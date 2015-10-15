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10 шикарных дизайнерских приемов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Me s tableaux dans les ambiances déco, Bruno Tascon Graphiste infographiste tirage d'art Bruno Tascon Graphiste infographiste tirage d'art Гостиная в классическом стиле
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Соскучились по нашим фото-подборкам интересных идей в дизайне интерьера? Так давайте вместе посмотрим на работы дизайнеров со всего мира и найдем модные тренды, оценим их и вдохновимся их прекрасным воплощением!

Нетрадиционное зонирование

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Гостиная в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Модная открытая планировка общественной зоны дает огромный простор для эффектного зонирования помещения. В дело идут легкие перегородки, азиатские ширмы, стекло и бетон, а также камины, натуральный камень и древесина, а еще стеллажи, спинки диванов и даже обычная ткань.

Данный проект выполнен архитектурным бюро Хуана Луиса Фернандеса, который имеет прекрасную репутацию у себя на родине в Мексике.

Компактная эстетика

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Гостиная в стиле модерн Многоцветный
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Если у предмета декора есть свое место — это хорошо, а если вы нашли идеальное место для каждого, проверяя различные варианты и миксуя их разными способами, то ваш интерьер рискует стать похожим на комнату с картинки.

Сложные цветовые сочетания

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Гостиная в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Многие современные интерьеры выглядят не просто шикарно и эффектно, но еще и очень сложно. Разнообразие материалов отделки, декоративные конструкции, различные приемы зонирования и панорамное остекление делают дизайн интерьеров все более и более технической задачей.

В декоративном плане усложнить и сделать облик комнаты более глубоким поможет сложная цветовая гамма, составленная из очень похожих оттенков, скомбинированных между собой. Например, здесь оттенки голубого и бледно-зеленого настолько перемешались друг с другом, что их уже сложно отделить друг от друга.

Эффектные контрасты

Дом в легкой классике MARTINarchitects Спальня в классическом стиле
MARTINarchitects

Дом в легкой классике

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Играть с цветом на благо более эффектного образа интерьера можно и с помощью контрастов. Выбрав всего два главных цвета для комнаты, вы можете создать невероятно роскошный облик. Главное — воплощать идеи в отделке и декоре с помощью сложных, качественных, часто текстурированных или просто эффектных материалов. Например, в этом проекте студии MARTINARCHITECTS есть и позолота, и цветное стекло, и натуральный паркет, и тяжелые ткани, а также легкие шторы, строгое дерево и нежный текстильный ковер. Полный комплект тактильных и визуальных ощущений!

Натуральные материалы

ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery Ванная в азиатском стиле
Sky Gallery

ЖК Воробьевы Горы

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

Использование натуральных материалов всегда очень благотворно сказывается на интерьере, особенно в квартире в мегаполисе. Каждый из них следует подчеркивать подсветкой или геометрией, показывая их в лучшем свете и исключительно естественной красоте.

Привлекая внимание

TriBeCa Лофт-Апартаменты в Москве, Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером Гостиная в стиле лофт
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

TriBeCa Лофт-Апартаменты в Москве

Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

Дизайнерская мебель из последних коллекций может стать вашим проводником в мир высокого дизайна так же, как и креативные идеи по декору, придуманные вами самими. Интересное расположение мебели, дополнительные стеллажи, полки и барные стойки в неожиданных местах, зонирование с помощью подиумов и эффектные светильники помогут вам в этом.

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Обратитесь к нам!

Создание перспективы

Традиционный интерьер для кухни столовой Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Столовая комната в колониальном стиле
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Традиционный интерьер для кухни столовой

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Перспектива очень важна для просторных коттеджей или квартир, где дизайн интерьера влияет не только на психологическое ощущение от конкретной комнаты, но и на соседние пространства. Перспектива поможет вам создать особенно уютную атмосферу, сделать дом живописным и подарить интерьерам особое голливудское впечатление «жизни, как в кино».

Фруктовый сад в мегаполисе

Atrevido Ático para Soltera en Colores Blanco, Negro y Naranja, Artur Akopov Artur Akopov Спальня в скандинавском стиле
Artur Akopov

Artur Akopov
Artur Akopov
Artur Akopov

Яркие оттенки все чаще вытесняются из дизайна интерьера квартир в больших городах, заменяясь монохромными интерьерами в строгих стилях. На самом деле оба этих тренда можно легко и очень красиво объединить, как на этой фотографии.

Современная асимметрия

country villa, St. Petersburg, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Ванная комната в стиле минимализм
Angelina Alekseeva

country villa, St. Petersburg

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

Небольшая, но заметная асимметрия может весьма эффектно подчеркнуть текстуры, добавить комнате геометричности и в целом сделать интерьер «живым» и нестандартным.

Гламурный шик для гостиной

Me s tableaux dans les ambiances déco, Bruno Tascon Graphiste infographiste tirage d'art Bruno Tascon Graphiste infographiste tirage d'art Гостиная в классическом стиле
Bruno Tascon Graphiste infographiste tirage d&#39;art

Bruno Tascon Graphiste infographiste tirage d'art
Bruno Tascon Graphiste infographiste tirage d&#39;art
Bruno Tascon Graphiste infographiste tirage d'art

Стиль гламурный шик становится все более популярным для городских гостиных, поэтому мы советуем присмотреться к нему как можно внимательней, ведь в нем могут найти любимые элементы как поклонники классики, так и любители минимализма.

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