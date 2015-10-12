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Элегантная мексиканская вилла

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Ванная комната в стиле модерн Гранит Серый
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Величие мексиканской истории в новом, американизированном формате от дизайн-студии Victoria Plasencia Interiorismo показывает нам, что от этой страны в будущем можно еще многого ожидать.

На примере одного шикарного особняка в пригороде, построенного в стиле модерн и украшенного с особой любовью к шику и блеску, мы также увидим, что эклектичное оформление интерьеров одного проекта может вылиться в общий образ дома новой мексиканской мечты.

Парадный экстерьер

homify Дома в стиле модерн Мрамор Бежевый
homify

homify
homify
homify

Простая отделка фасадов в виде штукатурки и декорирования натуральным деревом отлично смотрится при столь сложной системе остекления в масштабе большого здания. Здесь каждое окно четко привязано к своей функции в комнате, а не служит для создания по-европейски аккуратного и симметричного фасада. 

Эта мексиканская вилла удобно расположилась на достаточно узком участке, который тоже сильно повлиял на существующую планировку. Так, со стороны улицы мы видим минимум больших окон, которые могли бы повлиять на приватность загородной жизни. Панорамные окна расположены дальше, имеют выход в сад или закрыты листвой соседних деревьев.

Единственное панорамное окно прямо над крыльцом относится к лестничному холлу, который оформлен в парадном стиле и очень эффектно украшает не только интерьеры дома, но и внешний облик в целом.

Внутренний дворик

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Мрамор Бежевый
homify

homify
homify
homify

Традиционный мексиканский внутренний дворик обставлен мягкой мебелью и предметами искусства. Роскошное подражание местной традиции выглядит особенно привлекательно рядом с типичным приемом посадки одного отдельно стоящего дерева между плитами прямо посередине площадки. У основания оно украшено почвопокровными растениями и подсветкой, что делает отдых в этом дворике еще более романтичным.

Гостиная в стиле ар-деко

homify Гостиная в стиле модерн Мрамор Бежевый
homify

homify
homify
homify

Парадная гостиная, оформленная на стыке американского ар-деко и мексиканского современного модерна выглядит очень стильно и роскошно. Глубокая мягкая мебель, ее обивка, отливающая серебром, и изящное алюминиевое обрамление картины в совершенстве играют на образ современной гостиной состоятельного бизнесмена.

Парадная столовая

homify Столовая комната в стиле модерн Дерево Бежевый
homify

homify
homify
homify

В этом же помещении находится и парадная столовая в серых тонах, тоже декорированная в стиле ар-деко. Ее интерьер рассчитан на то, чтобы и ужин в компании друзей, и бизнес-встреча с потенциальными партнерами вписались в атмосферу оформления.

Кухня в стиле минимализм

homify Кухня в стиле модерн Кварц Бежевый
homify

homify
homify
homify

Функциональная кухня, которая начинается с барной стойке в стиле ар-деко и плавно переходит в современный минимализм, выглядит очень стильно и почти незаметно. Интерьер очень далек от традиционных представлений о кухне и потому выглядит особенно аккуратно, почти совершенно.

Гостевой санузел

homify Ванная комната в стиле модерн Гранит Серый
homify

homify
homify
homify

На первом этаже рядом с парадным входом находится гостевой санузел. Здесь блеск и глянец ар-деко играют ведущую роль в украшении и декорировании интерьера.

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Хозяйская спальня

homify Спальня в стиле модерн Дерево Бежевый
homify

homify
homify
homify

Элегантная традиционная кровать с особенно высоким деревянным изголовьем, которое выполнено местными дизайнерами, особенно эффектно дополняет ту же серую цветовую гамму интерьера.

Домашний кинотеатр

homify Гостиная в стиле модерн Дерево Серый
homify

homify
homify
homify

Кроме парадной столовой в этом особняке есть и домашний кинотеатр, оформленный в более теплых и приглушенных тонах, в эклектичном стиле, с использованием как современных, так и классических элементов декора.

Спальня для дочерей

homify Детская комната в стиле модерн Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Четыре девочки принимали активное участие в декорировании своей спальни, и в итоге вся семья приняла решение остановиться на ярком и светлом варианте с двумя двухъярусными кроватями.

Очарование в сумерках

homify Сад в стиле модерн Камень Зеленый
homify

homify
homify
homify

Практически по всему саду размещена точеная подсветка цветов и кустарников, которая позволяет с удовольствием наблюдать за эстетикой фактур и оттенков растительного мира.

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