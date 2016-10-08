16 простых идей сада, которые приносят впечатляющие результаты

Если вы хотите простыми решениями создать сад, столь же очаровательный и прекрасный, как в турецких или португальских отелях, давайте вместе узнаем, из чего они состоят!
Очень важен выбор кустарников и растений. Здесь практически нет места «лопушным» растениям средней полосы, типа жимолости или чубушника, а приветствуются кустарники под стрижку, хвойники, пальмы, такие геометричные растения, как лилии, хосты, вереск, сантолина, гортензия, дерен. Важно и то, что сад сохраняет красоту и атмосферность на протяжении всего года. Весной радуют луковичные, форзиция, миндаль, в конце мая жасмин. Летом вейгела, гортензия, а осенью хризантемы, многолетники, красный клен, краснолистная слива, южная скумпия.
Таким образом создавайте палитры из двух-трех растений для цветения в каждом сезоне. Например, весна пусть будет розово-сиренево-белой из жасмина, миндаля, белых, розовых, сиреневых, фиолетовых гиацинтов, тюльпанов и других луковичных. А осень пусть будет нарядной желто-красной из красного клена, бирючины, пиериса японского и падуба.
Одно из самых главных правил такого сада – аккуратность во всем. Газон вплотную подходит к плитке, кустарники и растения всегда мульчированы галькой, мелкими камнями, корой, сланцем. Важно и то, что камни эти положены либо горками в творческом беспорядке (как на фотографии), либо ровным ковром, будто мозаика. Можно создавать и узоры из гальки разных цветов.
Кустарники в таком случае поливаются либо сверху стандартно, либо с помощью встроенных уже под галькой шлангов, которые включаются сразу для всего участка. Дорожки выполнены из камня, керамической плитки или термодерева.
Очень важно подобрать и несколько (2-3) деревьев для сада в стиле бутик-отеля. Лучшего всего с экзотичными цветками или кроной. Эффектнее всего в данном климате смотрятся хвойные – сосна, ель, голубая ель, а также каштан, клен маньчжурский, клен Flamingo, карагана древовидная, сакура, яблоня Недзвецкого, клен дланевидный, кедр гималайский, бересклет крылатый.
Мощение в современном саду выполняется термодеревом или ДПК (древесно-полимерным композитом), плиткой под камень, камнем крупного формата и светлой (белой, серой) галькой. Для забора создайте линии из туй или геометричных кустарников под стрижку, которые бы примыкали вплотную к материалу мощения или газонной площадке. Лучше всего выбирать для материалов бледные или выбеленные палитры – пепельные, серые, бледно-белые, с сиреневым отливом, карамельные, латте или же почти черные, например, венге.
Мебель для отдыха является важной частью такого сада. Обратите внимание на современные коллекции в стиле минимализм в нейтральных тонах с яркими оттенками. Популярны лаконичные тонкие линии, мебель с подсветкой, напольные светильники, геометрические и параметрические узоры.
Подсветка кустарников поможет вам осветить любимый рокарий так, как вам и не мечталось! Освещайте ту зону, что видно из окон гостиной!
Обрамление вертикалей лучше всего устроить на основе натурального камня, керамической плитки или декоративного камня.
Разные цветовые гаммы – греческая бело-синяя, современная серо-белая, в стиле минимализм черно-шоколадная, а также шоколадно-карамельная и золотисто-черная очень популярны в современном ландшафтном дизайне.
Этнический текстиль, светильники и подсвечники, подушки и декор помогут создать особенную атмосферу – тайскую, SPA, турецкую, средиземноморскую или мексиканскую.
Новые бокалы, пара подносов, красивые полотенца, подсвечники – детали важны даже больше, чем количество площадок для мощения! Именно в деталях и раскрывается люкс отельного стиля.
Красивые пуфики могут украсить террасу, газонную площадку или веранду.
Геометричные растения на тонких голых стеблях – писк сезона в люксовом ландшафтном дизайне.
Однотонные фасады с черными или серыми рамами – настроение бутик-отеля в европейском стиле. Здесь популярна подсветка, орнаменты на трафаретах, подсветка фасадов и насыщенные оттенки – лиловый, шоколадный, грифельно-серый. Для средиземноморья – теплый желтый, оранжево-песчаный, охристый.
Маленькие внутренние дворики с фонтанчиками и водопадами отлично подходят под атмосферу бутик-отеля.
Интересная этническая мебель позволит поддержать атмосферу курорта.
А шикарный биокамин (от 100 тыс. рублей для сада) – украсить зону люксового патио.
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