7 фантастических кирпичных грилей

Специально для вас мы собрали вдохновляющую подборку грилей, которые просты в сборке и отлично впишутся в практически любой любимый вами стиль.
Гриль – это мангал с дымоходом, который позволяет использовать не только шампуры, но и решетки. У гриля может быть несколько уровней для установки решетки или даже несколько решеток (например, нижняя – для жарки мяса, средняя – для тушения овощей, верхняя – для подогрева тостов).
При сборке гриля своими руками он обойдется вам в 80-250 тыс. рублей, при этом вызов настоящего печника увеличит стоимость еще на 50-100 тыс., но откроет возможности для стильных, профессиональных и более сложных проектов.
Для тропического настроения гриль с декоративным обрамлением желтым кирпичом окажется самым лучшим вариантом. Данный гриль имеет газовый баллон и именно на газе и производится готовка, но в принципе, структура столь проста, что и топка с древесиной смотрелась бы здесь очень органично.
Эта интересная идея позволит вам реализовать общую столешницу для летней кухни и самого гриля. Данный гриль также работает на газовом баллоне. Правда, на этой кухне мы найдем еще и другую печь (слева) и хлебо-печь (справа).
Эта интересная печь имеет простейшую структуру. Сначала выложен постамент из кирпичей с бетонной столешницей. Затем уже на ней разместился слой глины, который был сформирован в купол своими руками. В это же время выкладывалась и сама печь с помощью кирпичей и огнеупорных элементов.
Как готовить в купольной печи? Огонь разжигается у дальней стенки, а прямо перед вами раскладывается блюдо – например, пицца, которая готовится на специальном подносе.
Печи с декором «под камень» серого или черного цвета отлично подходят под азиатский стиль, минимализм и модерн, люксовое шале.
Эта более сложная печь работает на дровах. Дровница находится справа, а с обратной стороны, возле гарнитура, имеется духовка и плита, на которой можно подогреть чайник, сделать яичницу.
Печи без отделки декоративным кирпичом подходят лишь для стиля рустик. В кантри или шале они смотрятся слишком неопрятно.
90% бразильских печей на летних кухнях уже давно работают от газовых баллонов. Есть два типа печей – кирпичные и стеклянные, со стальным каркасом, и оба они отлично смотрятся в дизайне кухни или столовой.
Печи с декоративной обкладкой белым кирпичом идеально подходят под стили минимализм, модерн и тропический. Они позволяют сделать летнюю кухню светлым и позитивным местом, добавив другие белые или светлые детали, яркие акценты.
Эта интересная печь очень удобна и мульти-функциональна. Слева есть гриль и место для раскладки шампуров, справа – плита для подогрева, варки, готовки на сковородке. Отличительная черта печи – компактность.
Печи с декоративным оформлением из желтого кирпича отлично подойдут в стиль кантри, средиземноморский, тропический, рустик. Под нее стоит подобрать шоколадную, черную или белую мебель и аксессуары.
Внутри гриль выложен огнеупорным кирпичом (в Бразилии он белого цвета), а снаружи –декоративным красным кирпичом. Так же выложена и маленькая печь слева – в помощь первой.
Печи из красного кирпича отлично подходят к стилям кантри, рустик, шале, к летней кухне на даче, возле сауны или парной. Из-за своего яркого оттенка они отличаются солидным видом и составляют фокусную точку для композиции. К такой печи лучше всего присмотреть темно-коричневую или бежевую мебель.
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