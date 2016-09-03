7 фантастических кирпичных грилей

Специально для вас мы собрали вдохновляющую подборку грилей, которые просты в сборке и отлично впишутся в практически любой любимый вами стиль.

Гриль – это мангал с дымоходом, который позволяет использовать не только шампуры, но и решетки. У гриля может быть несколько уровней для установки решетки или даже несколько решеток (например, нижняя – для жарки мяса, средняя – для тушения овощей, верхняя – для подогрева тостов).

При сборке гриля своими руками он обойдется вам в 80-250 тыс. рублей, при этом вызов настоящего печника увеличит стоимость еще на 50-100 тыс., но откроет возможности для стильных, профессиональных и более сложных проектов.