Идеальный дом в окружении природы

Архитектурное бюро Morada Verde знает толк в идиллических загородных домах, которые вдохновляют с первого взгляда!
Вы только посмотрите на этот безумно симпатичный домик, с каменными стенами, деревянной отделкой, очень привлекательными окнами с частой расстекловкой и интересной планировкой! Построенный возле города Куритаба в Бразилии он выглядит очень живописно в окружении больших деревьев, в тихом зеленом пригороде.
Разве не так выглядит уютный, теплый, светлый и просторный дом, о котором мечтает каждая вторая семья? Здесь есть и парадный экстерьер, и тихие спальни с большими окнами, выходящими в собственный сад, и балкончик, с которого можно осмотреть свои владения, и даже ванная с огромным окном и панорамным видом на долину. Это окно — над парадной дверью справа.
С этого ракурса мы видим, что весь участок действительно окружен густым лесом и даже пальмами. Мощеная площадка перед домом очень удобна для тех, кто любит прогуливаться вокруг дома.
Здесь можно воспитать здоровых детей, благодаря близости к природе, привить им вкус к красивой архитектуре, декору и натуральным материалам, обеспечить их зеленой лужайкой для игр и веселья, и даже небольшим лесом для странствий и собственных открытий. При этом дом остается достаточно близок к городу, чтобы глава семьи мог заниматься своей карьерой, а хозяйка — иметь доступ к комфортному и разнообразному шопингу.
Очень приятный вид открывается нам и отсюда. Как приятно наблюдать, что экстерьер дома меняется в соответствии со сторонами света, имея четыре весьма симпатичных облика. Здесь мы видим панорамное остекление в двусветной гостиной, объединенной с лестничным холлом и балконом второго этажа.
Здесь — та же самая комната изнутри, с прекрасным видом из окон на собственный участок. Терраса находится сразу возле дома, мощеная площадка для подъезда может вместить и автомобили гостей, а вдалеке — летняя кухня под черепичной крышей.
Интерьер еще одной комнаты отдыха не уступает по атмосфере всему проекту — здесь дерево, камень, натуральная керамическая плитка и хлопок в окружении полудикой природы выглядят очень уютно.
В гостевом санузле на первом этаже мы заметили и парочку интересных мелочей — крючок в виде головы оленя и уникальное резное зеркало с открывающимися створками. Чувствуется этнический настрой и благодаря мозаике, украшающей стену возле раковины и изящно повторяющую цветовую гамму других интерьеров.
Это — хозяйская ванная комната, о которой мы говорили в самом начале статьи. Лежа в чаше, вы можете быть спокойны за приватность, благодаря деревянным перилам и достаточно большому возвышению над основной частью участка, из-за чего комната находится практически на 3-ем, а не на 2-ом этаже.
С балкона открывается красивый вид на участок с летней кухней для гостей. Здесь достаточно места даже для небольшой свадьбы с полноценным фуршетом, а лес вокруг выглядит настолько могущественным, что кажется, что скоро завоюет и эту территорию.
Ранее здесь был очень крутой и неудобный уклон, ведь дом находится на каменистой почве бразильских холмов. Сейчас он идеально выровнен профессионалами.
Дополнительное строение возле бассейна предназначено исключительно для отдыха— здесь есть небольшая кухня, столовая, зона отдыха, местечко для завтраков под перголой и дополнительные санузлы с душевыми.
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