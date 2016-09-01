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Проект американского бунгало

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле кантри
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Одноэтажные дома набирают популярность благодаря бюджетности возведения и очень современному виду в формате пригорода. Здесь 220 кв. метров смотрятся как ранчо или поместье, а благодаря двусветному остеклению в приподнятых модулях дом ощущается большим и статным.

Студия ARCH INNOVATION GROUP спроектировала данное бунгало в стиле модерн и назвала его в честь американского штата Аризона, где очень популярны одноэтажные семейные домики на узких участках. Правда, если в данном штате ощущается сильное влияние испанского колониального стиля – колоритного и яркого, то в данном проекте мы найдем чистую эстетику современного 21-ого века!

Этот дом наверняка понравится тем, кто уже подумывал о том, чтобы построить одноэтажный дом в пригороде для себя и своей семьи. Вот каким его можно сделать, если заказать его у профессионалов!

​Главный фасад

Аризона homify Дома в стиле кантри
homify

Аризона

homify
homify
homify

Шикарный симметричный парадный фасад с подъездной дорожкой и контрастом белого и черного выглядит очень смело и современно на фоне окружающей природы. Дополнения в дизайне экстерьера из бледного декоративного камня позволяют сделать фасад более рельефным и соединяют воедино здание и ландшафт.

​Формат остекления

Аризона homify Дома в стиле кантри
homify

Аризона

homify
homify
homify

Современный формат остекления подразумевает стеклянные двери с выходом на террасу, панорамное окно в пол в гостиной и черные рамы, отлично подходящие под дизайн светлого дома с лиловой крышей.

​Одноэтажный дом: за и против

Аризона homify Дома в стиле кантри
homify

Аризона

homify
homify
homify

В пользу одноэтажных домов можно сказать про удобные планировки, отсутствие лестниц, что очень важно для семей с маленькими детьми и пенсионерами. Кроме того, акустический комфорт – очень важная вещь для дома, где живут более 2-х человек. Шум из кухни и гостиной в таком случае не доносится до спален или ванных комнат, так как они расположены не прямо над ними, а далеко через коридор, в другом «крыле»здания. Кроме того, в одноэтажном доме экономится место для лестничного холла (до 20 кв. метров в общей сложности). У одноэтажных современных домов площадью 120-130 кв. метров тот же комфорт, что у двухэтажных, имеющих около 150-160 кв. метров в традиционной планировке.

Против одноэтажных домов можно назвать лишь одно условие – если в непосредственной близости (25-50 метров) от вас раскинулись 9-ти этажные дома, то вам наверняка захочется дом повыше, исключительно для психологического спокойствия.  Кроме того, если ваш участок слишком мал (4-6 соток), а вы хотите дом площадью 300 кв. метров, то вам также придется построить два этажа.

​Планировка

Аризона homify Дома в стиле кантри
homify

Аризона

homify
homify
homify

В данном доме есть большая гостиная с двусветным освещением, просторная кухня, три спальни и две ванные комнаты. Он имеет формат бунгало, это значит, что спальни расположены на максимальном удалении от гостиной и кухни (супротив скандинавским домам, где данное правило не является популярным).

Построив дом по данному проекту, вы можете быть уверены в его удобстве и современной планировке. Здесь, в отличие от множества проектов, каждый квадратный метр имеет функцию и выполняет ее, а количество коридоров и «пустых» углов сведено к минимуму.

Студия ARCH INNOVATION GROUP уже не раз радовала нас интересными проектами домов авторского проектирования. Например, не менее интересным шале, глянцевым домом для молодой семьидомом в стиле прерий или шикарным 400-метровым коттеджем в стиле модерн. Все они являются торжеством не только эстетического вкуса, но и архитектурной мысли и подходят как для пригорода, так и для реализации на природе, в коттеджном поселке или сосновом бору.

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