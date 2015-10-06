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До и После: Волшебное превращение старой мансарды

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Rénovation d’un appartement, AD2 AD2 Стены и полПол и стены
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Полуразрушенная квартира на последнем этаже небольшого здания, со скошенными потолками и интерьерами, на которые человеку с эстетической точки зрения просто сложно смотреть… вовсе не безнадежна! Это доказывает новый проект студии дизайна AD2, который перевернул наше представление о бюджетном ремонте квартиры в старом фонде.

Хотите увидеть это прекрасное и действительно волшебное превращение чердака в стильную квартиру на мансарде? Тогда смотрите фотографии от homify и наслаждайтесь триумфом профессионального ремонта и дизайна интерьера.

Интерьер чердака до ремонта

Rénovation d’un appartement, AD2 AD2
AD2

AD2
AD2
AD2

Эти комнаты требовали ремонта задолго до того, как новый хозяин купил эту квартиру, чтобы превратить ее в современное жилье. Кроме отделки требовали замены и все коммуникации, над которыми впоследствии хорошо поработал архитектор проекта.

Интерьер мансарды после ремонта

Rénovation d’un appartement, AD2 AD2 Стены и полПол и стены
AD2

AD2
AD2
AD2

В итоге была сделана новая электрическая проводка, заменены все водопроводные и канализационные трубы, а для отделки квартиры был выбран современный минималистичный стиль. Данный проект был реализован во Франции, в небольшом городке Дижон, в здании середины прошлого века.

Более всего нового владельца перед покупкой столь заброшенного жилья привлекла высота потолков и низкая цена, а также удачное расположение квартиры в зеленом районе. В итоге полуразрушенный чердак превратился в красивую квартиру.

Интерьер чердака до ремонта

Rénovation d’un appartement, AD2 AD2
AD2

AD2
AD2
AD2

Сейчас вы смотрите на зону бывшей кухни, которая неумело разместилась в очень ограниченном пространстве и наверняка доставляла много неудобств бывшим хозяевам. Очень маленькое помещение, ранее к тому же имевшее полноценные стены и оттого становившееся еще более крохотным, расширили с помощью принципа открытой планировки общественной зоны.

Кухня готова!

Rénovation d’un appartement, AD2 AD2 Кухня в стиле модерн
AD2

AD2
AD2
AD2

Сейчас именно в том же уголке разместилась новая, современная, цвета ночного неба кухня с барной стойкой на кухонном острове. Главные рабочие зоны расположены в местах с самой большой высотой потолков, а рабочая поверхность находится прямо под окном, что обеспечивает ей хорошее естественное освещение.

Потолочные балки дизайнер решил не маскировать, а наоборот, оставить темно-коричневыми и сыграть на контрасте современного интерьера и возраста постройки.

Гостиная после ремонта

Rénovation d’un appartement, AD2 AD2 Гостиная в стиле модерн
AD2

AD2
AD2
AD2

Сразу за барной стойкой находится гостиная, декорированная в современном стиле с легким налетом богемного шика. Гитара, особенно низкая мебель и яркие подушки выдают стремление к неформальному отдыху. Гостиной комнате тоже досталось мансардное окно, а сама лаунж-зона разместилась прямо под ним, в небольшой нише, образованной скосом крыши.

Ванная после ремонта

Rénovation d’un appartement, AD2 AD2 Кухня в стиле модерн
AD2

AD2
AD2
AD2

На фотографии ванной комнаты до ремонта не следует смотреть тем, кто бережет свои нежные чувства. Поэтому мы показываем вам уже готовый, глянцевый и очень симпатичный вариант маленькой ванной комнаты с душевой в минималистичном стиле.

Очень многие в поисках идеального жилья по низкой цене стараются провести реконструкцию того, за что многие просто не берутся, опасаясь больших временных и денежных затрат. И если обратиться к профессионалу, который заранее осмотрит объект и рассчитает смету, продумает удачные ходы и планировку, которая вас устроит, можно действительно серьезно сэкономить.

Особенно это актуально для немолодых зданий в старой части города, которая не является ни туристической, ни особенно многолюдной. Здесь 3-5 этажные дома находятся в плачевном состоянии и так и ждут доброй руки, которая их восстановит. Так мы и спасаем мир — по одной квартире за один раз.

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