уже несколько раз ремонтировался перед тем, как стать образцом шикарного современного дизайна. Давайте посмотрим, какие идеи позволили реализовать идею домика в деревне на современный манер, да еще и на основе старого сарая. Правда, правильнее будет называть его ангаром или амбаром, из-за его весьма внушительных размеров.
Итак, что мы видим? Натяжные потолки, скрывающие неровность ската крыши, панорамное остекление от пола до потолка, отопление по типу «теплого пола», которое позволяет исключить радиаторы из интерьера, современная отделка стен и простая покраска в белый, зонирование с помощью предметов мебели. Кроме того, в потолке мы найдем встроенную подсветку.
На этой достаточно просторной кухне мы увидим вживую дополнение кухни особенным островом с варочной панелью. Именно так выглядит кухня площадью в 18 кв. метров.
Потрясающие специалисты из студии FMS MIMARLIK & İNŞAAT произвели фантастически шикарную отделку этой гостиной. С помощью гипсокартонной перегородки они добавили на главную стену ниши с отделкой зеркалами в стиле ар-деко, камин, TV-зону и особенный модуль, подсвеченный неоновыми нитями в стиле турецкого орнамента. Браво!
Удивительно, но коридоры часто доставляют нам больше хлопот, чем другие помещения в квартире. Здесь длинный и неудобный коридор стал прекрасно оформленным холлом с системами хранения!
Мало кто осмелится купить квартиру в таком состоянии без средств, примерно равных ее стоимости на рынке. Правда, оформить ее красиво можно и за меньшую сумму. Смотрим как, ниже!
Минималистичный лофт – спасение для бюджетного ремонта, основой которого будет простая краска и плитка. Штукатурка серых оттенков, металлические детали и грубая древесина помогают скрасить простоту отделки, стандартные радиаторы, маленькие окна.
Этот ремонт из конца 80-х уже давно не нравился хозяевам, и они решили основательно его обновить.
Среди использованных приемов стоит особенно выделить идею с барной стойкой на кухне, керамическим паркетом на полу, объединением кухни и гостиной в одну комнату и двухцветную мебель – черную и белую, и все это на фоне кофейно-сливочной отделки.
Так выглядела планировка этой квартиры (что на фотографиях выше) до ремонта.
После перепланировки получилось организовать еще одну спальню (детскую) возле столовой, а зона гостиной разместилась на месте бывшего коридора и кладовки. А ванная и часть гостиной (salone) была использована для создания двух ванных комнат.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца в стиле бразильяно;