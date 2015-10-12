Элегантная мексиканская вилла

Величие мексиканской истории в новом, американизированном формате от дизайн-студии Victoria Plasencia Interiorismo показывает нам, что от этой страны в будущем можно еще многого ожидать.
На примере одного шикарного особняка в пригороде, построенного в стиле модерн и украшенного с особой любовью к шику и блеску, мы также увидим, что эклектичное оформление интерьеров одного проекта может вылиться в общий образ дома новой мексиканской мечты.
Простая отделка фасадов в виде штукатурки и декорирования натуральным деревом отлично смотрится при столь сложной системе остекления в масштабе большого здания. Здесь каждое окно четко привязано к своей функции в комнате, а не служит для создания по-европейски аккуратного и симметричного фасада.
Эта мексиканская вилла удобно расположилась на достаточно узком участке, который тоже сильно повлиял на существующую планировку. Так, со стороны улицы мы видим минимум больших окон, которые могли бы повлиять на приватность загородной жизни. Панорамные окна расположены дальше, имеют выход в сад или закрыты листвой соседних деревьев.
Единственное панорамное окно прямо над крыльцом относится к лестничному холлу, который оформлен в парадном стиле и очень эффектно украшает не только интерьеры дома, но и внешний облик в целом.
Традиционный мексиканский внутренний дворик обставлен мягкой мебелью и предметами искусства. Роскошное подражание местной традиции выглядит особенно привлекательно рядом с типичным приемом посадки одного отдельно стоящего дерева между плитами прямо посередине площадки. У основания оно украшено почвопокровными растениями и подсветкой, что делает отдых в этом дворике еще более романтичным.
Парадная гостиная, оформленная на стыке американского ар-деко и мексиканского современного модерна выглядит очень стильно и роскошно. Глубокая мягкая мебель, ее обивка, отливающая серебром, и изящное алюминиевое обрамление картины в совершенстве играют на образ современной гостиной состоятельного бизнесмена.
В этом же помещении находится и парадная столовая в серых тонах, тоже декорированная в стиле ар-деко. Ее интерьер рассчитан на то, чтобы и ужин в компании друзей, и бизнес-встреча с потенциальными партнерами вписались в атмосферу оформления.
Функциональная кухня, которая начинается с барной стойке в стиле ар-деко и плавно переходит в современный минимализм, выглядит очень стильно и почти незаметно. Интерьер очень далек от традиционных представлений о кухне и потому выглядит особенно аккуратно, почти совершенно.
На первом этаже рядом с парадным входом находится гостевой санузел. Здесь блеск и глянец ар-деко играют ведущую роль в украшении и декорировании интерьера.
Элегантная традиционная кровать с особенно высоким деревянным изголовьем, которое выполнено местными дизайнерами, особенно эффектно дополняет ту же серую цветовую гамму интерьера.
Кроме парадной столовой в этом особняке есть и домашний кинотеатр, оформленный в более теплых и приглушенных тонах, в эклектичном стиле, с использованием как современных, так и классических элементов декора.
Четыре девочки принимали активное участие в декорировании своей спальни, и в итоге вся семья приняла решение остановиться на ярком и светлом варианте с двумя двухъярусными кроватями.
Практически по всему саду размещена точеная подсветка цветов и кустарников, которая позволяет с удовольствием наблюдать за эстетикой фактур и оттенков растительного мира.
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— Передовой латиноамериканский модерн;