Элегантная мексиканская вилла

Простая отделка фасадов в виде штукатурки и декорирования натуральным деревом отлично смотрится при столь сложной системе остекления в масштабе большого здания. Здесь каждое окно четко привязано к своей функции в комнате, а не служит для создания по-европейски аккуратного и симметричного фасада.

Эта мексиканская вилла удобно расположилась на достаточно узком участке, который тоже сильно повлиял на существующую планировку. Так, со стороны улицы мы видим минимум больших окон, которые могли бы повлиять на приватность загородной жизни. Панорамные окна расположены дальше, имеют выход в сад или закрыты листвой соседних деревьев.

Единственное панорамное окно прямо над крыльцом относится к лестничному холлу, который оформлен в парадном стиле и очень эффектно украшает не только интерьеры дома, но и внешний облик в целом.