Стиль рустик: дизайн домов и квартир

Сельский стиль в дизайне интерьера домов и квартир очень легко поможет вам достичь той самой деревенской идиллии, вне зависимости от реального местоположения вашего дома.

В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов дизайна в стиле рустик, подчеркнем его плюсы и не забудем о его отличной от прованса брутальности. Интересно и то, что исконно деревенский стиль рустик становится все более популярным в городских апартаментах и даже в малогабаритных квартирах. Скандинавский стиль с радостью принимает грубо сколоченные столы, минимализм заимствует натуральную деревянную мебель для экспериментов и даже эклектика иногда позволяет себе некоторые вольности.

Стиль рустик, как и любой другой, невероятно многогранен. Зачастую это его качество остается незамеченными из-за того, что все интерьеры имеют как отделку, так и мебель и даже декор из дерева. На самом же деле тысячи идей, миллионы вариаций и просто разные сорта древесины вносят в дом совершенно разную энергетику и могут работать на самые различные цели. Итак, посмотрим?