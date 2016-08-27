Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

11 вещей, которые ждет ваш дом в сентябре

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Кухня в современном стиле "Разноцветные маки", 2GO Design Studio 2GO Design Studio Кухня в стиле модерн Изделия из древесины Желтый
Loading admin actions …

Думаете о том, как в конце сезона напоследок обустроить дачу, чтобы провести лучшую в вашей жизни осень на природе и в окружении любимых людей? Тогда смело берите одну из понравившихся идей и быстро реализовывайте, ведь времени осталось не так уж и много!

Сентябрьская лихорадка – это двойные одеяла, позволяющие вам продлить ночевки на даче, дети, которые уже приезжают лишь на выходные, так как у них начались занятия, и последние шашлыки, пикники и любование осенним цветущим садом, сбор последних яблок! Давайте сделаем так, чтобы эта осень запомнилась всей вашей семье, а следующая – была еще лучше!

​Семейный круг

1.2m rustic sandstone firepit , Lithic Fire Lithic Fire Сад в рустикальном стиле Песчаник rustic stone,outdoor furniture,relaxing,entertaining
Lithic Fire

1.2m rustic sandstone firepit

Lithic Fire
Lithic Fire
Lithic Fire

Для того, чтобы соорудить такой очаг, вам понадобится огнеупорный кирпич. В самом простом варианте вы можете снять пласт грунта, насыпать на него щебня или керамзита, затем засыпать песком, а сверху, без цемента, положить кругом огнеупорные кирпичи. В настоящем варианте вам нужен фундамент для площадки, плиты или керамогранит, декоративный камень для оформления кирпичной постройки и железная труба для центра очага. Добавьте сюда стулья и мебель по количеству членов семей и площадка готова!

​Новые подушки

Decorative Animal Cushions and Wallpaper Helen Gordon Домашнее хозяйство Текстиль
Helen Gordon

Decorative Animal Cushions and Wallpaper

Helen Gordon
Helen Gordon
Helen Gordon

Шикарные подушки можно купить для дачи – с рисунками белочек, кроликов, лисиц и птиц, а затем перенести в квартиру на зиму – в гостиную или детскую.

​Барная стойка

St Mawes Bar Table with Drinks Cooler Garden Trading Сад Мебель
Garden Trading

St Mawes Bar Table with Drinks Cooler

Garden Trading
Garden Trading
Garden Trading

Этот потрясающий ансамбль тоже можно сделать своими руками. Четыре барных стула, столик с дополнительной нишей (из специальной фольги, как в мини-холодильниках) со льдом для напитков – фанты, кока-колы, пива или шампанского для взрослых.

​Новые вазы

Ceramic Cactus Vases rigby & mac Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
rigby &amp; mac

Ceramic Cactus Vases

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

Две-три красивые вазы с осенними цветами обновят облик вашего дома или дачи мгновенно! Поставьте их на видное место, придумайте пару интересных комбинаций из уже цветущих красавцев!

​Линейная пергола

Pergola and Seating Matt Nichol Garden Design Ltd. Сад Мебель
Matt Nichol Garden Design Ltd.

Pergola and Seating

Matt Nichol Garden Design Ltd.
Matt Nichol Garden Design Ltd.
Matt Nichol Garden Design Ltd.

Буквой «П» вы можете построить перголы вокруг газонной площадки или мощеной площади с плитами. Такие перголы позволят вам уже сейчас, осенью, посадить вьющиеся кустарники , а доделать навес из дерева вы можете когда угодно – хоть следующим летом!

​Новая скатерть

SOULEIADO, Linge de table, audrey.callegher audrey.callegher Домашнее хозяйство Текстиль
audrey.callegher

audrey.callegher
audrey.callegher
audrey.callegher

Красивая новая скатерть осенних тонов (персиковый, оранжевый, желтый пэчворк, арабский узор или однотонная ткань) поможет вам прочувствовать атмосферу осени и не забывать о ее красоте три раза в день!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Свечи и подсвечники

Ivory floating candles and ball candles The London Candle Company Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
The London Candle Company

Ivory floating candles and ball candles

The London Candle Company
The London Candle Company
The London Candle Company

Если в вашем доме есть камин или печка со стеклянной дверцей – отлично! Заваривайте какао и приглашайте всех обсудить последнюю прочитанную всей семьей книгу (по предварительной договоренности об ее прочтении ). А если камина нет – купите свечи и подсвечники и включите одну лампу рассеянного света!

​Новая посуда

Кухня в современном стиле "Разноцветные маки" 2GO Design Studio Кухня в стиле модерн Изделия из древесины Желтый
2GO Design Studio

Кухня в современном стиле Разноцветные маки

2GO Design Studio
2GO Design Studio
2GO Design Studio

Если вы живете в квартире, обязательно купите новую посуду. Зимой редко кто решается на покупки для дома, поэтому обновить то, что нужно, следует уже сейчас. Порадуйте себя и новым кашпо для растения, пуфиком для балкона или вазочкой для квартиры.

​Гамак

Cayo Lime Hanging Chair Emilyhannah Ltd Балкон, веранда и террасаМебель
Emilyhannah Ltd

Cayo Lime Hanging Chair

Emilyhannah Ltd
Emilyhannah Ltd
Emilyhannah Ltd

Думаете, уже поздно покупать гамак? А вот и нет, ведь в большинстве магазинов на него как раз скоро будут скидки! Его можно подвесить на дерево, на веранде или террасе и даже в гостиной для детей!

​Новое постельное белье

Quadria and Inkat Blue Korla Home Домашнее хозяйство Текстиль
Korla Home

Quadria and Inkat Blue

Korla Home
Korla Home
Korla Home

Удивительно, как много меняет новое постельное белье для дачи или квартиры. Комплекты на всю семью помогут открыть новую страницу в вашей общей жизни!

​Коврики

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC FUNZIE RUG Green Decore Бассейн Пластик Многоцветный
Green Decore

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC FUNZIE RUG

Green Decore
Green Decore
Green Decore

Новые коврики стоят недорого, а сильно влияют на общее ощущение от интерьера. Они пригодятся для кухни, спальни или гостиной, возле кровати, на террасе. Подумайте о том, в каком новом образе и стиле вы хотели бы видеть свою дачу или дом и обязательно следуйте вашему вдохновению, даже если это – стиль коастал, а живете вы в сосновом бору!

Для тех, кто обожает архитектуру:

— 10 фантастичных современных домов;

— Утепление балкона;

— Все проекты домов homify.

8 потрясающих гостиных в различных стилях
А вам какая идея пришлась по душе?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо