10 идеальных барбекюшниц

Зона барбекю возле патио, бассейна или дачного огородного участка рискует стать вашей любимой частью дома, если вы позаботитесь об ее обустройстве и декоре. Главным же ключом к реализации данной мечты является покупка барбекю или постройка кирпичной (каменной) печи. Варианты,отличающиеся размерами, дизайном, стилем и материалами, помогут вам определиться с вашими предпочтениями и выбрать то, что подходит вам по стилю жизни, а по внешнему виду — главному дому.

Так, в этой статье мы узнаем, какое именно барбекю вам нужно, как оно выглядит и из чего сделано. А попутно будем любоваться красивыми вариантами дизайна в различных иностранных проектах.