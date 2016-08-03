9 шагов подготовки террасы к принятию гостей

После долгой и тоскливой зимы все мы хотим провести хорошо время на природе, собрать семью и друзей. И лучший способ сделать это – провести захватывающий летний вечер на террасе.

Но прежде чем начать писать список гостей, посмотрите – ваш дом подготовлен? Независимо от того, какое вы проведете мероприятие, нужно сделать подготовку, хотя бы минимальную.