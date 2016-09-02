​До и После: Дизайн кухни 6,5 кв. метров

Эта кухня потрясающим образом открывает простор для мысли и дизайна комнаты в 6,5 кв. метров. Кажется, что невозможно уместить на этой площади даже самые необходимые вещи, но оказывается, их еще и можно красиво оформить!

В прошлом здесь кое-как умещалось самое необходимое и хозяйке казалось, что проблема заключается именно в маленьком размере комнаты. Но это оказалось вовсе не так!

Авторы проекта из студии FMS MIMARLIK & İNŞAAT сделали так, что владелица этой кухни навсегда забудет о неудобствах при готовке или сервировке. Студия базируется в Стамбуле, имеет ряд оригинальных и просто шикарных проектов и в первую очередь занимается дизайном маленьких городских квартир. Кухонные гарнитуры и гардеробные при этом – их особая страсть, в чем вы можете убедиться, заглянув в их портфолио.