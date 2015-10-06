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Деревянные потолки: 10 ярких идей!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Бассейн в стиле модерн
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Наша новая статья о деревянных потолках обещает натолкнуть вас на свежие мысли по поводу такого варианта отделки и вдохновить на поиски новых решений. Посмотрим?

Средиземноморская ривьера

Terrace TG Studio Терраса в средиземноморском стиле
TG Studio

Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Крытое патио, балкон, веранда, летняя кухня или зона барбекю с навесом идеально подходят для того, чтобы воплотить свою мечту о красивом деревянном потолке. Проект на фотографии от TG Studio выглядит при этом еще и очень современно, хотя рустикальный шарм достигается и с помощью внушительных резных деревянных колонн, держащих потолок.

Эко-тенденции

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Столовая комната в стиле модерн
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Деревянный потолок может стать и дополнением интерьера в стиле эко-минимализма, как в этом небольшом домике в США. Не обязательно создавать деревенский образ, ведь вы можете сделать дом экологичным и современным одновременно.

Деревянная отделка крыши

homify Бассейн в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Декоративная отделка крыши с внутренней стороны дома деревянной доской тоже может стать интересным вариантом, если вы захотите отказаться от мансардного этажа или чердака для создания в гостиной высоких потолков.

Отделка экстерьера деревом

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

В этом интересном проекте архитектора Александра Жидкова деревянная отделка используется практически повсеместно, как в экстерьере, так и в интерьере, и даже в декорировании цоколя, стен гаража, и деревянного потолка и стен на балконах.

Деревянный потолок в квартире

kitchens, Дмитрий Каючкин Дмитрий Каючкин Кухня в стиле модерн
Дмитрий Каючкин

kitchens

Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин

В квартире вы можете использовать как провинциальные варианты отделки потолка деревом, так и современные, как в этом проекте дизайнера Дмитрия Каючкина. Посмотрите на интересную конструкцию из квадратов, снабженную светильниками для большей декоративности.

Деревянный потолок в деревянном доме

Деревянный дом 350 кв. м на Дмитровском шоссе, Ольга Куликовская-Эшби Ольга Куликовская-Эшби Детская комнатa в рустикальном стиле
Ольга Куликовская-Эшби

Деревянный дом 350 кв. м на Дмитровском шоссе

Ольга Куликовская-Эшби
Ольга Куликовская-Эшби
Ольга Куликовская-Эшби

Традиционный сруб можно сделать очень веселым и ярким благодаря покраске дерева в интересные цвета. Эта потрясающая детская по дизайну Ольги Куликовской-Эшби доказывает, что идеальная детская для своей дочки — это действительно реально!

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Деревянный потолок в коттедже

Охотничий домик, студия дизайна mnDesire студия дизайна mnDesire Столовая комната в стиле кантри Изделия из древесины Коричневый
студия дизайна mnDesire

Охотничий домик

студия дизайна mnDesire
студия дизайна mnDesire
студия дизайна mnDesire

Стили кантри, готический, английский, средиземноморский, прованс, шебби-шик и другие буквально требуют от вас того, чтобы вы использовали в отделке своего коттеджа именно деревянный потолок. Обращаясь к дизайнеру, вы сможете избежать слишком типичных решений и сделать из своего дома настоящую сказку, как на этой фотографии.

Деревянный потолок в стиле минимализм

​ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО (визуализация) ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Кухня в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО (визуализация)

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Еще одним доказательством того, что деревянный потолок отлично подходит под современные стили дизайна интерьера, является этот проект столовой в коттедже. Здесь легкое светлое дерево отлично сочетается и с темно-серым кирпичом, и со строгой мебелью, и с панорамными остеклением.

Оригинальный деревянный потолок

CASALE IN TOSCANA, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA Гостиная в рустикальном стиле
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

В старом здании деревянные потолки тоже могут быть сохранены. Иногда нужно сделать новую крышу по старым эскизам, а в других случаях — добавить новые железные конструкции и балки для поддержки уже существующей. В любом случае вам поможет опытный архитектор, решающий все проблемы.

Деревянный потолок в стиле luxury

Загородный дом в стиле шале ММ-design Гостиная в колониальном стиле
ММ-design

Загородный дом в стиле шале

ММ-design
ММ-design
ММ-design

Этот проект от студии MM-DESIGN выглядит особенно элегантным, благодаря модному решению использовать лакированное дерево для частичной отделки потолка, стен и перил на балконе второго уровня. Оно прекрасно дополняет декоративный камень камина и вносит в интерьер уют, а глянцевая поверхность отражает свет и делает комнату еще более блестящей.

Деревянный потолок может быть совсем разным и подходить под самые уникальные интерьеры, в том числе эксклюзивные и дорогостоящие. Он давно перестал быть синонимом дачного домика или исключительно веранды и является хорошим решением для тех, кто хочет сделать дом более eco-friendly.

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