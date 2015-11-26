Стиль рустик: дизайн домов и квартир

Сельский стиль в дизайне интерьера домов и квартир очень легко поможет вам достичь той самой деревенской идиллии, вне зависимости от реального местоположения вашего дома.
В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов дизайна в стиле рустик, подчеркнем его плюсы и не забудем о его отличной от прованса брутальности. Интересно и то, что исконно деревенский стиль рустик становится все более популярным в городских апартаментах и даже в малогабаритных квартирах. Скандинавский стиль с радостью принимает грубо сколоченные столы, минимализм заимствует натуральную деревянную мебель для экспериментов и даже эклектика иногда позволяет себе некоторые вольности.
Стиль рустик, как и любой другой, невероятно многогранен. Зачастую это его качество остается незамеченными из-за того, что все интерьеры имеют как отделку, так и мебель и даже декор из дерева. На самом же деле тысячи идей, миллионы вариаций и просто разные сорта древесины вносят в дом совершенно разную энергетику и могут работать на самые различные цели. Итак, посмотрим?
Традиционный деревенский стиль отлично сочетается с природными ландшафтами, поэтому для маленького коттеджа на природе, дачи или загородного дома с эко-настроением он будет как раз кстати. Этот проект каменной реконструкции в стиле рустик от компании ARCADI выглядит особенно живописно. Так, будто стоял здесь, среди скал и ползущего по ним кустарника, всегда.
В интерьере коттеджа, построенного в современном стиле, рустик может стать отличным дополнением к общему настроению. Теплота дерева придаст домашнего уюта новому дому, а также добавит ему «плюс» за экологичность.
На кухне рустик смотрится как нельзя лучше в комплекте с современными удобствами. Здесь, например, столешница имеет идеально гладкую поверхность, чего не найдешь в оригинале стиля, но что категорически не стоит исключать из собственной кухни. Дополнение стиля глянцевыми и минималистичными поверхностями и элементами только добавляет ему притягательности.
Чтобы на патио или веранде создать ощущение покоя, не обязательно весь коттедж оформлять в деревенском стиле. Деревянная мебель, отделка стен, очарование различных тонов древесины и ее подчеркнутая красота придадут этому месту особенное настроение.
Многие виллы и особняки, построенные в стиле минимализм, тоже используют брутальные элементы из стиля рустик, но в очень ограниченном количестве и лишь для эффекта, а не реальной функциональности.
Многие виллы и особняки, построенные в стиле минимализм, тоже используют брутальные элементы из стиля рустик, но в очень ограниченном количестве и лишь для эффекта, а не реальной функциональности.
Привлекательная мебель в стиле рустик чаще всего имеет брутальный внешний вид, но в некоторых случаях может быть очень похожей на мебель из прованса или шебби-шика. Все зависит от того, какую страну и эпоху вы возьмете за ориентир.
Деревянные потолки — самый распространенный способ добавить деревенской атмосферы вашему дому. Перекрытия, перила, ступени лестницы, а также окна и двери из натурального дерева также могут сыграть свою роль.
Новые эко-тенденции «зеленых», солнечных, купольных, а также домов в виде сот тоже часто используют стиль рустик для собственного дизайна.
Более всего популярны реконструкции в стиле рустик, которые позволяют возродить для новой жизни, но с учетом лучших местных традиций старинные коттеджи, домики у озера и даже целые особняки.
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