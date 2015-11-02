Из разрушенного дома в дом мечты!

Эта история каменного дома поразит вас! Он был выкуплен семьей энтузиастов и стал похож на личный бутик-отель, благодаря дизайнерам из студии Intra Arquitectos.

Рассматривая фотографии до и после реконструкции, вы можете подумать, какое огромное количество работы было проделано для того, чтобы дом обрел новое лицо. И будете совершенно правы.

Реконструкция строения — это дело очень серьезное, требующее не только эстетического вкуса и любви к старинной архитектуре, но и большого количества технических навыков, проверенных опытом. В этой статье мы покажем вам, как все профессиональные качества архитектора и дизайнера могут быть использованы во славу сохранения исторического здания.