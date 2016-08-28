Проект коттеджа 100 метров за 1,6 млн

Симпатичный, современный, очень удобный и при этом дешевый. Кажется, такого дома просто не существует, но он есть! Этот коттедж имеет площадь в 100 квадратов, три спальни и в конфигурации без отделки стоит 1,6 млн рублей!

Такой очаровательный коттедж понравится всем любителям бюджетных проектов и… остекления в пол! Студия HQ-DESIGN предусмотрела комфортабельный формат жизни по новым правилам 21-ого века в доме, который стоит недорого!