Топ 5: лучшие проекты недели

Позади еще одна неделя. Для homify она оказалась невероятно увлекательной и богатой на интересные проекты. Мы много путешествовали по Европе с рубрикой homify 360°, рассматривали необычные дизайнерские изобретения, восхищались архитектурным гением Захи Хадид и готовились к чаепитию в лучших традициях британской королевской семьи. Перед началом новой, надеемся, что не менее интересной недели, мы по уже сложившейся традиции подводим итоги и представляем вашему вниманию 5 лучших проектов недели.
Уверены, что среди читающих эту статью, найдется немало любителей животных. В домах многих дизайнеров также живут четвероногие друзья, наблюдение за которыми наверняка вдохновляет на создание причудливых предметов дизайна, в силуэте которых мы не можем не узнать наших любимцев.
Подробнее о дизайне для любителей животных читайте здесь.
Архитектура старой Европы невероятно красива. В ней все дышит историей – мощеные, узкие улочки, вековые фасады зданий из массивного камня и множество антикварных лавок на центральных улицах. Европейцы любят и чтят традиции, поэтому любое архитектурное вмешательство в исторический центр города несет в себе большие риски.
Фирма Morgan McDonnell решилась на смелый шаг построить комплекс современных зданий посреди привычного архитектурного ансамбля и не прогадала. Проект восприняли на ура не только горожане, но и коллеги-градостроители. Он получил целых две престижные награды RISA и Scottish Property Awards 2014. Судьи высоко оценили концепцию зданий, которая объединила современную и историческую архитектуру. Понравится ли вам проект так же, как он понравился взыскательным жюри? Судите сами - Advocate’s close, Эдинбург.
Шторы и гардины призваны украшать наши квартиры и защищать нас от посторонних взглядов любопытных соседей. Впервые занавеси появились еще в глубокой древности, их основной задачей было оградить жителей жарких стран от палящих лучей солнца. По прошествии многих веков оконные занавеси сохранили за собой статус незаменимого элемента интерьера. Как правильно подобрать шторы и гардины, читайте в одноименной статье.
Настенные часы – важный элемент декора. Несмотря на сложный механизм, их внешний вид достаточно прост. Это позволяет дизайнерам проявить креативность и придумать такие часы, которые сообщают нам время совсем иначе. Книга идей Часы. Дизайн времени представляет нашему вниманию самые невероятные настенные часы – деревянные, прозрачные, пластиковые и даже мраморные. Очень рекомендуем посмотреть на эти чудеса дизайна.
Фотограф Роберт Херрман, специализирующийся на архитектурной фотографии, любезно предоставил нам в распоряжение снимки, в которых представл свое видение комплекс Galaxy SOHO, возведенного по проекту легендарного архитектора Захи Хадид. Это первый проект Захи в Китае. В нем проявились характерные для текущего этапа ее творчества экстравагантные и плавные формы, в которых угадывается тема космоса – куполообразные структуры, загругленные переходы и отсутствие острых углов. Удивительный проект, снятый с лучших ракурсов, смотрите в посвященной ему книге идей.