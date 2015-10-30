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Идеальный дом в окружении природы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле кантри
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Архитектурное бюро Morada Verde знает толк в идиллических загородных домах, которые вдохновляют с первого взгляда!

Вы только посмотрите на этот безумно симпатичный домик, с каменными стенами, деревянной отделкой, очень привлекательными окнами с частой расстекловкой и интересной планировкой! Построенный возле города Куритаба в Бразилии он выглядит очень живописно в окружении больших деревьев, в тихом зеленом пригороде.

Экстерьер

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Разве не так выглядит уютный, теплый, светлый и просторный дом, о котором мечтает каждая вторая семья? Здесь есть и парадный экстерьер, и тихие спальни с большими окнами, выходящими в собственный сад, и балкончик, с которого можно осмотреть свои владения, и даже ванная с огромным окном и панорамным видом на долину. Это окно — над парадной дверью справа.

Со стороны сада

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

С этого ракурса мы видим, что весь участок действительно окружен густым лесом и даже пальмами. Мощеная площадка перед домом очень удобна для тех, кто любит прогуливаться вокруг дома.

Эта прекрасная жизнь

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Здесь можно воспитать здоровых детей, благодаря близости к природе, привить им вкус к красивой архитектуре, декору и натуральным материалам, обеспечить их зеленой лужайкой для игр и веселья, и даже небольшим лесом для странствий и собственных открытий. При этом дом остается достаточно близок к городу, чтобы глава семьи мог заниматься своей карьерой, а хозяйка — иметь доступ к комфортному и разнообразному шопингу.

Аккуратный и деревянный

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Очень приятный вид открывается нам и отсюда. Как приятно наблюдать, что экстерьер дома меняется в соответствии со сторонами света, имея четыре весьма симпатичных облика. Здесь мы видим панорамное остекление в двусветной гостиной, объединенной с лестничным холлом и балконом второго этажа.

Интерьер гостиной

homify Окна и двери в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Здесь — та же самая комната изнутри, с прекрасным видом из окон на собственный участок. Терраса находится сразу возле дома, мощеная площадка для подъезда может вместить и автомобили гостей, а вдалеке — летняя кухня под черепичной крышей.

Вторая гостиная

homify Гостиная в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Интерьер еще одной комнаты отдыха не уступает по атмосфере всему проекту — здесь дерево, камень, натуральная керамическая плитка и хлопок в окружении полудикой природы выглядят очень уютно.

Нужна помощь с проектом дома?
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Этника

homify Ванная комната в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

В гостевом санузле на первом этаже мы заметили и парочку интересных мелочей — крючок в виде головы оленя и уникальное резное зеркало с открывающимися створками. Чувствуется этнический настрой и благодаря мозаике, украшающей стену возле раковины и изящно повторяющую цветовую гамму других интерьеров.

Ванная комната

homify Ванная комната в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Это — хозяйская ванная комната, о которой мы говорили в самом начале статьи. Лежа в чаше, вы можете быть спокойны за приватность, благодаря деревянным перилам и достаточно большому возвышению над основной частью участка, из-за чего комната находится практически на 3-ем, а не на 2-ом этаже.

Вид на участок

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

С балкона открывается красивый вид на участок с летней кухней для гостей. Здесь достаточно места даже для небольшой свадьбы с полноценным фуршетом, а лес вокруг выглядит настолько могущественным, что кажется, что скоро завоюет и эту территорию.

Ранее здесь был очень крутой и неудобный уклон, ведь дом находится на каменистой почве бразильских холмов. Сейчас он идеально выровнен профессионалами.

Летняя кухня

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Дополнительное строение возле бассейна предназначено исключительно для отдыха— здесь есть небольшая кухня, столовая, зона отдыха, местечко для завтраков под перголой и дополнительные санузлы с душевыми.

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