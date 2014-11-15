homify 360°: Вилла Cloud 9 в Голландии

Cloud 9 невозможно воспринимать отдельно от окружающего ее парка площадью в 517 м². Площадь самой виллы составляет 1330 м². Открытость типичного голландского пейзажа вступает в увлекательный диалог с линиями и формами здания. Все внимание приковывает игра асимметричных линий здания – плавные линии встречаются с острыми углами и выступами, ровную поверхность массивных стен неожиданно прерывают необычно узкие окна.

Нет ничего более старомодного в архитектуре, чем строить дома по принципу Человек – царь природы . В Западной Европе люди давно осознали острую необходимость заботиться об окружающей среде, что нашло свое отражение в проектах частных домов, которые специалисты стараются не выделять, а наоборот, органично встраивать в контекст природого ландшафта. Чтобы установить гармоничные отношения с окружающим дом пейзажем, в качестве основных материалов Cloud 9 были выбраны натуральные материалы, такие как камень и необработанная древесина.