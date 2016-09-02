​14 идей дизайна кирпичных стен

Современная идея в дизайне интерьера – кирпичная стена, оригинальная либо декоративная, пришла из стиля лофт, который сделал ее брутализм настоящим модным трендом! Теперь кирпичные стены снова стали популярными в таких стилях, как кантри или скандинавский и даже проникли в модерн!
Сочетание кирпичной отделки стен и мебели (например, барной стойки на летней кухне) популярно и очень модно. Такая идея подойдет для дизайна загородного дома или дачи.
Интересный вариант очистки оригинальной кирпичной стены в малоквартирном доме и подсветка ее у потолка с помощью неоновой ленты – вариант, подходящий для города. Здесь вам в помощь понадобится конкретный стиль в дизайне – лофт, индастриал, американский винтаж, скандинавский или кантри. Эффектный кирпичный блок для акцентной зоны или стены может быть выполнен и из декоративного кирпича.
Еще один интересный и простой пример – кирпичная перегородка между гостиной и столовой или гостиной и кухне на месте старой.
Еще один интересный и простой пример – кирпичная перегородка между гостиной и столовой или гостиной и кухне на месте старой.
Декоративные ниши с кирпичной отделкой особенно шикарно смотрятся в подсветке. Такой вариант идеально подойдет для создания атмосферы бара или средневековья.
Обои с кирпичной текстурой могут быть любых цветов – белые и серые для гостиных, розовые и светло-голубые для детских – и очень редко бывают красными.
Декоративный камень, уложенный будто кирпич, отлично подойдет под люксовый интерьер в стиле готика, эклектика или люксовый лофт.
В скандинавском стиле акцентные стены самые легкие, воздушные и вовсе не напоминают с первого взгляда обычный кирпич. Здесь на фоне белоснежного царства такой прием кажется очень удачным!
В латиноамериканской традиции строить дома из красного кирпича тоже есть возможность оставить их в оригинальном виде. Главное, что стоит помнить – открытый кирпич безвреден, а вот цемент – нет, поэтому стены все равно покрываются бесцветной защитной краской.
Красиво выглядит и летняя кухня, созданная из красных или желтых кирпичей. Здесь своими руками из него могут быть созданы мангал, гарнитур и мебель.
Пригодится он и в дизайне винного погреба, которому никак не обойтись без кирпичей. Данная идея взята из оригинальных итальянских виноделен и смотрится очень аутентично.
В стиле американский винтаж вам не обойтись без кирпичных стен, кожаной мягкой мебели, дерева, потертостей и железных аксессуаров.
Можно оформить интерьер в стиле модного нью-йоркского ресторана или традиционного бара с кирпичными стенами. Правда, для этого вам понадобятся еще и высокие потолки, дизайнерские светильники, интегрированная подсветка и брендовая современная мягкая мебель.
Последняя идея в нашей подборке – зонирующая колонна, которая позволит устроить нишу для холодильника на кухне, повесить TV в гостиной или же обустроить гардеробную в спальне. Она тоже может быть из кирпича!
С помощью кирпичной стены, краски и трафарета вы можете нанести на такую акцентную деталь любые узоры – карту, орнамент, розы, надпись или цитату.
Если вы хотите увидеть и другие проекты, где был использован кирпич, мы советуем вам заглянуть в квартиру на Тишинке и спальню в стиле американский винтаж в Москве.
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