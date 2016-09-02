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​14 идей дизайна кирпичных стен

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Design Brasileiro, Helô Marques Associados Helô Marques Associados Медиа комнаты в эклектичном стиле Кирпичи
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Современная идея в дизайне интерьера – кирпичная стена, оригинальная либо декоративная, пришла из стиля лофт, который сделал ее брутализм настоящим модным трендом! Теперь кирпичные стены снова стали популярными в таких стилях, как кантри или скандинавский и даже проникли в модерн!

​Кирпичная стена и мебель

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura Кухня в стиле модерн
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

Сочетание кирпичной отделки стен и мебели (например, барной стойки на летней кухне) популярно и очень модно. Такая идея подойдет для дизайна загородного дома или дачи.

​Кирпичная стена с подсветкой

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura Медиа комнаты в эклектичном стиле
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

Интересный вариант очистки оригинальной кирпичной стены в малоквартирном доме и подсветка ее у потолка с помощью неоновой ленты – вариант, подходящий для города. Здесь вам в помощь понадобится конкретный стиль в дизайне – лофт, индастриал, американский винтаж, скандинавский или кантри. Эффектный кирпичный блок для акцентной зоны или стены может быть выполнен и из декоративного кирпича.

​Кирпичная перегородка между зонами

Design Brasileiro, Helô Marques Associados Helô Marques Associados Медиа комнаты в эклектичном стиле Кирпичи
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

Еще один интересный и простой пример – кирпичная перегородка между гостиной и столовой или гостиной и кухне на месте старой.

Кирпичная перегородка между зонами

MS apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca Гостиная в классическом стиле
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

Еще один интересный и простой пример – кирпичная перегородка между гостиной и столовой или гостиной и кухне на месте старой.

Кирпичные ниши

Квартира на Плющихе Дизайн-студия «ARTof3L» Гостиная в стиле лофт Кирпичи
Дизайн-студия «ARTof3L»

Квартира на Плющихе

Дизайн-студия «ARTof3L»
Дизайн-студия «ARTof3L»
Дизайн-студия «ARTof3L»

Декоративные ниши с кирпичной отделкой особенно шикарно смотрятся в подсветке. Такой вариант идеально подойдет для создания атмосферы бара или средневековья.

​Кирпичные обои

Arthouse VIP White Brick Wall Photographic Stone Effect Wallpaper 623004 I Want Wallpaper Стены и полОбои
I Want Wallpaper

Arthouse VIP White Brick Wall Photographic Stone Effect Wallpaper 623004

I Want Wallpaper
I Want Wallpaper
I Want Wallpaper

Обои с кирпичной текстурой могут быть любых цветов – белые и серые для гостиных, розовые и светло-голубые для детских – и очень редко бывают красными.

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​Кирпичный декоративный камень

ПОДОЛЬСКИЙ ЛОФТ, Sergey Makhno Architect Sergey Makhno Architect
Sergey Makhno Architect

ПОДОЛЬСКИЙ ЛОФТ

Sergey Makhno Architect
Sergey Makhno Architect
Sergey Makhno Architect

Декоративный камень, уложенный будто кирпич, отлично подойдет под люксовый интерьер в стиле готика, эклектика или люксовый лофт.

​Акцентная стена

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Гостиная в стиле модерн
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

В скандинавском стиле акцентные стены самые легкие, воздушные и вовсе не напоминают с первого взгляда обычный кирпич. Здесь на фоне белоснежного царства такой прием кажется очень удачным!

​Оригинальный кирпич постройки

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias Спальня в тропическом стиле
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

В латиноамериканской традиции строить дома из красного кирпича тоже есть возможность оставить их в оригинальном виде. Главное, что стоит помнить – открытый кирпич безвреден, а вот цемент – нет, поэтому стены все равно покрываются бесцветной защитной  краской.

​Летняя кухня

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Кухня в рустикальном стиле
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Красиво выглядит и летняя кухня, созданная из красных или желтых кирпичей. Здесь своими руками из него могут быть созданы мангал, гарнитур и мебель.

​Винный погреб

Residência C&M | Alphaville | São Paulo, Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores Винный погреб в классическом стиле
Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores

Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores
Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores
Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores

Пригодится он и в дизайне винного погреба, которому никак не обойтись без кирпичей. Данная идея взята из оригинальных итальянских виноделен и смотрится очень аутентично.

​Американский винтаж

Дизайн гостиной в стиле лофт Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Гостиная в стиле лофт
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»

Дизайн гостиной в стиле лофт

Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»

В стиле американский винтаж вам не обойтись без кирпичных стен, кожаной мягкой мебели, дерева, потертостей и железных аксессуаров.

​Ресторанная атмосфера

​PITER BAR, Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Конференц-центры в стиле лофт Бары и клубы
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>

​PITER BAR

Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>
Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"

Можно оформить интерьер в стиле модного нью-йоркского ресторана или традиционного бара с кирпичными стенами. Правда, для этого вам понадобятся еще и высокие потолки, дизайнерские светильники, интегрированная подсветка и брендовая современная мягкая мебель.

​Зонирующая колонна

Tuğla Duvar Uygulama, Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Кухня в рустикальном стиле Кирпичи
Doğaltaş Atölyesi

Doğaltaş Atölyesi
Doğaltaş Atölyesi
Doğaltaş Atölyesi

Последняя идея в нашей подборке – зонирующая колонна, которая позволит устроить нишу для холодильника на кухне, повесить TV в гостиной или же обустроить гардеробную в спальне. Она тоже может быть из кирпича!

​Кирпич и краска

Fotobehang BN Design Studio, BN International BN International Спальня в стиле модерн
BN International

BN International
BN International
BN International

С помощью кирпичной стены, краски и трафарета вы можете нанести на такую акцентную деталь любые узоры – карту, орнамент, розы, надпись или цитату.

Если вы хотите увидеть и другие проекты, где был использован кирпич, мы советуем вам заглянуть в квартиру на Тишинке и спальню в стиле американский винтаж в Москве.

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​До и После: Дизайн кухни 6,5 кв. метров
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