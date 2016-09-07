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​11 ванных комнат с WOW-эффектом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дизайн интерьера трёхкомнатной квартиры в "сталинском" доме, Студия Инстильер | Studio Instilier Студия Инстильер | Studio Instilier Ванная комната в эклектичном стиле Черный
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Эти потрясающие ванные комнаты подарят вам десятки идей для реализации в собственном интерьере. Главное, не забудьте вместе с дизайнером заранее просчитать проектирование коммуникаций под ваши идеи и решения. Здесь не обойтись без помощи профессионала, который займется трубами, проводкой, проектной документацией и легальной перепланировкой.

Кроме того, в этой Книге Идей вас ждут азиатские, современные, античные, гламурные и даже 3D ванные комнаты! Давайте посмотрим на них вместе и выберем любимую тематику, чтобы воплотить в реальности!

​Античная роскошь

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Латунь, состаренные металлы, камин, чугунная ваза, медь, льняной и бежевые цвета, стекло в черных рамах – все эти аксессуары дают особенный эффект в этом интерьере, полный античной атмосферы.

Неоновый рай

homify Ванная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Потрясающая подсветка в этой ванной комнате в киевских апартаментах сражает великолепием! Авторство дизайн-проекта принадлежит студии ZikZak, специалисты которой уже не раз доказывали свой профессионализм и чуткое чувство стиля в своих работах в портфолио. Современный дизайн интерьера выполнен на основе плитки каменных оттенков и мебели в стиле модерн, а также тонированного стеклянного экрана для душа.

​Глянцевый шик

Starhotels E.c.ho., Andrea Auletta Interior Design Andrea Auletta Interior Design Офисные помещения и магазины
Andrea Auletta Interior Design

Andrea Auletta Interior Design
Andrea Auletta Interior Design
Andrea Auletta Interior Design

Атмосферу бутик-отеля создать проще, чем кажется. Выбирайте насыщенные цветовые гаммы, основанные на карамельном, каменном сером или золотом оттенке, не жалейте средств на дорогие аксессуары, большие зеркала и брендовую сантехнику и устройте везде встроенные сливы и изливы, а унитаз купите с функцией биде.

​Spa-рай

Hertfordshire Home, Alessandro Isola Ltd Alessandro Isola Ltd Ванная комната в стиле модерн
Alessandro Isola Ltd

Hertfordshire Home

Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd

Темное дерево палисандра или венге, натуральный камень и дерево, утонченные линии минимализма стекла и бетона, а также подсветка для камня или мозаики – это стиль SPA, сокрушающий вашу усталость за один миг!

​Сауна в ванной комнате

Sauna Finlandese, ki life Wellness Operator ki life Wellness Operator СпаАксессуары для спа и бассейнов Твердая древесина
ki life Wellness Operator

ki life Wellness Operator
ki life Wellness Operator
ki life Wellness Operator

Личная сауна в ванной комнате – современная, с подсветкой и стеклянными дверьми, этой настоящее «Вау!» от ваших друзей!

​Средневековый брутализм

Country Bathroom Hart Design and Construction Ванная комната в стиле кантри
Hart Design and Construction

Country Bathroom

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Слегка напоминающий античность, средневековый стиль с ретро-сантехникой, медной ванной на ножках, печью на дровах рядом с чашей и раковиной в английском стиле выглядит не менее интересно. Расположение ванной в таком случае – на мансарде.

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​Аквамариновый рай

Дизайн интерьера трёхкомнатной квартиры в "сталинском" доме, Студия Инстильер | Studio Instilier Студия Инстильер | Studio Instilier Ванная комната в эклектичном стиле Черный
Студия Инстильер | Studio Instilier

Дизайн интерьера трёхкомнатной квартиры в сталинском доме

Студия Инстильер | Studio Instilier
Студия Инстильер | Studio Instilier
Студия Инстильер | Studio Instilier

Эта потрясающая ванная имеет все шансы стать самой эффектной в нашей подборке. Стены здесь покрыты глянцевой плиткой графитового цвета с фактурой мозаики, которая смотрится очень привлекательно при любом сценарии освещения, которых в интерьере несколько. Отдельные области на полу и на стене заняты морскими фотографиями, выполненными в технике 3D-пола и 3D-стен. 

Эффектные природные элементы в этом интерьере и вариант приглушённого света, при котором отдельные элементы мягко подсвечиваются синим, а на художественном потолке «зажигаются» мерцанием «звёзды»: так ванная комната превращается в полноценную зону релаксации.

​Чистый минимализм

Stormy Castle, LOYN+CO ARCHITECTS LOYN+CO ARCHITECTS Ванная комната в стиле минимализм
LOYN+CO ARCHITECTS

Stormy Castle

LOYN+CO ARCHITECTS
LOYN+CO ARCHITECTS
LOYN+CO ARCHITECTS

Для пентхауса или домика в провинции – минимализм с панорамным остеклением в пол в ванной комнате всегда смотрится эффектно. Здесь была использована пепельно-белая, будто галечная цветовая гамма, окна без рам и черное тонированное стекло для душа.

​Мраморный гламур

Квартира в жк "BARRIN HOUSE", Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Ванная в классическом стиле
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>

Квартира в жк BARRIN HOUSE

Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>
Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"

Эта шикарная ванная комната достойна апартаментов в Сохо, Нью-Йорк и имеет отделку мрамором, встроенные сливы и интегрированные модули хранения в нишах. Мраморный пол здесь смотрится лаконично и роскошно одновременно.

Модерн в люксе

Texturas Neo The Mosaic Company Ванная комната в стиле минимализм
The Mosaic Company

Texturas Neo

The Mosaic Company
The Mosaic Company
The Mosaic Company

Эта шикарная ванная комната имеет две зоны душа – стандартную и тропического ливня с гидромассажем, зону массажа, а пол оформлен керамическим паркетом высшего качества (ок. 6000 рублей за кв. метр).

​Бирюзовая лагуна

Lagoon MAGENTLE Ванная комната в стиле минимализм Плитка Синий
MAGENTLE

Lagoon

MAGENTLE
MAGENTLE
MAGENTLE

Потрясающий вариант современной ванной комнаты для интерьера квартиры в стиле модерн основан на акцентной стене бирюзового цвета для душа и серой плитке под камень на остальных стенах и в полу. Слева в модуле – стиральная машина за дверцей.

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А вам какая ванная комната понравилась больше всего? Может быть, мраморная?

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