Деревянные потолки: 10 ярких идей!

Этот проект от студии MM-DESIGN выглядит особенно элегантным, благодаря модному решению использовать лакированное дерево для частичной отделки потолка, стен и перил на балконе второго уровня. Оно прекрасно дополняет декоративный камень камина и вносит в интерьер уют, а глянцевая поверхность отражает свет и делает комнату еще более блестящей.

Деревянный потолок может быть совсем разным и подходить под самые уникальные интерьеры, в том числе эксклюзивные и дорогостоящие. Он давно перестал быть синонимом дачного домика или исключительно веранды и является хорошим решением для тех, кто хочет сделать дом более eco-friendly.

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