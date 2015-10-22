10 идеальных барбекюшниц

Зона барбекю возле патио, бассейна или дачного огородного участка рискует стать вашей любимой частью дома, если вы позаботитесь об ее обустройстве и декоре. Главным же ключом к реализации данной мечты является покупка барбекю или постройка кирпичной (каменной) печи. Варианты,отличающиеся размерами, дизайном, стилем и материалами, помогут вам определиться с вашими предпочтениями и выбрать то, что подходит вам по стилю жизни, а по внешнему виду — главному дому.
Так, в этой статье мы узнаем, какое именно барбекю вам нужно, как оно выглядит и из чего сделано. А попутно будем любоваться красивыми вариантами дизайна в различных иностранных проектах.
Интересным вариантом для столешницы может стать декоративный красный огнеупорный кирпич, который отлично будет сочетаться с экстерьером вашего дома, если он выполнен из того же материала. Он очень практичен и легко моется просто из шланга.
Прекрасным решением для классического коттеджа или дома в стиле современного шале станет барбекюшница из камня, особенно выполненная в форме камина. Она может стать и элементом зонирования, например, между патио и террасой или, как в данном случае, между патио и садом.
Живописное сочетание кирпича различных тонов, деревянного экрана и оштукатуренных элементов создает очень интересный проект печи, который отлично подойдет к традиционному коттеджу. Если вы любите европейский сельский стиль, то вам особенном понравится, как данная барбекюшница сочетается с вашим домом.
Обратите внимание и на ее конструкцию — кроме поленницы здесь есть и раковина, под которой устанавливается мусорное ведро, а слева есть небольшое место для блюд и пара полочек.
Более основательно выглядит большая деревянная печь, как из сказки. Здесь есть настоящая каменная столешница, на которой поместятся все яства, а также больше места для поленьев.
Еще более брутально выглядит барбекюшница, выполненная из местного или просто крупного камня. Часто ее конструкция имеет вкрапления кирпича или покупную каменную столешницу.
Барная стойка у барбекю — идеальное решение для тех, кто собирается устраивать вечеринки с друзьями. Здесь вы станете эксклюзивным шеф-поваром вашей большой компании.
Для дачного варианта или для тех, кто хочет создать зону барбекю при коттедже, подойдет и самый маленький вариант небольшой печи. Тем не менее и его хватит, чтобы наслаждаться всеми прелестями лично зажаренных сосисок и домашней пиццы.
Барбекю в данном стиле может быть создана лишь профессионалом, который знает, как управляться с держащей камни сеткой и огнеупорными листами металла. Тем не менее, выглядит такой вариант очень современно и стильно.
Барбекю, вокруг которого можно сидеть, как вокруг костра, станет потрясающим решением для семейного отдыха. Здесь может расположиться и столешница, на которую удобно будет поставить приборы.
Нет предела фантазии, если у вас есть море идей и золотые руки. Мастера по всему миру сооружают эксклюзивные варианты для барбекю. Найдите мастера в собственном городе, чтобы стать обладателем проекта для барбекю, созданного в единственном экземпляре.
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