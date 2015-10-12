Французский гламур в старом каменном доме

Особый шарм старинной каменной постройки был использован дизайнерами из студии SDA Architecture LTD при недавней реконструкции для одной, особо любящей эстетику семьи в пригороде. Данный проект был реализован в Великобритании, но при этом оформлен во французском гламурно-провинциальном стиле.
Парк Хей Холл Кантри, заповедный райончик вокруг озера Фейри Глен находится всего лишь в 5 минутах езды от стандартных пригородных районов и в 30 минутах от центра Манчестера и Ливерпуля. Вокруг — зеленые луга, лесистые холмы и удивительно чистый воздух.
В прошлом дом находился в среднем состоянии и требовал по многим вопросам капитального ремонта, хотя изначальная каменная конструкция сохранилась в потрясающем для ее возраста состоянии. В итоге все окна в доме были заменены, мансарда стала жилой и получила новое освещение, была добавлена небольшая пристройка сбоку, гостиная обзавелась стеклянными дверьми в сад, а парадный вход теперь имеет эффектное остекление, заходящее на крышу.
Здесь вы можете увидеть многие из тех реноваций, о которых мы говорили выше, а также оценить уникальные цвета камня самой постройки. От голубиного и песочного до рыжего и бледно-кобальтового — этот дом выглядит как шкатулка с драгоценностями, в которой теперь еще и жить можно!
На этой фотографии отметим большие окна в крыше над гостиной и пристройку слева, которая является парадной столовой для встреч с гостями и домашних званых ужинов.
Особенно красиво выглядит контраст каменных плит террасы и идеально ровного газона, который порадует перфекционистов.
Английский прованс или французское кантри — конкретное название стиля в нашем случае уступает старой-доброй эстетике интерьера, которая в этом проекте просто не нуждается в описании. Идеально подобранные текстуры каменного пола и столешницы изящно и по-французски освежают оливково-серый цвет кухонного гарнитура.
На мансарде — белоснежная, очень романтичная хозяйская спальня с зоной будуара и окнами на ночное небо. Весь интерьер строится на нежных переходах по полутонам и едва различимым оттенкам отделки, мебели и декора.
Ванная комната нестандартной планировки находится на первом этаже. Ранее это было хозяйственное помещение, а после реконструкции появилась возможность сделать полноценную ванную комнату на достаточной площади.
Здесь душевая зона элегантно отделена от остальной комнаты стеклянным экраном достаточно больших размеров, чтобы оставить вход не застекленным, не вызывая неудобства в использовании. Вода таким образом не долетает до открытого пространства, а вход при этом остается максимально комфортным для самих жильцов. Только представьте — заходя в душ, вам нет никакой необходимости ни аккуратно закрывать стеклянную дверцу, ни зашторивать занавеску, ни задвигать стеклянную дверцу-слайдер. Можно просто войти и наслаждаться приятной горячей водой, которой, кстати, ранее не было в доме.
Ванная чаша находится рядом, в укромном уголке под окном и расположена слегка под наклоном и в отдалении от обеих стен угла, чтобы не создавать ощущение слишком замкнутого пространства. Традиционный вариант размещения ванны точно в углу свел бы на нет изящную отделку и luxury-атмосферу этой комнаты.
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