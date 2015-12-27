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Теплый японский дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
大田の家, 宇佐美建築設計室 宇佐美建築設計室 Дома в классическом стиле
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Когда мы смотрим на то, как представители других культур в соответствии со своими вековыми традициями оформляют свой дом, нам иногда кажется, что мы бы никогда не смогли жить именно так. Или, наоборот, что мы наконец-то нашли стиль своей мечты! Память прошлых жизней или просто родственные с нацией характеры заставляют нас любить азиатскую, средиземноморскую или американскую архитектуру? В любом случае, этот теплый и, конечно же, минималистичный и очень экологичный японский дом стоит того, чтобы пройтись по его комнатам, пускай и в виртуальном туре.

Небольшая экскурсия начнется с улицы, на которой стоит этот дом, а закончится на втором мансардном уровне в маленьком уютном кабинете. На протяжении прогулки вы сможете насладиться прекрасным образцом азиатского эко-дизайна, где в основе отделки лежит натуральная древесина местного производства. Вся мебель тоже сделана местными фирмами.

Внешний фасад

大田の家, 宇佐美建築設計室 宇佐美建築設計室 Дома в классическом стиле
宇佐美建築設計室

宇佐美建築設計室
宇佐美建築設計室
宇佐美建築設計室

Архитекторы из Японии создали этот проект специально для необычного участка, который находится в тупике на небольшом холме. Пышная зеленая растительность окружает его со всех сторон, захватывая новые территории по метру в год. Для того, чтобы отвоевать себе кусочек земли в столь живописном и при этом диком месте, приходится строго контролировать их разрастание.

Внешний фасад домика с улицы практически незаметен, а подъезд выполнен с помощью дороги из гравия. Несмотря на то, что эта улица является отдаленной от центра города, в целом из-за перенаселения страны она все равно достаточно густо населена.

Вид с заднего дворика

大田の家, 宇佐美建築設計室 宇佐美建築設計室 Дома в классическом стиле
宇佐美建築設計室

宇佐美建築設計室
宇佐美建築設計室
宇佐美建築設計室

Здесь мы видим, что дома соседей находятся совсем близко друг к другу, а установка забора на данном этапе еще только началась. Зато самим домом мы можем насладиться сполна, отделка дома и дизайн интерьера в традиционном стиле уже завершены, как и просторная терраса рядом со столовой.

Терраса с видом на садик

大田の家, 宇佐美建築設計室 宇佐美建築設計室 Балкон и терраса в классическом стиле
宇佐美建築設計室

宇佐美建築設計室
宇佐美建築設計室
宇佐美建築設計室

Небольшой участок виден отсюда как на ладони, а в одном из его уголков ландшафтный архитектор разбил рокарий. Здесь сочетаются местные растения со специально посаженными, а камни добавляют общим посадкам живописность дикой природы.

Столовая

大田の家, 宇佐美建築設計室 宇佐美建築設計室 Гостиная в классическом стиле
宇佐美建築設計室

宇佐美建築設計室
宇佐美建築設計室
宇佐美建築設計室

Современная столовая с диванчиком и европейским кухонным столом уже показывает, что традиции в этом японском доме уже не так незыблемы. Тем не менее, общее настроение предельной простоты и лаконичности сохранено, как и в оригинальной культуре.

Кухня

大田の家, 宇佐美建築設計室 宇佐美建築設計室 Кухня в классическом стиле
宇佐美建築設計室

宇佐美建築設計室
宇佐美建築設計室
宇佐美建築設計室

На кухне мы видим классически большое количество маленьких ящиков и отделений для японской кухни, печь, раковину и рабочую столешницу, к которым легко можно подойди из-за наличия под тумбами места для ног. А дополнительные верхние шкафы до потолка позволяют иметь запас продуктов для жизни в пригороде и шопинга лишь по уикендам.

Рабочий уголок на мансарде

大田の家, 宇佐美建築設計室 宇佐美建築設計室 Рабочий кабинет в классическом стиле
宇佐美建築設計室

宇佐美建築設計室
宇佐美建築設計室
宇佐美建築設計室

На верхнем этаже — зона кабинета, которая используется и хозяевами дома, и их детьми (для выполнения домашних заданий). Здесь очень уютно и удобно, можно провести целые часы за интеллектуальным трудом, а из окон открывается прекрасный вид на соседний лесистый холм.

Такие уголки очень важны, если ваш коттедж имеет в принципе не большую площадь, но при этом вы хотите сделать его максимально функциональным. Отдельная комната для кабинета, пускай и маленькая, всегда будет очень приятным дополнением к спальням и гостиной.

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