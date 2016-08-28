Проект коттеджа 100 метров за 1,6 млн

Симпатичный, современный, очень удобный и при этом дешевый. Кажется, такого дома просто не существует, но он есть! Этот коттедж имеет площадь в 100 квадратов, три спальни и в конфигурации без отделки стоит 1,6 млн рублей!
Такой очаровательный коттедж понравится всем любителям бюджетных проектов и… остекления в пол! Студия HQ-DESIGN предусмотрела комфортабельный формат жизни по новым правилам 21-ого века в доме, который стоит недорого!
Строительство такого дома ведется из газоблока с утеплением и последующим покрытием из декоративной штукатурки на фасадах. Штукатурка оформлена в двух цветах с геометрическими узорами и акцентными стенами. На крыльце есть красивая современная колонна, а кровля на 60 см выходит за рамки внешних стен дома, что очень привлекательно!
Проект создан для реализации в Саратове в 2016 году. Современная планировка с максимумом открытого пространства в общих зонах и минимумом коридоров понравилась молодой семье, которая ищет актуальные варианты для жизни в пригороде.
С левой части участка открывается вид на боковой фасад с тремя окнами в пол. Левое относится к главной спальне, два правых – к гостиной. Задний дворик, таким образом, находится слева.
Ландшафтный дизайн участка выдержан в современном пейзажном стиле. Газонная площадка, посадки хвойников и кустарников, декоративные камни и деревянный забор отлично справляются с ролью декоративных элементов.
Три спальни площадью от 12,4 до 14,2 кв. метров позволяют удобно жить семье с 2-4 детьми. Для маленькой семьи возможно обустройство в третьей спальне кабинета или библиотеки. В доме есть два санузла – ванная комната для семьи и гостевая туалетная комната, за которой находится котельная.
Просторный холл является частью гостиной и кухни. Общая площадь трех помещений – около 46 кв. метров. Обширное пространство хорошо освещается с помощью пяти окон в зоне общественного отдыха и столовой, а кухня красиво размещена в нише для удобства хозяйки и большей приватности.
Также в проекте предусмотрена прихожая с двумя большими встроенными шкафами (2 метра в длину каждый), а в ванной комнате, котельной и туалетной гостевой мы найдем окна, как в жилых помещениях.
В данной Книге Идей мы также хотим показать вам возможности в дизайне интерьера такого небольшого дома. Например, открытая гостиная, которая находится в одном помещении со столовой и кухней, может иметь двери-слайдеры, как на визуализации выше, которые позволяют ограничить приватность различных зон.
Этот интерьер тоже выполнен студией HQ-DESIGN для похожего по планировке проекта, поэтому, заказав обе услуги у данной фирмы, вы можете рассчитывать на аналогичный результат.
Кухня в нише очень красиво расположилась рядом с окнами и столовой, которая находится ближе к гостиной. Яркий лаймовый окрас и глянцевые акриловые фасады идеально подходят для активной жизни.
В спальне романтичную атмосферу создают люксовый текстиль, нежные шторы, акцентная стена с фото-постером из роз и ковер с высоким ворсом. Справа находится большой шкаф-гардеробная.
В ванной комнате в современном стиле красиво сочетаются нежные кофейные оттенки и свежесть ясного неба. Данные интерьеры были представлены для ознакомления, их реализация не входит в стартовую суму в 1,6 млн рублей для постройки данного коттеджа. Эта сумма ориентирована на дом без отделки, лишь его каркас площадью в 100 кв. метров.
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;