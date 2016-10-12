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До и После: 5 ремонтов для копирования

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
renovatie 60-er jaren villa omgeving Bergen op Zoom, Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
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Затеваете ремонт и нужны свежие идеи? Как простыми средствами сделать дизайн оригинальным? Какой выбрать стиль и как его реализовать?

Мы постараемся ответить на данные вопросы в нашей новой Книге Идей, посвященной реализованным ремонтам. 7 проектов с различной площадью, стилем в дизайне интерьера и решениями помогут расширить границы ваших возможностей!

​До: перепланировка

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

Решившись на перепланировку этой далеко не новой квартиры в Италии, владельцы и не предполагали, что из их самой простой квартирки получится настоящее произведение искусства! Кроме того, что абсолютно все ниши были использованы для организации шикарного современного пространства для жизни и отдыха, здесь была также использована кирпичная кладка для создания полукруглой стены с нишей с задней стороны.

​После: стена полукругом

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

Так выглядит стена полукругом после окончания ремонта. Из-за современной лаконичной отделки она почти незаметна, но если вы взгляните на нее, то увидите все прелести гладких, изогнутых линий, которые красиво оживляют современный интерьер.

Стены полукругом отлично подходят для таких стилей в дизайне интерьера, как модерн, минимализм, классика, ар-деко. За ними можно сделать гардеробную, поставить стиральную машину в коридоре или бытовую технику, если ниша находится при кухне.

​До: старый сарай

renovatie 60-er jaren villa omgeving Bergen op Zoom, Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur

Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur

Этот старый сарай уже несколько раз ремонтировался перед тем, как стать образцом шикарного современного дизайна. Давайте посмотрим, какие идеи позволили реализовать идею домика в деревне на современный манер, да еще и на основе старого сарая. Правда, правильнее будет называть его ангаром или амбаром, из-за его весьма внушительных размеров.

​После: «домик в деревне»

renovatie 60-er jaren villa omgeving Bergen op Zoom, Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur

Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur

Итак, что мы видим? Натяжные потолки, скрывающие неровность ската крыши, панорамное остекление от пола до потолка, отопление по типу «теплого пола», которое позволяет исключить радиаторы из интерьера, современная отделка стен и простая покраска в белый, зонирование с помощью предметов мебели. Кроме того, в потолке мы найдем встроенную подсветку.

​До и После: редизайн кухни

Reforma integral de Departamento, Indinaco srl Construcciones y servicios Indinaco srl Construcciones y servicios
Indinaco srl Construcciones y servicios

Indinaco srl Construcciones y servicios
Indinaco srl Construcciones y servicios
Indinaco srl Construcciones y servicios

На этой достаточно просторной кухне мы увидим вживую дополнение кухни особенным островом с варочной панелью. Именно так выглядит кухня площадью в 18 кв. метров.

​После: монтаж интегрированных модулей в отделке

Eyüp Taş, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco Озеленение МДФ Белый
FMS Mobilya Deco

FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco

Потрясающие специалисты из студии FMS MIMARLIK & İNŞAAT произвели фантастически шикарную отделку этой гостиной. С помощью гипсокартонной перегородки они добавили на главную стену ниши с отделкой зеркалами в стиле ар-деко, камин, TV-зону и особенный модуль, подсвеченный неоновыми нитями в стиле турецкого орнамента. Браво!

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​До и После: ремонт старого коридора

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Удивительно, но коридоры часто доставляют нам больше хлопот, чем другие помещения в квартире. Здесь длинный и неудобный коридор стал прекрасно оформленным холлом с системами хранения!

​До: квартира в ужасном состоянии

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

Мало кто осмелится купить квартиру в таком состоянии без средств, примерно равных ее стоимости на рынке. Правда, оформить ее красиво можно и за меньшую сумму. Смотрим как, ниже!

​После: стиль лофт

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI Столовая комната в стиле минимализм
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

Минималистичный лофт – спасение для бюджетного ремонта, основой которого будет простая краска и плитка. Штукатурка серых оттенков, металлические детали и грубая древесина помогают скрасить простоту отделки, стандартные радиаторы, маленькие окна.

​До: стандартная квартира

Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Этот ремонт из конца 80-х уже давно не нравился хозяевам, и они решили основательно его обновить.

После: стильные апартаменты

Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Среди использованных приемов стоит особенно выделить идею с барной стойкой на кухне, керамическим паркетом на полу, объединением кухни и гостиной в одну комнату и двухцветную мебель – черную и белую, и все это на фоне кофейно-сливочной отделки.

​До: планировка

Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Так выглядела планировка этой квартиры (что на фотографиях выше) до ремонта.

​После: перепланировка

Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

После перепланировки получилось организовать еще одну спальню (детскую) возле столовой, а зона гостиной разместилась на месте бывшего коридора и кладовки. А ванная и часть гостиной (salone) была использована для создания двух ванных комнат.

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— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца в стиле бразильяно;

— Интересные идеи для дизайна спальни.

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