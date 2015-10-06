До и После: Волшебное превращение старой мансарды

На фотографии ванной комнаты до ремонта не следует смотреть тем, кто бережет свои нежные чувства. Поэтому мы показываем вам уже готовый, глянцевый и очень симпатичный вариант маленькой ванной комнаты с душевой в минималистичном стиле.

Очень многие в поисках идеального жилья по низкой цене стараются провести реконструкцию того, за что многие просто не берутся, опасаясь больших временных и денежных затрат. И если обратиться к профессионалу, который заранее осмотрит объект и рассчитает смету, продумает удачные ходы и планировку, которая вас устроит, можно действительно серьезно сэкономить.

Особенно это актуально для немолодых зданий в старой части города, которая не является ни туристической, ни особенно многолюдной. Здесь 3-5 этажные дома находятся в плачевном состоянии и так и ждут доброй руки, которая их восстановит. Так мы и спасаем мир — по одной квартире за один раз.

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