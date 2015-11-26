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Стиль рустик: дизайн домов и квартир

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
poner título nuevo aqui , Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Дома в стиле кантри
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Сельский стиль в дизайне интерьера домов и квартир очень легко поможет вам достичь той самой деревенской идиллии, вне зависимости от реального местоположения вашего дома.

В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов дизайна в стиле рустик, подчеркнем его плюсы и не забудем о его отличной от прованса брутальности. Интересно и то, что исконно деревенский стиль рустик становится все более популярным в городских апартаментах и даже в малогабаритных квартирах. Скандинавский стиль с радостью принимает грубо сколоченные столы, минимализм заимствует натуральную деревянную мебель для экспериментов и даже эклектика иногда позволяет себе некоторые вольности.

Стиль рустик, как и любой другой, невероятно многогранен. Зачастую это его качество остается незамеченными из-за того, что все интерьеры имеют как отделку, так и мебель и даже декор из дерева. На самом же деле тысячи идей, миллионы вариаций и просто разные сорта древесины вносят в дом совершенно разную энергетику и могут работать на самые различные цели. Итак, посмотрим?

Стиль рустик для домика в горах

poner título nuevo aqui , Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Дома в стиле кантри
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte

Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte

Традиционный деревенский стиль отлично сочетается с природными ландшафтами, поэтому для маленького коттеджа на природе, дачи или загородного дома с эко-настроением он будет как раз кстати. Этот проект каменной реконструкции в стиле рустик от компании ARCADI выглядит особенно живописно. Так, будто стоял здесь, среди скал и ползущего по ним кустарника, всегда.

Стиль рустик в интерьере коттеджа

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO Кухня в рустикальном стиле
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

В интерьере коттеджа, построенного в современном стиле, рустик может стать отличным дополнением к общему настроению. Теплота дерева придаст домашнего уюта новому дому, а также добавит ему «плюс» за экологичность.

Стиль рустик для вашей кухни

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Кухня в рустикальном стиле
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

На кухне рустик смотрится как нельзя лучше в комплекте с современными удобствами. Здесь, например, столешница имеет идеально гладкую поверхность, чего не найдешь в оригинале стиля, но что категорически не стоит исключать из собственной кухни. Дополнение стиля глянцевыми и минималистичными поверхностями и элементами только добавляет ему притягательности.

Американский рустик

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Дома в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Чтобы на патио или веранде создать ощущение покоя, не обязательно весь коттедж оформлять в деревенском стиле. Деревянная мебель, отделка стен, очарование различных тонов древесины и ее подчеркнутая красота придадут этому месту особенное настроение.

Стиль рустик с налетом старины

FondoVito B&B, FRANCESCO CARDANO Interior designer FRANCESCO CARDANO Interior designer Спальня в рустикальном стиле
FRANCESCO CARDANO Interior designer

FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer

Многие виллы и особняки, построенные в стиле минимализм, тоже используют брутальные элементы из стиля рустик, но в очень ограниченном количестве и лишь для эффекта, а не реальной функциональности.

Стиль рустик и современная архитектура

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Многие виллы и особняки, построенные в стиле минимализм, тоже используют брутальные элементы из стиля рустик, но в очень ограниченном количестве и лишь для эффекта, а не реальной функциональности.

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Мебель в стиле рустик

Ein Bad wie im Freien, raphaeldesign raphaeldesign Ванная в средиземноморском стиле
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

Привлекательная мебель в стиле рустик чаще всего имеет брутальный внешний вид, но в некоторых случаях может быть очень похожей на мебель из прованса или шебби-шика. Все зависит от того, какую страну и эпоху вы возьмете за ориентир.

Стиль рустик в отделке

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Дома в рустикальном стиле
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Деревянные потолки — самый распространенный способ добавить деревенской атмосферы вашему дому. Перекрытия, перила, ступени лестницы, а также окна и двери из натурального дерева также могут сыграть свою роль.

Эко-рустик

Australian Rainforest Retreat, Woodlands Rainforest Retreat Woodlands Rainforest Retreat Кантри
Woodlands Rainforest Retreat

Australian Rainforest Retreat

Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

Новые эко-тенденции «зеленых», солнечных, купольных, а также домов в виде сот тоже часто используют стиль рустик для собственного дизайна.

Стиль рустик в интерьере коттеджа

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Более всего популярны реконструкции в стиле рустик, которые позволяют возродить для новой жизни, но с учетом лучших местных традиций старинные коттеджи, домики у озера и даже целые особняки.

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