Мечтая о Сицилии

Этот дом буквально говорит с нами на давно забытом языке истинных чувств с благоговейным трепетом перед чем-то действительно очень красивым. Нежные оттенки ванили, рыжего дерева и легкого грифельно-серого цвета выглядят в данной комбинации просто потрясающе. Интерьер таким образом остается очень легким, но насыщенным и полным тайн и загадок.

Крыша в этом доме была полностью заменена на новую конструкцию из деревянных и железных опорных балок. Многая мебель сделана местными плотниками в соответствии с современными тенденциями по эскизам самого архитектора. Каждый материал в отделке выбирался очень тщательно, и Вивиана перепробовала множество возможностей перед тем, как остановиться на какой-то одной.

Так, гостиная стала обителью бежевого цвета со стильными низкими диванами и минималистичной мебелью, а ее стены сохранили свой первоначальный вид.