Теплый японский дом

Когда мы смотрим на то, как представители других культур в соответствии со своими вековыми традициями оформляют свой дом, нам иногда кажется, что мы бы никогда не смогли жить именно так. Или, наоборот, что мы наконец-то нашли стиль своей мечты! Память прошлых жизней или просто родственные с нацией характеры заставляют нас любить азиатскую, средиземноморскую или американскую архитектуру? В любом случае, этот теплый и, конечно же, минималистичный и очень экологичный японский дом стоит того, чтобы пройтись по его комнатам, пускай и в виртуальном туре.

Небольшая экскурсия начнется с улицы, на которой стоит этот дом, а закончится на втором мансардном уровне в маленьком уютном кабинете. На протяжении прогулки вы сможете насладиться прекрасным образцом азиатского эко-дизайна, где в основе отделки лежит натуральная древесина местного производства. Вся мебель тоже сделана местными фирмами.