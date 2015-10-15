10 шикарных дизайнерских приемов

Модная открытая планировка общественной зоны дает огромный простор для эффектного зонирования помещения. В дело идут легкие перегородки, азиатские ширмы, стекло и бетон, а также камины, натуральный камень и древесина, а еще стеллажи, спинки диванов и даже обычная ткань.

Данный проект выполнен архитектурным бюро Хуана Луиса Фернандеса, который имеет прекрасную репутацию у себя на родине в Мексике.