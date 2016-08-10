Элитный дом в Ростовской области

Шикарный бассейн с оформлением галькой похож на горное озеро посреди лесного массива, а панорамное остекление в доме раскрывает некоторые секреты интерьеров – дизайнерские брендовые светильники, напоминающие сказочные картины с домиками в горах с гирляндами, и лестничный холл с двусветным освещением.

Рядом с домом на террасе расположилась шикарная столовая под навесами, есть патио для отдыха и терраса вдоль бассейна для шезлонгов. Здесь можно отдыхать, как в раю, и даже лучше.

Особенная цветовая гамма на основе темного шоколадного кирпича и темно-коричневого дерева напоминает о лесном массиве и скалах одновременно. Здесь, кажется, нет никакой детали, говорящей нам о том, что дом находится в Ростовской области, в Батайске.