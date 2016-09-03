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7 фантастических кирпичных грилей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Балкон и терраса в рустикальном стиле Кирпичи
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Специально для вас мы собрали вдохновляющую подборку грилей, которые просты в сборке и отлично впишутся в практически любой любимый вами стиль.

Гриль – это мангал с дымоходом, который позволяет использовать не только шампуры, но и решетки. У гриля может быть несколько уровней для установки решетки или даже несколько решеток (например, нижняя – для жарки мяса, средняя – для тушения овощей, верхняя – для подогрева тостов).

При сборке гриля своими руками он обойдется вам в 80-250 тыс. рублей, при этом вызов настоящего печника увеличит стоимость еще на 50-100 тыс., но откроет возможности для стильных, профессиональных и более сложных проектов.

​Гриль из светлого кирпича

Casa Imbassaí, Jamile Lima Arquitetura Jamile Lima Arquitetura Веранда и терраса в тропическом стиле
Jamile Lima Arquitetura

Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura

Для тропического настроения гриль с декоративным обрамлением желтым кирпичом окажется самым лучшим вариантом. Данный гриль имеет газовый баллон и именно на газе и производится готовка, но в принципе, структура столь проста, что и топка с древесиной смотрелась бы здесь очень органично.

​Столешница, интегрированная в зону гриля

Casa do Bosque, Arquitetamos Escritório Autônomo Arquitetamos Escritório Autônomo Дома в рустикальном стиле
Arquitetamos Escritório Autônomo

Arquitetamos Escritório Autônomo
Arquitetamos Escritório Autônomo
Arquitetamos Escritório Autônomo

Эта интересная идея позволит вам реализовать общую столешницу для летней кухни и самого гриля. Данный гриль также работает на газовом баллоне. Правда, на этой кухне мы найдем еще и другую печь (слева) и хлебо-печь (справа).

​Печь для пиццы

作品, 一景 一景 Сад Грильницы
一景

一景
一景
一景

Эта интересная печь имеет простейшую структуру. Сначала выложен постамент из кирпичей с бетонной столешницей. Затем уже на ней разместился слой глины, который был сформирован в купол своими руками. В это же время выкладывалась и сама печь с помощью кирпичей и огнеупорных элементов.

Как готовить в купольной печи? Огонь разжигается у дальней стенки, а прямо перед вами раскладывается блюдо – например, пицца, которая готовится на специальном подносе.

Печи с декором «под камень» серого или черного цвета отлично подходят под азиатский стиль, минимализм и модерн, люксовое шале.

​Печь с духовкой и плитой

Casa do Arquiteto - Campos do Jordão 2007, Carlos Bratke Arquiteto Carlos Bratke Arquiteto Кухня в рустикальном стиле
Carlos Bratke Arquiteto

Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto

Эта более сложная печь работает на дровах. Дровница находится справа, а с обратной стороны, возле гарнитура, имеется духовка и плита, на которой можно подогреть чайник, сделать яичницу.

Печи без отделки декоративным кирпичом подходят лишь для стиля рустик. В кантри или шале они смотрятся слишком неопрятно.

​Большая бразильская печь

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Дома в рустикальном стиле
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

90% бразильских печей на летних кухнях уже давно работают от газовых баллонов. Есть два типа печей – кирпичные и стеклянные, со стальным каркасом, и оба они отлично смотрятся в дизайне кухни или столовой.

Печи с декоративной обкладкой белым кирпичом идеально подходят под стили минимализм, модерн и тропический. Они позволяют сделать летнюю кухню светлым и позитивным местом, добавив другие белые или светлые детали, яркие акценты.

​Кирпичная желтая печь

homify Балкон и терраса в рустикальном стиле Кирпичи
homify

homify
homify
homify

Эта интересная печь очень удобна и мульти-функциональна. Слева есть гриль и место для раскладки шампуров, справа – плита для подогрева, варки, готовки на сковородке. Отличительная черта печи – компактность.

Печи с декоративным оформлением из желтого кирпича отлично подойдут в стиль кантри, средиземноморский, тропический, рустик. Под нее стоит подобрать шоколадную, черную или белую мебель и аксессуары.

​Газовый гриль

CASA DE FAZENDA, IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores Кухня в рустикальном стиле
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores

IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores

Внутри гриль выложен огнеупорным кирпичом (в Бразилии он белого цвета), а снаружи –декоративным красным кирпичом. Так же выложена и маленькая печь слева – в помощь первой.

Печи из красного кирпича отлично подходят к стилям кантри, рустик, шале, к летней кухне на даче, возле сауны или парной. Из-за своего яркого оттенка они отличаются солидным видом и составляют фокусную точку для композиции. К такой печи лучше всего присмотреть темно-коричневую или бежевую мебель.

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