Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

9 шагов подготовки террасы к принятию гостей

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Our Kitchens, Harvey Jones Kitchens Harvey Jones Kitchens Кухня в стиле модерн
Loading admin actions …

После долгой и тоскливой зимы все мы хотим провести хорошо время на природе, собрать семью и друзей. И лучший способ сделать это – провести захватывающий летний вечер на террасе.

Но прежде чем начать писать список гостей, посмотрите – ваш дом подготовлен? Независимо от того, какое вы проведете мероприятие, нужно сделать подготовку, хотя бы минимальную.

1. Подготовьте ваш сад и террасу

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Приведите ваш сад в порядок – нужно косить траву, сгребать листья, обрезать живые изгороди, водные растения, подобрать любые валяющиеся объекты, такие как ветви дерева, инструменты или игрушки. Этого пункта можно избежать при наличии садовника.

2. Уборка внутри дома

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Кухня в стиле модерн
Harvey Jones Kitchens

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

Не упускайте из виду свои внутренние пространства только потому, что вы планируете на открытом воздухе проводить праздник. Сосредоточьтесь на тех местах, куда гости будут заходить, например, ваша прихожая, ванная комната и кухня, убедитесь, что они чистые и аккуратные.

3. Установите несколько кресел

homify Балкон, веранда и террасаМебель Натуральное волокно Белый
homify

homify
homify
homify

Убедитесь, что у вас есть достаточно вариантов для сидения ваших гостей. Добавьте подушки для стульев, выберите удобную мебель, расставьте цветы для уюта. Если у вас не хватает стульев, выкладывайте несколько одеял и подушек на лужайке или террасе.

4. Музыка

Table Top Hi-Fi, Symbol Audio Symbol Audio Медиа комнатаЭлектроника
Symbol Audio

Table Top Hi-Fi

Symbol Audio
Symbol Audio
Symbol Audio

Музыка считается обязательным атрибутом любого мероприятия. Используйте для этого как современные устройства, так и раритетные. Выберите музыку, которая будет интересна и приятна, но не слишком громкая или подавляющая.

5. Выбирайте пищу с умом

Picnic Crochet Food Cover Dotcomgiftshop КухняАксессуары и текстиль
Dotcomgiftshop

Picnic Crochet Food Cover

Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop

Подумайте о ваших гостях, когда будете составлять меню. Узнайте, есть ли какие-нибудь пищевые аллергии или диетические предпочтения. Помните , что ваше меню будет меняться в зависимости от типа мероприятия.

6. Помощь

Garden Party Lemonade Drinks Dispenser Dotcomgiftshop КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Dotcomgiftshop

Garden Party Lemonade Drinks Dispenser

Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop

Попросите нескольких друзей, чтобы они пришли пораньше помочь с некоторыми делами по подготовке. Поручайте небольшие дела, такие как подготовка музыки, проба еды. Подготовьте столько пищи заранее, насколько это возможно, чтобы вы не суетились на кухне, пока гости не могут найти себе места.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Установите наружное освещение

Outdoor Aussenbeleuchtung von Royal Botania, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 Балкон, веранда и террасаОсвещение
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

Освещение может создать особую атмосферу. В зависимости от того, какое у вас мероприятие, формальное или нет, можно смешивать разные формы и размеры ваших осветительных элементов. Свечи могут создать хорошую атмосферу в вечернее время.

8. Держите вредителей на расстоянии

Świecznik / Podstawka LIGHT ME ON, D2 Studio D2 Studio Балкон, веранда и террасаОсвещение
D2 Studio

D2 Studio
D2 Studio
D2 Studio

Одним из менее приятных элементов лета являются насекомые. Убедитесь, что комары не испортят ваш праздник. Есть специальные отпугивающие средства, выбирайте те, которые имеют легкий аромат.

9. Украсьте ваш стол

LuxDeco - The Riviera Collection - Tableware LuxDeco Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор Оранжевый outdoor table,outdoor dining,outdoor furniture,table setting,outdoor accessories,garden furniture,garden tables
LuxDeco

LuxDeco – The Riviera Collection – Tableware

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

Конечно, вам нужен стол для летнего мероприятия, даже если все будут просто отдыхать на креслах. Стол должен выглядеть приятно и уютно. Скатерть, салфетки, посуда должна иметь веселые расцветки, подходящие к летнему периоду.

​Идеи дизайна интерьера спальни 2016

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо