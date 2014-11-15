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homify 360°: Вилла Cloud 9 в Голландии

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Cloud 9 Villa, 123DV Moderne Villa's 123DV Moderne Villa's Дома в стиле модерн
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Эта Книга идей перемещает нас в Блумендал – небольшой городок в северной части Голландии. На окраине живописного городского национального парка находится вилла с лаконичным именем Cloud 9. Фасад постройки выполнен из натуральных материалов, что говорит о том, что перед нами -- настоящая современная эковилла.

В гармонии с природой

Cloud 9 Villa, 123DV Moderne Villa's 123DV Moderne Villa's Дома в стиле модерн
123DV Moderne Villa&#39;s

123DV Moderne Villa's
123DV Moderne Villa&#39;s
123DV Moderne Villa's

Cloud 9 невозможно воспринимать отдельно от окружающего ее парка площадью в 517 м². Площадь самой виллы составляет 1330 м². Открытость типичного голландского пейзажа вступает в увлекательный диалог с линиями и формами здания. Все внимание приковывает игра асимметричных линий здания – плавные линии встречаются с острыми углами и выступами, ровную поверхность массивных стен неожиданно прерывают необычно узкие окна. 

Нет ничего более старомодного в архитектуре, чем строить дома по принципу Человек – царь природы. В Западной Европе люди давно осознали острую необходимость заботиться об окружающей среде, что нашло свое отражение в проектах частных домов, которые специалисты стараются не выделять, а наоборот, органично встраивать в контекст природого ландшафта. Чтобы установить гармоничные отношения с окружающим дом пейзажем, в качестве основных материалов Cloud 9 были выбраны натуральные материалы, такие как камень и необработанная древесина.

Панорамный вид

Cloud 9 Villa, 123DV Moderne Villa's 123DV Moderne Villa's Стены и пол в стиле модерн
123DV Moderne Villa&#39;s

123DV Moderne Villa's
123DV Moderne Villa&#39;s
123DV Moderne Villa's

C другой стороны фасад виллы выглядит куда более гостеприимно. Назло всем канонам задняя часть здания состоит преимущественно из стекла, которые дарят жителям потрясающий вид на сад и окружающую среду. Игра контрастов продолжается – каменный фундамент, поддерживающие столбы из кирпича песочного цвета и изогнутая стена второго этажа из непривычно светлого дерева.

Первый этаж

Cloud 9 Villa, 123DV Moderne Villa's 123DV Moderne Villa's Столовая комната в стиле модерн
123DV Moderne Villa&#39;s

123DV Moderne Villa's
123DV Moderne Villa&#39;s
123DV Moderne Villa's

На первом этаже виллы находятся гостиница, столовая комната и кухня. Благодаря размеру окон, у жителей виллы наверняка возникает ощущение, что они живут не в доме, а на природе. 

Пространство между гостиной и столовой разделяет стена с необычным по форме большим отверстием, нижную часть которого можно использовать как полку или даже кресло, в котором получится одним глазом читать книгу, а другим – поглядывать за готовящимися на плите блюдами.

Верхний этаж

Cloud 9 Villa, 123DV Moderne Villa's 123DV Moderne Villa's Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
123DV Moderne Villa&#39;s

123DV Moderne Villa's
123DV Moderne Villa&#39;s
123DV Moderne Villa's

В отличие от открытого и практически прозрачного первого этажа, второй этаж в гораздо большей степени соответствует тому, что мы ожидаем от планировки домов в Северной Европе – холодные цвета, узкие и закрытые проходы. Впрочем, присмотревшись, мы понимаем, что белый цвет стен был выбран совсем неслучайно. Узкое окно в конце коридора пропускает не слишком много света, и для таких случаев белый свет является настоящей палочкой-выручалочкой.

Треугольный балкон

Cloud 9 Villa, 123DV Moderne Villa's 123DV Moderne Villa's Окна и двери в стиле модерн
123DV Moderne Villa&#39;s

123DV Moderne Villa's
123DV Moderne Villa&#39;s
123DV Moderne Villa's

Как правило, балконы имеют прямоугольную форму. Однако на вилле, архитекторы которой намеренно отказались от простых геометрических форм, шанс у стандартного балкона вписаться в ее интерьер был бы невелик. В результате имеем честь лицезреть треугольный балкон. Его острые углы контрастируют с закругленной белой стеной, однако, как и на предыдущих изображениях, подобный контраст кажется нам вовсе не отталкивающим, а скорее наоборот, невероятно элегантным и стильным.

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