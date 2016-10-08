16 простых идей сада, которые приносят впечатляющие результаты

Очень важен выбор кустарников и растений. Здесь практически нет места «лопушным» растениям средней полосы, типа жимолости или чубушника, а приветствуются кустарники под стрижку, хвойники, пальмы, такие геометричные растения, как лилии, хосты, вереск, сантолина, гортензия, дерен. Важно и то, что сад сохраняет красоту и атмосферность на протяжении всего года. Весной радуют луковичные, форзиция, миндаль, в конце мая жасмин. Летом вейгела, гортензия, а осенью хризантемы, многолетники, красный клен, краснолистная слива, южная скумпия.

Таким образом создавайте палитры из двух-трех растений для цветения в каждом сезоне. Например, весна пусть будет розово-сиренево-белой из жасмина, миндаля, белых, розовых, сиреневых, фиолетовых гиацинтов, тюльпанов и других луковичных. А осень пусть будет нарядной желто-красной из красного клена, бирючины, пиериса японского и падуба.