Элитный дом в Ростовской области

Шикарный особняк современного уровня, выполненный на грани люксового шале и изысканного минимализма 21-ого века, поразит вас своим особенным характером и вдохновляющей атмосферой. Архитектурная студия ЧАДО спроектировала его просторным и солнечным – 650 кв. метров практически полностью усеяны блоками панорамного остекления, будто сверкающими алмазами.
Большая кровля с пологим скатом и выходом далеко за границу внешних стен – характерный признак стиля шале, позволяющий добавить образу дома монументальности. Остекление на втором уровне под кровлю со скатом верхней горизонтали тоже нередко можно встретить именно в Альпах.
Большой забор с зелеными насаждениями, ворота и крупноформатная входная дверь скрывают дом, будто замок, за прочными стенами. Площадка для подъезда вымощена здесь тротуарной плиткой, что напоминает подъезды к домам в Куршевеле.
Шикарный бассейн с оформлением галькой похож на горное озеро посреди лесного массива, а панорамное остекление в доме раскрывает некоторые секреты интерьеров – дизайнерские брендовые светильники, напоминающие сказочные картины с домиками в горах с гирляндами, и лестничный холл с двусветным освещением.
Рядом с домом на террасе расположилась шикарная столовая под навесами, есть патио для отдыха и терраса вдоль бассейна для шезлонгов. Здесь можно отдыхать, как в раю, и даже лучше.
Особенная цветовая гамма на основе темного шоколадного кирпича и темно-коричневого дерева напоминает о лесном массиве и скалах одновременно. Здесь, кажется, нет никакой детали, говорящей нам о том, что дом находится в Ростовской области, в Батайске.
Между двумя зданиями главного и гостевого дома на крыше второго этажа мы найдем террасу, выход на которую имеется непосредственно из главной ванной комнаты при мастер-сьюте. Здесь солнечная погода царит с апреля по сентябрь – можно принимать солнечные ванны, заниматься йогой или просто нежиться на солнышке.
Всего в доме площадью 650 кв. метров, который был сдан совсем недавно (в 2016 году), есть 8 спален с ванными комнатами и гардеробами. С этого ракурса видно шикарный формат остекления от пола до потолка практически в каждой важной комнате дома. Спальни наверху имеют видимый скат крыши и параллельные ему окна.
Дом построен частично из блоков, частично – из кирпича, на фасадах мы найдем декоративный кирпич, а не основной строительный. Стропильная система у дома деревянная, перекрытия железобетонные. Главную спальню мы найдем в центральном блоке остекления на втором этаже в левой части, там, где нежные кремовые шторы добавляют ей приватности. Гостиная находится под ней, а справа, за террасой со столовой, находится кухня, выполненная в американском неоклассическом стиле, и столовая с элементами готики.
Спальни на втором этаже имеют высоту потолков до 6-ти метров, что потрясающим образом влияет на их особенную атмосферу. Стены в них оформлены декоративным кирпичом, использованным и на фасадах.
Отопление в доме реализовано с помощью интегрированных в специальные модули вдоль окон (высотой около 50 см) радиаторов и настенных радиаторов отопления по бокам от окон. На первом этаже, в гостиной и на кухне, радиаторы интегрированы в пол и не мешают доступу на террасу через двери-слайдеры.
Терраса примыкает вплотную к бассейну, между ними – лишь тонкая полоска морской гальки, позволяющая добавить аутентичности всему образу.
На этом мы заканчиваем нашу экскурсию по этому потрясающему проекту загородного дома и выражаем особенную благодарность Студии ЧАДО за возможность показать их высокий профессиональный уровень всему нашему сообществу.
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