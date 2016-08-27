11 вещей, которые ждет ваш дом в сентябре

Думаете о том, как в конце сезона напоследок обустроить дачу, чтобы провести лучшую в вашей жизни осень на природе и в окружении любимых людей? Тогда смело берите одну из понравившихся идей и быстро реализовывайте, ведь времени осталось не так уж и много!
Сентябрьская лихорадка – это двойные одеяла, позволяющие вам продлить ночевки на даче, дети, которые уже приезжают лишь на выходные, так как у них начались занятия, и последние шашлыки, пикники и любование осенним цветущим садом, сбор последних яблок! Давайте сделаем так, чтобы эта осень запомнилась всей вашей семье, а следующая – была еще лучше!
Для того, чтобы соорудить такой очаг, вам понадобится огнеупорный кирпич. В самом простом варианте вы можете снять пласт грунта, насыпать на него щебня или керамзита, затем засыпать песком, а сверху, без цемента, положить кругом огнеупорные кирпичи. В настоящем варианте вам нужен фундамент для площадки, плиты или керамогранит, декоративный камень для оформления кирпичной постройки и железная труба для центра очага. Добавьте сюда стулья и мебель по количеству членов семей и площадка готова!
Шикарные подушки можно купить для дачи – с рисунками белочек, кроликов, лисиц и птиц, а затем перенести в квартиру на зиму – в гостиную или детскую.
Этот потрясающий ансамбль тоже можно сделать своими руками. Четыре барных стула, столик с дополнительной нишей (из специальной фольги, как в мини-холодильниках) со льдом для напитков – фанты, кока-колы, пива или шампанского для взрослых.
Две-три красивые вазы с осенними цветами обновят облик вашего дома или дачи мгновенно! Поставьте их на видное место, придумайте пару интересных комбинаций из уже цветущих красавцев!
Буквой «П» вы можете построить перголы вокруг газонной площадки или мощеной площади с плитами. Такие перголы позволят вам уже сейчас, осенью, посадить вьющиеся кустарники , а доделать навес из дерева вы можете когда угодно – хоть следующим летом!
Красивая новая скатерть осенних тонов (персиковый, оранжевый, желтый пэчворк, арабский узор или однотонная ткань) поможет вам прочувствовать атмосферу осени и не забывать о ее красоте три раза в день!
Если в вашем доме есть камин или печка со стеклянной дверцей – отлично! Заваривайте какао и приглашайте всех обсудить последнюю прочитанную всей семьей книгу (по предварительной договоренности об ее прочтении ). А если камина нет – купите свечи и подсвечники и включите одну лампу рассеянного света!
Разноцветные маки
Если вы живете в квартире, обязательно купите новую посуду. Зимой редко кто решается на покупки для дома, поэтому обновить то, что нужно, следует уже сейчас. Порадуйте себя и новым кашпо для растения, пуфиком для балкона или вазочкой для квартиры.
Думаете, уже поздно покупать гамак? А вот и нет, ведь в большинстве магазинов на него как раз скоро будут скидки! Его можно подвесить на дерево, на веранде или террасе и даже в гостиной для детей!
Удивительно, как много меняет новое постельное белье для дачи или квартиры. Комплекты на всю семью помогут открыть новую страницу в вашей общей жизни!
Новые коврики стоят недорого, а сильно влияют на общее ощущение от интерьера. Они пригодятся для кухни, спальни или гостиной, возле кровати, на террасе. Подумайте о том, в каком новом образе и стиле вы хотели бы видеть свою дачу или дом и обязательно следуйте вашему вдохновению, даже если это – стиль коастал, а живете вы в сосновом бору!
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