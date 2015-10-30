Идеальный дом в окружении природы

Разве не так выглядит уютный, теплый, светлый и просторный дом, о котором мечтает каждая вторая семья? Здесь есть и парадный экстерьер, и тихие спальни с большими окнами, выходящими в собственный сад, и балкончик, с которого можно осмотреть свои владения, и даже ванная с огромным окном и панорамным видом на долину. Это окно — над парадной дверью справа.