​14 идей дизайна кирпичных стен

Интересный вариант очистки оригинальной кирпичной стены в малоквартирном доме и подсветка ее у потолка с помощью неоновой ленты – вариант, подходящий для города. Здесь вам в помощь понадобится конкретный стиль в дизайне – лофт, индастриал, американский винтаж, скандинавский или кантри. Эффектный кирпичный блок для акцентной зоны или стены может быть выполнен и из декоративного кирпича.