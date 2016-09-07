​11 ванных комнат с WOW-эффектом

Эти потрясающие ванные комнаты подарят вам десятки идей для реализации в собственном интерьере. Главное, не забудьте вместе с дизайнером заранее просчитать проектирование коммуникаций под ваши идеи и решения. Здесь не обойтись без помощи профессионала, который займется трубами, проводкой, проектной документацией и легальной перепланировкой.

Кроме того, в этой Книге Идей вас ждут азиатские, современные, античные, гламурные и даже 3D ванные комнаты! Давайте посмотрим на них вместе и выберем любимую тематику, чтобы воплотить в реальности!