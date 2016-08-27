11 вещей, которые ждет ваш дом в сентябре

Думаете о том, как в конце сезона напоследок обустроить дачу, чтобы провести лучшую в вашей жизни осень на природе и в окружении любимых людей? Тогда смело берите одну из понравившихся идей и быстро реализовывайте, ведь времени осталось не так уж и много!

Сентябрьская лихорадка – это двойные одеяла, позволяющие вам продлить ночевки на даче, дети, которые уже приезжают лишь на выходные, так как у них начались занятия, и последние шашлыки, пикники и любование осенним цветущим садом, сбор последних яблок! Давайте сделаем так, чтобы эта осень запомнилась всей вашей семье, а следующая – была еще лучше!