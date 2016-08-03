9 шагов подготовки террасы к принятию гостей

После долгой и тоскливой зимы все мы хотим провести хорошо время на природе, собрать семью и друзей. И лучший способ сделать это – провести захватывающий летний вечер на террасе.
Но прежде чем начать писать список гостей, посмотрите – ваш дом подготовлен? Независимо от того, какое вы проведете мероприятие, нужно сделать подготовку, хотя бы минимальную.
Приведите ваш сад в порядок – нужно косить траву, сгребать листья, обрезать живые изгороди, водные растения, подобрать любые валяющиеся объекты, такие как ветви дерева, инструменты или игрушки. Этого пункта можно избежать при наличии садовника.
Не упускайте из виду свои внутренние пространства только потому, что вы планируете на открытом воздухе проводить праздник. Сосредоточьтесь на тех местах, куда гости будут заходить, например, ваша прихожая, ванная комната и кухня, убедитесь, что они чистые и аккуратные.
Убедитесь, что у вас есть достаточно вариантов для сидения ваших гостей. Добавьте подушки для стульев, выберите удобную мебель, расставьте цветы для уюта. Если у вас не хватает стульев, выкладывайте несколько одеял и подушек на лужайке или террасе.
Музыка считается обязательным атрибутом любого мероприятия. Используйте для этого как современные устройства, так и раритетные. Выберите музыку, которая будет интересна и приятна, но не слишком громкая или подавляющая.
Подумайте о ваших гостях, когда будете составлять меню. Узнайте, есть ли какие-нибудь пищевые аллергии или диетические предпочтения. Помните , что ваше меню будет меняться в зависимости от типа мероприятия.
Попросите нескольких друзей, чтобы они пришли пораньше помочь с некоторыми делами по подготовке. Поручайте небольшие дела, такие как подготовка музыки, проба еды. Подготовьте столько пищи заранее, насколько это возможно, чтобы вы не суетились на кухне, пока гости не могут найти себе места.
Освещение может создать особую атмосферу. В зависимости от того, какое у вас мероприятие, формальное или нет, можно смешивать разные формы и размеры ваших осветительных элементов. Свечи могут создать хорошую атмосферу в вечернее время.
Одним из менее приятных элементов лета являются насекомые. Убедитесь, что комары не испортят ваш праздник. Есть специальные отпугивающие средства, выбирайте те, которые имеют легкий аромат.
Конечно, вам нужен стол для летнего мероприятия, даже если все будут просто отдыхать на креслах. Стол должен выглядеть приятно и уютно. Скатерть, салфетки, посуда должна иметь веселые расцветки, подходящие к летнему периоду.