10 шикарных дизайнерских приемов

Соскучились по нашим фото-подборкам интересных идей в дизайне интерьера? Так давайте вместе посмотрим на работы дизайнеров со всего мира и найдем модные тренды, оценим их и вдохновимся их прекрасным воплощением!
Модная открытая планировка общественной зоны дает огромный простор для эффектного зонирования помещения. В дело идут легкие перегородки, азиатские ширмы, стекло и бетон, а также камины, натуральный камень и древесина, а еще стеллажи, спинки диванов и даже обычная ткань.
Данный проект выполнен архитектурным бюро Хуана Луиса Фернандеса, который имеет прекрасную репутацию у себя на родине в Мексике.
Если у предмета декора есть свое место — это хорошо, а если вы нашли идеальное место для каждого, проверяя различные варианты и миксуя их разными способами, то ваш интерьер рискует стать похожим на комнату с картинки.
Многие современные интерьеры выглядят не просто шикарно и эффектно, но еще и очень сложно. Разнообразие материалов отделки, декоративные конструкции, различные приемы зонирования и панорамное остекление делают дизайн интерьеров все более и более технической задачей.
В декоративном плане усложнить и сделать облик комнаты более глубоким поможет сложная цветовая гамма, составленная из очень похожих оттенков, скомбинированных между собой. Например, здесь оттенки голубого и бледно-зеленого настолько перемешались друг с другом, что их уже сложно отделить друг от друга.
Играть с цветом на благо более эффектного образа интерьера можно и с помощью контрастов. Выбрав всего два главных цвета для комнаты, вы можете создать невероятно роскошный облик. Главное — воплощать идеи в отделке и декоре с помощью сложных, качественных, часто текстурированных или просто эффектных материалов. Например, в этом проекте студии MARTINARCHITECTS есть и позолота, и цветное стекло, и натуральный паркет, и тяжелые ткани, а также легкие шторы, строгое дерево и нежный текстильный ковер. Полный комплект тактильных и визуальных ощущений!
Воробьевы Горы
Использование натуральных материалов всегда очень благотворно сказывается на интерьере, особенно в квартире в мегаполисе. Каждый из них следует подчеркивать подсветкой или геометрией, показывая их в лучшем свете и исключительно естественной красоте.
Дизайнерская мебель из последних коллекций может стать вашим проводником в мир высокого дизайна так же, как и креативные идеи по декору, придуманные вами самими. Интересное расположение мебели, дополнительные стеллажи, полки и барные стойки в неожиданных местах, зонирование с помощью подиумов и эффектные светильники помогут вам в этом.
Перспектива очень важна для просторных коттеджей или квартир, где дизайн интерьера влияет не только на психологическое ощущение от конкретной комнаты, но и на соседние пространства. Перспектива поможет вам создать особенно уютную атмосферу, сделать дом живописным и подарить интерьерам особое голливудское впечатление «жизни, как в кино».
Яркие оттенки все чаще вытесняются из дизайна интерьера квартир в больших городах, заменяясь монохромными интерьерами в строгих стилях. На самом деле оба этих тренда можно легко и очень красиво объединить, как на этой фотографии.
Небольшая, но заметная асимметрия может весьма эффектно подчеркнуть текстуры, добавить комнате геометричности и в целом сделать интерьер «живым» и нестандартным.
Стиль гламурный шик становится все более популярным для городских гостиных, поэтому мы советуем присмотреться к нему как можно внимательней, ведь в нем могут найти любимые элементы как поклонники классики, так и любители минимализма.
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