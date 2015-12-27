Теплый японский дом

Когда мы смотрим на то, как представители других культур в соответствии со своими вековыми традициями оформляют свой дом, нам иногда кажется, что мы бы никогда не смогли жить именно так. Или, наоборот, что мы наконец-то нашли стиль своей мечты! Память прошлых жизней или просто родственные с нацией характеры заставляют нас любить азиатскую, средиземноморскую или американскую архитектуру? В любом случае, этот теплый и, конечно же, минималистичный и очень экологичный японский дом стоит того, чтобы пройтись по его комнатам, пускай и в виртуальном туре.
Небольшая экскурсия начнется с улицы, на которой стоит этот дом, а закончится на втором мансардном уровне в маленьком уютном кабинете. На протяжении прогулки вы сможете насладиться прекрасным образцом азиатского эко-дизайна, где в основе отделки лежит натуральная древесина местного производства. Вся мебель тоже сделана местными фирмами.
Архитекторы из Японии создали этот проект специально для необычного участка, который находится в тупике на небольшом холме. Пышная зеленая растительность окружает его со всех сторон, захватывая новые территории по метру в год. Для того, чтобы отвоевать себе кусочек земли в столь живописном и при этом диком месте, приходится строго контролировать их разрастание.
Внешний фасад домика с улицы практически незаметен, а подъезд выполнен с помощью дороги из гравия. Несмотря на то, что эта улица является отдаленной от центра города, в целом из-за перенаселения страны она все равно достаточно густо населена.
Здесь мы видим, что дома соседей находятся совсем близко друг к другу, а установка забора на данном этапе еще только началась. Зато самим домом мы можем насладиться сполна, отделка дома и дизайн интерьера в традиционном стиле уже завершены, как и просторная терраса рядом со столовой.
Небольшой участок виден отсюда как на ладони, а в одном из его уголков ландшафтный архитектор разбил рокарий. Здесь сочетаются местные растения со специально посаженными, а камни добавляют общим посадкам живописность дикой природы.
Современная столовая с диванчиком и европейским кухонным столом уже показывает, что традиции в этом японском доме уже не так незыблемы. Тем не менее, общее настроение предельной простоты и лаконичности сохранено, как и в оригинальной культуре.
На кухне мы видим классически большое количество маленьких ящиков и отделений для японской кухни, печь, раковину и рабочую столешницу, к которым легко можно подойди из-за наличия под тумбами места для ног. А дополнительные верхние шкафы до потолка позволяют иметь запас продуктов для жизни в пригороде и шопинга лишь по уикендам.
На верхнем этаже — зона кабинета, которая используется и хозяевами дома, и их детьми (для выполнения домашних заданий). Здесь очень уютно и удобно, можно провести целые часы за интеллектуальным трудом, а из окон открывается прекрасный вид на соседний лесистый холм.
Такие уголки очень важны, если ваш коттедж имеет в принципе не большую площадь, но при этом вы хотите сделать его максимально функциональным. Отдельная комната для кабинета, пускай и маленькая, всегда будет очень приятным дополнением к спальням и гостиной.
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