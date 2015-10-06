Деревянные потолки: 10 ярких идей!

Наша новая статья о деревянных потолках обещает натолкнуть вас на свежие мысли по поводу такого варианта отделки и вдохновить на поиски новых решений. Посмотрим?
Крытое патио, балкон, веранда, летняя кухня или зона барбекю с навесом идеально подходят для того, чтобы воплотить свою мечту о красивом деревянном потолке. Проект на фотографии от TG Studio выглядит при этом еще и очень современно, хотя рустикальный шарм достигается и с помощью внушительных резных деревянных колонн, держащих потолок.
Деревянный потолок может стать и дополнением интерьера в стиле эко-минимализма, как в этом небольшом домике в США. Не обязательно создавать деревенский образ, ведь вы можете сделать дом экологичным и современным одновременно.
Декоративная отделка крыши с внутренней стороны дома деревянной доской тоже может стать интересным вариантом, если вы захотите отказаться от мансардного этажа или чердака для создания в гостиной высоких потолков.
В этом интересном проекте архитектора Александра Жидкова деревянная отделка используется практически повсеместно, как в экстерьере, так и в интерьере, и даже в декорировании цоколя, стен гаража, и деревянного потолка и стен на балконах.
В квартире вы можете использовать как провинциальные варианты отделки потолка деревом, так и современные, как в этом проекте дизайнера Дмитрия Каючкина. Посмотрите на интересную конструкцию из квадратов, снабженную светильниками для большей декоративности.
Традиционный сруб можно сделать очень веселым и ярким благодаря покраске дерева в интересные цвета. Эта потрясающая детская по дизайну Ольги Куликовской-Эшби доказывает, что идеальная детская для своей дочки — это действительно реально!
Стили кантри, готический, английский, средиземноморский, прованс, шебби-шик и другие буквально требуют от вас того, чтобы вы использовали в отделке своего коттеджа именно деревянный потолок. Обращаясь к дизайнеру, вы сможете избежать слишком типичных решений и сделать из своего дома настоящую сказку, как на этой фотографии.
Еще одним доказательством того, что деревянный потолок отлично подходит под современные стили дизайна интерьера, является этот проект столовой в коттедже. Здесь легкое светлое дерево отлично сочетается и с темно-серым кирпичом, и со строгой мебелью, и с панорамными остеклением.
В старом здании деревянные потолки тоже могут быть сохранены. Иногда нужно сделать новую крышу по старым эскизам, а в других случаях — добавить новые железные конструкции и балки для поддержки уже существующей. В любом случае вам поможет опытный архитектор, решающий все проблемы.
Этот проект от студии MM-DESIGN выглядит особенно элегантным, благодаря модному решению использовать лакированное дерево для частичной отделки потолка, стен и перил на балконе второго уровня. Оно прекрасно дополняет декоративный камень камина и вносит в интерьер уют, а глянцевая поверхность отражает свет и делает комнату еще более блестящей.
Деревянный потолок может быть совсем разным и подходить под самые уникальные интерьеры, в том числе эксклюзивные и дорогостоящие. Он давно перестал быть синонимом дачного домика или исключительно веранды и является хорошим решением для тех, кто хочет сделать дом более eco-friendly.
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