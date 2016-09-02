​До и После: Дизайн кухни 6,5 кв. метров

Эта кухня потрясающим образом открывает простор для мысли и дизайна комнаты в 6,5 кв. метров. Кажется, что невозможно уместить на этой площади даже самые необходимые вещи, но оказывается, их еще и можно красиво оформить!
В прошлом здесь кое-как умещалось самое необходимое и хозяйке казалось, что проблема заключается именно в маленьком размере комнаты. Но это оказалось вовсе не так!
Авторы проекта из студии FMS MIMARLIK & İNŞAAT сделали так, что владелица этой кухни навсегда забудет о неудобствах при готовке или сервировке. Студия базируется в Стамбуле, имеет ряд оригинальных и просто шикарных проектов и в первую очередь занимается дизайном маленьких городских квартир. Кухонные гарнитуры и гардеробные при этом – их особая страсть, в чем вы можете убедиться, заглянув в их портфолио.
Изначально кухня имела вытянутую планировку. Вход был слева (напротив двери на балкон). Кухонный гарнитур размещался по короткой стене, техника кое-как стояла справа. Напротив гарнитура, на противоположной стене, стоял стол со стульями. Хозяйке казалось, что другой идеи, как разместить все, и быть не может…
Эта потрясающая кухня после редизайна напоминает самые современные проекты в новостройках. Ширина комнаты – 2 метра, длина – 3,2 метра. Общая площадь кухни – 6,5 кв. метров. При этом от начала стены с акцентной черной зоной у плиты до двери на балкон – около 2-х метров (можете представить здесь длину кровати, размеры схожи).
Такая кухня является прекрасным доказательством того, что не существует заранее неудобных пространств. Ну, не считая треугольных комнат. Здесь, на площади 6,5 метров может прекрасно готовить и обедать стандартная семья.
Выбранный гарнитур в стиле модерн имеет лаковые белые фасады, блестящие широкие металлические ручки и кухонный фартук из плитки двух цветов. Слева от раковины мы найдем посудомоечную машину, справа – стиральную, которая помогла разгрузить пространство ванной комнаты. Столешница достаточно просторная и для готовки, резки и сервировки, и для мелкой бытовой техники! Чудеса! Длина гарнитура в данном случае – 2,6 метра, включая угол.
Сейчас вы смотрите на модуль, который разместился напротив плиты! Он имеет встроенный холодильник, микроволновку и духовку и яркие оранжевые акриловые фасады с эффектом глянца. Ширина этого модуля – 2 метра, справа вы найдете арку в коридор, слева – дверь на балкон.
Для удобства хозяйки были использованы внутренние модули для организации систем хранения. Например, отдельно для кастрюль и столовых приборов. Такие детали могут стоить до 5-10% от стоимости гарнитура, но в совокупности 5-10 предметов шикарно облегчают жизнь и позволяют легко содержать кухню в порядке и чистоте.
Выбранная дизайнером цветовая гамма идеально подходит для маленькой комнаты. За основу был взят белоснежный гарнитур, плитка бледного каменного серого оттенка, дополнительная плитка для черной части фартука и, как акцент, были выбраны оранжевые фасады для одного из модулей. Техника здесь, как и почти невидимые ручки, стальная, часть – белая.
Удивительно, но на этой кухне есть все – плита с духовкой, стиральная машина, посудомоечная машина, холодильник и даже дверь на балкон. Столовая группа откидная, стулья спрятаны в шкаф (складные), что позволяет серьезно экономить место. Другой вариант – оставить стулья (табуретки) задвинутыми под столик.
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— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца в стиле бразильяно;