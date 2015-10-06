Дом на рельефном участке

Интерьерная мастерская Аллы Козорез представляет нам свой эксклюзивный проект коттеджа площадью 250 квадратных метров на рельефном участке, перепад высот на котором составляет более 3 метров. Как превратить холм в дизайнерский эффект, сделать благодаря этому сад более живописным, а дом — модным и многоуровневым? Обо всем этом — в нашей новой статье.
Для начала отметим особенно элегантное решение в ландшафтном дизайне, которое с самого начала прогулки по этому проекту позволяет нам окунуться в мир эстетики и дизайна. Обрамление парадной дорожки создано с помощью точечных посадок кустарников и многолетников, некоторые из которых являются частью альпийских горок или рокариев.
Массивный, живописный и при этом очень уютный коттедж приютился в самом центре сосновой рощи, которая была практически не тронута в процессе строительства. Интригующая каменная дорожка ведет нас по красивому саду в полутени так, чтобы мы смогли посетить различные террасы, патио и лишь потом по лестнице из натурального дерева попасть в дом.
Особенное впечатление сопричастности дизайна экстерьера к природе дает выбор оттенка декоративного камня, напоминающего сосновую кору, и похожей черепицы. А отражения в панорамном остеклении помогает сгладить разницу между природой и архитектурой в лучших традициях современного стиля.
В просторную гостиную можно попасть из парадного холла, спустившись на несколько ступеней в уютную нишу. Здесь отделка крупным декоративным камнем выдает стремление к провинциальному очарованию в интерьере. Деревянные балки на потолке, тоже созданные в декоративных целях, подчеркивают это настроение и действительно позволяют задуматься о возрасте строения.
На кухне мы встречаем теплые карамельные оттенки, особенно аппетитные в солнечную погоду. Здесь главенствует изящная трактовка стиля кантри — с кожаным диваном и классической мебелью. Просторная кухня — не исключение среди других, не менее больших комнат, а общая площадь дома в 250 квадратных метров с помощью дизайнера превращается в настоящий особняк.
Особенная атмосфера, витающая в парадном холле, показывает, какие два стиля дизайнер сочетал в интерьерах этого проекта. С одной стороны — элегантная французская роскошь с изогнутыми линиями, хрустальными люстрами и нежными оттенками, а с другой — брутальный рустик с каменными стенами, темным деревом и эффектной подсветкой.
Главная спальня дома буквально пропитана традиционностью, вписанной в современный интерьер. Так, большой шкаф с красивыми резными деревянными дверцами является вариантом купе и встроен в специальную нишу, а европейский дизайнерский прием акцентной стены реализован в формате вставки декоративных обоев со светлым бордюром.
Еще одна комната на мансарде, оформленная в лиловых тонах, является спальней дочери-подростка. Здесь тоже использованы контрастные обои. Текстиль для штор и кровати изящно сочетается между собой, а элегантные кремовые светильники завершают роскошный ансамбль в этом интерьере.
Скос крыши был красиво использован для создания уютного места для сна, которое даже в чем-то напоминает альков. Светлая окраска потолка и пола в данном случае играет роль визуального расширителя пространства, ведь без этого скос такого масштаба был бы слишком заметным.
Специально для вас на homify:
— Дом, созданный для наслаждения красотой жизни;
— Модные и стильные идеи по дизайну детской комнаты.