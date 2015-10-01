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Мечтая о Сицилии

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Сад в стиле кантри
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Архитектор Вивиана Питроло не просто создает дома мечты, но и имеет профессию мечты. Она реконструирует потрясающие виллы на Средиземноморье (чаще всего в Италии), чтобы сделать на их основе модные бутик-отели, дорогие коттеджи и просто невероятно красивые дома.

Средиземноморская вилла

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Сад в стиле кантри
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Желание иметь второй дом возле моря есть у большинства людей, а в Италии спрос на такую недвижимость стремительно растет. Вивиана Питроло оказалась же в центре этой модной тенденции и воплощает эмоциональные, пропитанные солнцем и морским воздухом проекты.

Бассейн с террасами

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Сад в стиле кантри
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Сегодня мы посетим один из реконструированных ею домов на итальянском острове Сицилия. Город с древней историей, потрясающими флорой и фауной, идеальными пляжами и изумрудными лагунами также имеет захватывающие дух окрестности, где и расположено это старое каменное здание.

Патио во внутреннем дворике

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Сад в стиле кантри
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Построено оно было в конце 19-ого века. С тех пор в нем жило несколько поколений клана изначального владельца, а потом дом долгое время покупался и продавался множеством различных семей в течение последних 50-ти лет. Наконец, он попал в руки настоящего профессионала, который сделал этот южный дом современным, модным и элегантным и при этом полностью сохранил исторический дух как самого здания, так и прошедшей эпохи в жизни всей Сицилии.

Легкий интерьер

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Гостиная в рустикальном стиле
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Этот дом буквально говорит с нами на давно забытом языке истинных чувств с благоговейным трепетом перед чем-то действительно очень красивым. Нежные оттенки ванили, рыжего дерева и легкого грифельно-серого цвета выглядят в данной комбинации просто потрясающе. Интерьер таким образом остается очень легким, но насыщенным и полным тайн и загадок.

Крыша в этом доме была полностью заменена на новую конструкцию из деревянных и железных опорных балок. Многая мебель сделана местными плотниками в соответствии с современными тенденциями по эскизам самого архитектора. Каждый материал в отделке выбирался очень тщательно, и Вивиана перепробовала множество возможностей перед тем, как остановиться на какой-то одной.

Так, гостиная стала обителью бежевого цвета со стильными низкими диванами и минималистичной мебелью, а ее стены сохранили свой первоначальный вид.

Гостиная

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Гостиная в стиле кантри
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Оригинальные каменные стены были оставлены в каждой из комнат дома и лишь в некоторых местах были изменены, чтобы создать панорамное остекление или вместить окна, большие по размеру.

Столовая

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Гостиная в стиле кантри
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Столовая расположилась в одной из зон общей гостиной и лишь частично отделена стенами от рабочей кухни. Особенно приятно принимать гостей в комнате с видом на сад и теплым светом, делающим натуральные материалы еще более живыми.

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Кухня

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Кухня в стиле кантри
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

На кухне мы видим очень современный и практичный подход настоящей хозяйки, когда все вещи лежат на своих местах, ведь по всей комнате достаточно разнообразных мест для хранения.

Ванная комната

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Ванная комната в стиле кантри
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

В ванной серый грифельный оттенок продолжает эффектно выглядеть в паре с темным натуральным деревом. Он стал еще более элегантным на белом фоне.

Спальня

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Спальня в стиле кантри
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

В одной из спален на первом этаже главная стена у изголовья стала акцентной, благодаря очень эффектной подсветке натурального камня.

Вечерний пейзаж

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Сад в стиле кантри
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Вечером вилла погружается вовсе не в полумрак, а блистает в загадочных огнях подсветки и наслаждается видом на голубые воды собственного бассейна. Над нами — итальянское небо, такое же, каким было еще в конце 19-ого века, когда и было построено это здание.

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