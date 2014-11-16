Топ 5: лучшие проекты недели

Уверены, что среди читающих эту статью, найдется немало любителей животных. В домах многих дизайнеров также живут четвероногие друзья, наблюдение за которыми наверняка вдохновляет на создание причудливых предметов дизайна, в силуэте которых мы не можем не узнать наших любимцев.

Подробнее о дизайне для любителей животных читайте здесь.