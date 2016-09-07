​11 ванных комнат с WOW-эффектом

Эти потрясающие ванные комнаты подарят вам десятки идей для реализации в собственном интерьере. Главное, не забудьте вместе с дизайнером заранее просчитать проектирование коммуникаций под ваши идеи и решения. Здесь не обойтись без помощи профессионала, который займется трубами, проводкой, проектной документацией и легальной перепланировкой.
Кроме того, в этой Книге Идей вас ждут азиатские, современные, античные, гламурные и даже 3D ванные комнаты! Давайте посмотрим на них вместе и выберем любимую тематику, чтобы воплотить в реальности!
Латунь, состаренные металлы, камин, чугунная ваза, медь, льняной и бежевые цвета, стекло в черных рамах – все эти аксессуары дают особенный эффект в этом интерьере, полный античной атмосферы.
Потрясающая подсветка в этой ванной комнате в киевских апартаментах сражает великолепием! Авторство дизайн-проекта принадлежит студии ZikZak, специалисты которой уже не раз доказывали свой профессионализм и чуткое чувство стиля в своих работах в портфолио. Современный дизайн интерьера выполнен на основе плитки каменных оттенков и мебели в стиле модерн, а также тонированного стеклянного экрана для душа.
Атмосферу бутик-отеля создать проще, чем кажется. Выбирайте насыщенные цветовые гаммы, основанные на карамельном, каменном сером или золотом оттенке, не жалейте средств на дорогие аксессуары, большие зеркала и брендовую сантехнику и устройте везде встроенные сливы и изливы, а унитаз купите с функцией биде.
Темное дерево палисандра или венге, натуральный камень и дерево, утонченные линии минимализма стекла и бетона, а также подсветка для камня или мозаики – это стиль SPA, сокрушающий вашу усталость за один миг!
Личная сауна в ванной комнате – современная, с подсветкой и стеклянными дверьми, этой настоящее «Вау!» от ваших друзей!
Слегка напоминающий античность, средневековый стиль с ретро-сантехникой, медной ванной на ножках, печью на дровах рядом с чашей и раковиной в английском стиле выглядит не менее интересно. Расположение ванной в таком случае – на мансарде.
сталинскомдоме
Эта потрясающая ванная имеет все шансы стать самой эффектной в нашей подборке. Стены здесь покрыты глянцевой плиткой графитового цвета с фактурой мозаики, которая смотрится очень привлекательно при любом сценарии освещения, которых в интерьере несколько. Отдельные области на полу и на стене заняты морскими фотографиями, выполненными в технике 3D-пола и 3D-стен.
Эффектные природные элементы в этом интерьере и вариант приглушённого света, при котором отдельные элементы мягко подсвечиваются синим, а на художественном потолке «зажигаются» мерцанием «звёзды»: так ванная комната превращается в полноценную зону релаксации.
Для пентхауса или домика в провинции – минимализм с панорамным остеклением в пол в ванной комнате всегда смотрится эффектно. Здесь была использована пепельно-белая, будто галечная цветовая гамма, окна без рам и черное тонированное стекло для душа.
BARRIN HOUSE
Эта шикарная ванная комната достойна апартаментов в Сохо, Нью-Йорк и имеет отделку мрамором, встроенные сливы и интегрированные модули хранения в нишах. Мраморный пол здесь смотрится лаконично и роскошно одновременно.
Эта шикарная ванная комната имеет две зоны душа – стандартную и тропического ливня с гидромассажем, зону массажа, а пол оформлен керамическим паркетом высшего качества (ок. 6000 рублей за кв. метр).
Потрясающий вариант современной ванной комнаты для интерьера квартиры в стиле модерн основан на акцентной стене бирюзового цвета для душа и серой плитке под камень на остальных стенах и в полу. Слева в модуле – стиральная машина за дверцей.
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