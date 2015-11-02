Из разрушенного дома в дом мечты!

Эта история каменного дома поразит вас! Он был выкуплен семьей энтузиастов и стал похож на личный бутик-отель, благодаря дизайнерам из студии Intra Arquitectos.
Рассматривая фотографии до и после реконструкции, вы можете подумать, какое огромное количество работы было проделано для того, чтобы дом обрел новое лицо. И будете совершенно правы.
Реконструкция строения — это дело очень серьезное, требующее не только эстетического вкуса и любви к старинной архитектуре, но и большого количества технических навыков, проверенных опытом. В этой статье мы покажем вам, как все профессиональные качества архитектора и дизайнера могут быть использованы во славу сохранения исторического здания.
Состояние данного дома никак нельзя считать удовлетворительным. Более всего он был похож на заброшенное несколько десятилетий назад строение, и в плане ремонта так оно и было. В некоторых местах следовало даже внести значительные изменения в конструкцию, чтобы увеличить срок службы всего дома, и абсолютно все коммуникации и крыша нуждались в полной замене.
В итоге профессионалы, взявшиеся за дело, не просто провели капитальный ремонт, но как будто создали коттедж на основе обыкновенного сарая. Из-за того, что дом был построен очень давно, многие нюансы в строении просто не подходили под современный образ жизни итальянской семьи.
Новые владельцы хотели создать свой маленький исторический оазис красоты и очарования, добавить модных дизайнерских элементов и наслаждаться привлекательным видом как из окна, так и в интерьерах.
Сельская европейская архитектора позапрошлого века похожа на жемчуг, который лежит на самом дне глубокого океана и манит нас, предлагая его достать. Но как только вы начинаете пробное погружение, вы обнаруживаете, что запаса воздуха в ваших легких элементарно не хватит на то, чтобы добраться до него, не то что силы мышц.
И так вы тренируетесь и тренируетесь на небольшой глубине, чтобы потом в один прекрасный день не стать его гордым обладателем. Хорошо, что в архитектурной среде есть свои профессионалы, которые уже десятилетиями наращивают свой опыт, приобретают бесценные знания и могут нам помочь.
Так, этот дом благодаря архитекторам и дизайнерам стал именно тем, о чем мечтали его новые хозяева. На основе старых пустых комнат, которые выглядели абсолютно нежилыми и неприспособленными к простому человеческому счастью, родилась истинная жемчужина декораторской фантазии.
Такие дома можно сравнить и с алмазом, который после долгой и кропотливой работы становится бриллиантом,. Как правило, реконструкции длятся достаточно долго, от года до четырех лет, и их проект часто требует изменений на разных этапах из-за возникших осложнений. Тем ярче и аппетитнее вкус победы, который мы можем разделить с архитекторами, посмотрев данный проект.
Надеемся, что вам он понравится, и вы, так же как и мы, проникнетесь возможностью реконструировать старые строения, будь то сельские или городские. Огромное внимание здесь должно быть уделено интеграции прошлого образа дома и нового, который вы хотите создать.
Так, каменные строения в Италии, Франции и Великобритании часто становятся местом для современных минималистичных интерьеров. На основе контраста таких двух стилей рождаются очень интересные образцы в дизайне пространства, которые заслуживают вашего внимания.
На homify мы часто публикуем проекты о том, как различные дома, и зачастую они являются именно сельскими, получили второй шанс на прекрасную жизнь. Такие истории вдохновят, кого угодно. Ведь если даже такой дом стал «конфеткой», то ваша квартира или дача тем более сможет!
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