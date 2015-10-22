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10 идеальных барбекюшниц

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
diverse vuurkorven en buitenhaarden , kunsteboer kunsteboer Сад Грильницы
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Зона барбекю возле патио, бассейна или дачного огородного участка рискует стать вашей любимой частью дома, если вы позаботитесь об ее обустройстве и декоре. Главным же ключом к реализации данной мечты является покупка барбекю или постройка кирпичной (каменной) печи. Варианты,отличающиеся размерами, дизайном, стилем и материалами, помогут вам определиться с вашими предпочтениями и выбрать то, что подходит вам по стилю жизни, а по внешнему виду — главному дому.

Так, в этой статье мы узнаем, какое именно барбекю вам нужно, как оно выглядит и из чего сделано. А попутно будем любоваться красивыми вариантами дизайна в различных иностранных проектах.

Барбекю с кирпичной столешницей

FABRILOR CHIMENEAS, FABRILOR IBERICA FABRILOR IBERICA Сад Грильницы
FABRILOR IBERICA

FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA

Интересным вариантом для столешницы может стать декоративный красный огнеупорный кирпич, который отлично будет сочетаться с экстерьером вашего дома, если он выполнен из того же материала. Он очень практичен и легко моется просто из шланга.

Барбекюшница из камня

Clad your Braai in Stone The Braai Man Сад Грильницы
The Braai Man

Clad your Braai in Stone

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

Прекрасным решением для классического коттеджа или дома в стиле современного шале станет барбекюшница из камня, особенно выполненная в форме камина. Она может стать и элементом зонирования, например, между патио и террасой или, как в данном случае, между патио и садом.

В стиле лесного домика

Барбекю "Добрая" Barbecue Сад Грильницы
Barbecue

Барбекю Добрая

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Живописное сочетание кирпича различных тонов, деревянного экрана и оштукатуренных элементов создает очень интересный проект печи, который отлично подойдет к традиционному коттеджу. Если вы любите европейский сельский стиль, то вам особенном понравится, как данная барбекюшница сочетается с вашим домом.

Обратите внимание и на ее конструкцию — кроме поленницы здесь есть и раковина, под которой устанавливается мусорное ведро, а слева есть небольшое место для блюд и пара полочек.

Каменная крепость

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie Сад Грильницы
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Более основательно выглядит большая деревянная печь, как из сказки. Здесь есть настоящая каменная столешница, на которой поместятся все яства, а также больше места для поленьев.

Жарим на камнях

Las Mejores 4 Ideas de Barbacoas para un bello Jardin , Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa Сад Грильницы
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

Еще более брутально выглядит барбекюшница, выполненная из местного или просто крупного камня. Часто ее конструкция имеет вкрапления кирпича или покупную каменную столешницу.

Зона барбекю в виде бара

Las Mejores 4 Ideas de Barbacoas para un bello Jardin , Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa Сад Грильницы
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

Барная стойка у барбекю — идеальное решение для тех, кто собирается устраивать вечеринки с друзьями. Здесь вы станете эксклюзивным шеф-поваром вашей большой компании.

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Мини-барбекю

Buiten Koken, Toen=Hier Toen=Hier Сад Грильницы
Toen=Hier

Toen=Hier
Toen=Hier
Toen=Hier

Для дачного варианта или для тех, кто хочет создать зону барбекю при коттедже, подойдет и самый маленький вариант небольшой печи. Тем не менее и его хватит, чтобы наслаждаться всеми прелестями лично зажаренных сосисок и домашней пиццы.

Стены из камня в сетке

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel Сад Грильницы
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

Барбекю в данном стиле может быть создана лишь профессионалом, который знает, как управляться с держащей камни сеткой и огнеупорными листами металла. Тем не менее, выглядит такой вариант очень современно и стильно.

Как будто вокруг костра

BRASERO KUB CLASSIC AU BOIS, KUB KUB Сад Грильницы
KUB

KUB
KUB
KUB

Барбекю, вокруг которого можно сидеть, как вокруг костра, станет потрясающим решением для семейного отдыха. Здесь может расположиться и столешница, на которую удобно будет поставить приборы.

Дизайнерское барбекю

diverse vuurkorven en buitenhaarden , kunsteboer kunsteboer Сад Грильницы
kunsteboer

kunsteboer
kunsteboer
kunsteboer

Нет предела фантазии, если у вас есть море идей и золотые руки. Мастера по всему миру сооружают эксклюзивные варианты для барбекю. Найдите мастера в собственном городе, чтобы стать обладателем проекта для барбекю, созданного в единственном экземпляре.

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