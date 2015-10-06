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Дом на рельефном участке

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом на рельефном участке, Интерьерная мастерская Аллы Козорез Интерьерная мастерская Аллы Козорез
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Интерьерная мастерская Аллы Козорез представляет нам свой эксклюзивный проект коттеджа площадью 250 квадратных метров на рельефном участке, перепад высот на котором составляет более 3 метров. Как превратить холм в дизайнерский эффект, сделать благодаря этому сад более живописным, а дом — модным и многоуровневым? Обо всем этом — в нашей новой статье.

Для начала отметим особенно элегантное решение в ландшафтном дизайне, которое с самого начала прогулки по этому проекту позволяет нам окунуться в мир эстетики и дизайна. Обрамление парадной дорожки создано с помощью точечных посадок кустарников и многолетников, некоторые из которых являются частью альпийских горок или рокариев.

Участок на возвышении

Дом на рельефном участке, Интерьерная мастерская Аллы Козорез Интерьерная мастерская Аллы Козорез Кирпичи Бежевый
Интерьерная мастерская Аллы Козорез

Дом на рельефном участке

Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез

Массивный, живописный и при этом очень уютный коттедж приютился в самом центре сосновой рощи, которая была практически не тронута в процессе строительства. Интригующая каменная дорожка ведет нас по красивому саду в полутени так, чтобы мы смогли посетить различные террасы, патио и лишь потом по лестнице из натурального дерева попасть в дом.

Особенное впечатление сопричастности дизайна экстерьера к природе дает выбор оттенка декоративного камня, напоминающего сосновую кору, и похожей черепицы. А отражения в панорамном остеклении помогает сгладить разницу между природой и архитектурой в лучших традициях современного стиля.

Гостиная

Дом на рельефном участке, Интерьерная мастерская Аллы Козорез Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез

Дом на рельефном участке

Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез

В просторную гостиную можно попасть из парадного холла, спустившись на несколько ступеней в уютную нишу. Здесь отделка крупным декоративным камнем выдает стремление к провинциальному очарованию в интерьере. Деревянные балки на потолке, тоже созданные в декоративных целях, подчеркивают это настроение и действительно позволяют задуматься о возрасте строения.

Кухня

Дом на рельефном участке, Интерьерная мастерская Аллы Козорез Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез

Дом на рельефном участке

Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез

На кухне мы встречаем теплые карамельные оттенки, особенно аппетитные в солнечную погоду. Здесь главенствует изящная трактовка стиля кантри — с кожаным диваном и классической мебелью. Просторная кухня — не исключение среди других, не менее больших комнат, а общая площадь дома в 250 квадратных метров с помощью дизайнера превращается в настоящий особняк.

Парадный холл

Дом на рельефном участке, Интерьерная мастерская Аллы Козорез Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез

Дом на рельефном участке

Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез

Особенная атмосфера, витающая в парадном холле, показывает, какие два стиля дизайнер сочетал в интерьерах этого проекта. С одной стороны — элегантная французская роскошь с изогнутыми линиями, хрустальными люстрами и нежными оттенками, а с другой — брутальный рустик с каменными стенами, темным деревом и эффектной подсветкой.

Уютная спальня

Дом на рельефном участке, Интерьерная мастерская Аллы Козорез Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез

Дом на рельефном участке

Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез

Главная спальня дома буквально пропитана традиционностью, вписанной в современный интерьер. Так, большой шкаф с красивыми резными деревянными дверцами является вариантом купе и встроен в специальную нишу, а европейский дизайнерский прием акцентной стены реализован в формате вставки декоративных обоев со светлым бордюром.

Спальня дочери-подростка

Дом на рельефном участке, Интерьерная мастерская Аллы Козорез Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез

Дом на рельефном участке

Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез
Интерьерная мастерская Аллы Козорез

Еще одна комната на мансарде, оформленная в лиловых тонах, является спальней дочери-подростка. Здесь тоже использованы контрастные обои. Текстиль для штор и кровати изящно сочетается между собой, а элегантные кремовые светильники завершают роскошный ансамбль в этом интерьере.

Скос крыши был красиво использован для создания уютного места для сна, которое даже в чем-то напоминает альков. Светлая окраска потолка и пола в данном случае играет роль визуального расширителя пространства, ведь без этого скос такого масштаба был бы слишком заметным.

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Стеклоблоки в интерьере
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