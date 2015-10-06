Дом на рельефном участке

Интерьерная мастерская Аллы Козорез представляет нам свой эксклюзивный проект коттеджа площадью 250 квадратных метров на рельефном участке, перепад высот на котором составляет более 3 метров. Как превратить холм в дизайнерский эффект, сделать благодаря этому сад более живописным, а дом — модным и многоуровневым? Обо всем этом — в нашей новой статье.

Для начала отметим особенно элегантное решение в ландшафтном дизайне, которое с самого начала прогулки по этому проекту позволяет нам окунуться в мир эстетики и дизайна. Обрамление парадной дорожки создано с помощью точечных посадок кустарников и многолетников, некоторые из которых являются частью альпийских горок или рокариев.