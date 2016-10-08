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16 простых идей сада, которые приносят впечатляющие результаты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Балкон и терраса в стиле модерн
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Если вы хотите простыми решениями создать сад, столь же очаровательный и прекрасный, как в турецких или португальских отелях, давайте вместе узнаем, из чего они состоят!

​Выбор растений и кустарников

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Очень важен выбор кустарников и растений. Здесь практически нет места «лопушным» растениям средней полосы, типа жимолости или чубушника, а приветствуются кустарники под стрижку, хвойники, пальмы, такие геометричные растения, как лилии, хосты, вереск, сантолина, гортензия, дерен. Важно и то, что сад сохраняет красоту и атмосферность на протяжении всего года. Весной радуют луковичные, форзиция, миндаль, в конце мая жасмин. Летом вейгела, гортензия, а осенью хризантемы, многолетники, красный клен, краснолистная слива, южная скумпия.

Таким образом создавайте палитры из двух-трех растений для цветения в каждом сезоне. Например, весна пусть будет розово-сиренево-белой из жасмина, миндаля, белых, розовых, сиреневых, фиолетовых гиацинтов, тюльпанов и других луковичных.  А осень пусть будет нарядной желто-красной из красного клена, бирючины, пиериса японского и падуба.

​Мульчирование и материалы

Jardin de la Luz, Beatrice Perlac - Adarve Jardines Beatrice Perlac - Adarve Jardines Сад в стиле модерн
Beatrice Perlac – Adarve Jardines

Beatrice Perlac - Adarve Jardines
Beatrice Perlac – Adarve Jardines
Beatrice Perlac - Adarve Jardines

Одно из самых главных правил такого сада – аккуратность во всем. Газон вплотную подходит к плитке, кустарники и растения всегда мульчированы галькой, мелкими камнями, корой, сланцем. Важно и то, что камни эти положены либо горками в творческом беспорядке (как на фотографии), либо ровным ковром, будто мозаика. Можно создавать и узоры из гальки разных цветов.

Кустарники в таком случае поливаются либо сверху стандартно, либо с помощью встроенных уже под галькой шлангов, которые включаются сразу для всего участка. Дорожки выполнены из камня, керамической плитки или термодерева.

​Декоративные деревья

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Сад в стиле модерн
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Очень важно подобрать и несколько (2-3) деревьев для сада в стиле бутик-отеля. Лучшего всего с экзотичными цветками или кроной. Эффектнее всего в данном климате смотрятся хвойные – сосна, ель, голубая ель, а также каштан, клен маньчжурский, клен Flamingo, карагана древовидная, сакура, яблоня Недзвецкого, клен дланевидный, кедр гималайский, бересклет крылатый.

Материалы мощения

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda Сад в стиле модерн
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

Мощение в современном саду выполняется термодеревом или ДПК (древесно-полимерным композитом), плиткой под камень, камнем крупного формата и светлой (белой, серой) галькой. Для забора создайте линии из туй или геометричных кустарников под стрижку, которые бы примыкали вплотную к материалу мощения или газонной площадке. Лучше всего выбирать для материалов бледные или выбеленные палитры – пепельные, серые, бледно-белые, с сиреневым отливом, карамельные, латте или же почти черные, например, венге.

Мебель для зон отдыха

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мебель для отдыха является важной частью такого сада. Обратите внимание на современные коллекции в стиле минимализм в нейтральных тонах с яркими оттенками. Популярны лаконичные тонкие линии, мебель с подсветкой, напольные светильники, геометрические и параметрические узоры.

​Подсветка кустарников

Moradia na Rua do Salitre (Lisboa), Visual Stimuli Visual Stimuli Сад в тропическом стиле
Visual Stimuli

Visual Stimuli
Visual Stimuli
Visual Stimuli

Подсветка кустарников поможет вам осветить любимый рокарий так, как вам и не мечталось! Освещайте ту зону, что видно из окон гостиной!

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Обрамление клумб и заборов

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Обрамление вертикалей лучше всего устроить на основе натурального камня, керамической плитки или декоративного камня.

​Текстиль и цветовые гаммы

Hotels e Residential, ANDREA CUSCUNA' ANDREA CUSCUNA'
ANDREA CUSCUNA&#39;

ANDREA CUSCUNA'
ANDREA CUSCUNA&#39;
ANDREA CUSCUNA'

Разные цветовые гаммы – греческая бело-синяя, современная серо-белая, в стиле минимализм черно-шоколадная, а также шоколадно-карамельная и золотисто-черная очень популярны в современном ландшафтном дизайне.

​Этнические акценты

Hezen CaveHotel, Hezen Cave Hotel Hezen Cave Hotel Озеленение
Hezen Cave Hotel

Hezen Cave Hotel
Hezen Cave Hotel
Hezen Cave Hotel

Этнический текстиль, светильники и подсвечники, подушки и декор помогут создать особенную атмосферу – тайскую, SPA, турецкую, средиземноморскую или мексиканскую.

​Аксессуары

Hotel Baía Cascais, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Конференц-центры в средиземноморском стиле Гостиницы
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Новые бокалы, пара подносов, красивые полотенца, подсвечники – детали важны даже больше, чем количество площадок для мощения! Именно в деталях и раскрывается люкс отельного стиля.

​Пуфики

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Сад в рустикальном стиле
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Красивые пуфики могут украсить террасу, газонную площадку или веранду.

​Бамбук

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS Сад в стиле модерн Бамбук
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

Геометричные растения на тонких голых стеблях – писк сезона в люксовом ландшафтном дизайне.

​Цвет и дизайн фасадов

Hotel Albatros, Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
Emilio Rescigno – Fotografia Immobiliare

Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare
Emilio Rescigno – Fotografia Immobiliare
Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare

Однотонные фасады с черными или серыми рамами – настроение бутик-отеля в европейском стиле. Здесь популярна подсветка, орнаменты на трафаретах, подсветка фасадов и насыщенные оттенки – лиловый, шоколадный, грифельно-серый. Для средиземноморья – теплый желтый, оранжево-песчаный, охристый.

​Внутренние дворики

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Сад в стиле модерн
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Маленькие внутренние дворики с фонтанчиками и водопадами отлично подходят под атмосферу бутик-отеля.

​Бунгало, гамаки, азиатские шезлонги

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Сад в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Интересная этническая мебель позволит поддержать атмосферу курорта.

​Биокамин

Campinas Decor, Garden Light Garden Light Сад в стиле модерн
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

А шикарный биокамин (от 100 тыс. рублей для сада) – украсить зону люксового патио.

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