Проект американского бунгало

Одноэтажные дома набирают популярность благодаря бюджетности возведения и очень современному виду в формате пригорода. Здесь 220 кв. метров смотрятся как ранчо или поместье, а благодаря двусветному остеклению в приподнятых модулях дом ощущается большим и статным.

Студия ARCH INNOVATION GROUP спроектировала данное бунгало в стиле модерн и назвала его в честь американского штата Аризона, где очень популярны одноэтажные семейные домики на узких участках. Правда, если в данном штате ощущается сильное влияние испанского колониального стиля – колоритного и яркого, то в данном проекте мы найдем чистую эстетику современного 21-ого века!

Этот дом наверняка понравится тем, кто уже подумывал о том, чтобы построить одноэтажный дом в пригороде для себя и своей семьи. Вот каким его можно сделать, если заказать его у профессионалов!