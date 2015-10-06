До и После: Волшебное превращение старой мансарды

Полуразрушенная квартира на последнем этаже небольшого здания, со скошенными потолками и интерьерами, на которые человеку с эстетической точки зрения просто сложно смотреть… вовсе не безнадежна! Это доказывает новый проект студии дизайна AD2, который перевернул наше представление о бюджетном ремонте квартиры в старом фонде.
Хотите увидеть это прекрасное и действительно волшебное превращение чердака в стильную квартиру на мансарде? Тогда смотрите фотографии от homify и наслаждайтесь триумфом профессионального ремонта и дизайна интерьера.
Эти комнаты требовали ремонта задолго до того, как новый хозяин купил эту квартиру, чтобы превратить ее в современное жилье. Кроме отделки требовали замены и все коммуникации, над которыми впоследствии хорошо поработал архитектор проекта.
В итоге была сделана новая электрическая проводка, заменены все водопроводные и канализационные трубы, а для отделки квартиры был выбран современный минималистичный стиль. Данный проект был реализован во Франции, в небольшом городке Дижон, в здании середины прошлого века.
Более всего нового владельца перед покупкой столь заброшенного жилья привлекла высота потолков и низкая цена, а также удачное расположение квартиры в зеленом районе. В итоге полуразрушенный чердак превратился в красивую квартиру.
Сейчас вы смотрите на зону бывшей кухни, которая неумело разместилась в очень ограниченном пространстве и наверняка доставляла много неудобств бывшим хозяевам. Очень маленькое помещение, ранее к тому же имевшее полноценные стены и оттого становившееся еще более крохотным, расширили с помощью принципа открытой планировки общественной зоны.
Сейчас именно в том же уголке разместилась новая, современная, цвета ночного неба кухня с барной стойкой на кухонном острове. Главные рабочие зоны расположены в местах с самой большой высотой потолков, а рабочая поверхность находится прямо под окном, что обеспечивает ей хорошее естественное освещение.
Потолочные балки дизайнер решил не маскировать, а наоборот, оставить темно-коричневыми и сыграть на контрасте современного интерьера и возраста постройки.
Сразу за барной стойкой находится гостиная, декорированная в современном стиле с легким налетом богемного шика. Гитара, особенно низкая мебель и яркие подушки выдают стремление к неформальному отдыху. Гостиной комнате тоже досталось мансардное окно, а сама лаунж-зона разместилась прямо под ним, в небольшой нише, образованной скосом крыши.
На фотографии ванной комнаты до ремонта не следует смотреть тем, кто бережет свои нежные чувства. Поэтому мы показываем вам уже готовый, глянцевый и очень симпатичный вариант маленькой ванной комнаты с душевой в минималистичном стиле.
Очень многие в поисках идеального жилья по низкой цене стараются провести реконструкцию того, за что многие просто не берутся, опасаясь больших временных и денежных затрат. И если обратиться к профессионалу, который заранее осмотрит объект и рассчитает смету, продумает удачные ходы и планировку, которая вас устроит, можно действительно серьезно сэкономить.
Особенно это актуально для немолодых зданий в старой части города, которая не является ни туристической, ни особенно многолюдной. Здесь 3-5 этажные дома находятся в плачевном состоянии и так и ждут доброй руки, которая их восстановит. Так мы и спасаем мир — по одной квартире за один раз.
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