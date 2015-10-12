Французский гламур в старом каменном доме

Ванная комната нестандартной планировки находится на первом этаже. Ранее это было хозяйственное помещение, а после реконструкции появилась возможность сделать полноценную ванную комнату на достаточной площади.

Здесь душевая зона элегантно отделена от остальной комнаты стеклянным экраном достаточно больших размеров, чтобы оставить вход не застекленным, не вызывая неудобства в использовании. Вода таким образом не долетает до открытого пространства, а вход при этом остается максимально комфортным для самих жильцов. Только представьте — заходя в душ, вам нет никакой необходимости ни аккуратно закрывать стеклянную дверцу, ни зашторивать занавеску, ни задвигать стеклянную дверцу-слайдер. Можно просто войти и наслаждаться приятной горячей водой, которой, кстати, ранее не было в доме.

Ванная чаша находится рядом, в укромном уголке под окном и расположена слегка под наклоном и в отдалении от обеих стен угла, чтобы не создавать ощущение слишком замкнутого пространства. Традиционный вариант размещения ванны точно в углу свел бы на нет изящную отделку и luxury-атмосферу этой комнаты.

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