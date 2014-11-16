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Топ 5: лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
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Позади еще одна неделя. Для homify она оказалась невероятно увлекательной и богатой на интересные проекты. Мы много путешествовали по Европе с рубрикой homify 360°, рассматривали необычные дизайнерские изобретения, восхищались архитектурным гением Захи Хадид и готовились к чаепитию в лучших традициях британской королевской семьи. Перед началом новой, надеемся, что не менее интересной недели, мы по уже сложившейся традиции подводим итоги и представляем вашему вниманию 5 лучших проектов недели.

5. Дизайн для любителей животных

WAaf, Structures Structures Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Structures

Structures
Structures
Structures

Уверены, что среди читающих эту статью, найдется немало любителей животных. В домах многих дизайнеров также живут четвероногие друзья, наблюдение за которыми наверняка вдохновляет на создание причудливых предметов дизайна, в силуэте которых мы не можем не узнать наших любимцев.

Подробнее о дизайне для любителей животных читайте здесь

4. Advocate’s close, Эдинбург

Advocate's Close, morgan McDonnell morgan McDonnell
morgan McDonnell

Advocate's Close

morgan McDonnell
morgan McDonnell
morgan McDonnell

Архитектура старой Европы невероятно красива. В ней все дышит историей – мощеные, узкие улочки, вековые фасады зданий из массивного камня и множество антикварных лавок на центральных улицах. Европейцы любят и чтят традиции, поэтому любое архитектурное вмешательство в исторический центр города несет в себе большие риски.

Фирма Morgan McDonnell решилась на смелый шаг построить комплекс современных зданий посреди привычного архитектурного ансамбля и не прогадала. Проект восприняли на ура не только горожане, но и коллеги-градостроители. Он получил целых две престижные награды RISA и Scottish Property Awards 2014. Судьи высоко оценили концепцию зданий, которая объединила современную и историческую архитектуру. Понравится ли вам проект так же, как он понравился взыскательным жюри? Судите сами - Advocate’s close, Эдинбург.

3. Как правильно выбрать шторы

Gardisette Kollektion 2014, Gardisette Gardisette Домашнее хозяйство Текстиль
Gardisette

Gardisette
Gardisette
Gardisette

Шторы и гардины призваны украшать наши квартиры и защищать нас от посторонних взглядов любопытных соседей. Впервые занавеси появились еще в глубокой древности,  их основной задачей было оградить жителей жарких стран от палящих лучей солнца. По прошествии многих веков оконные занавеси сохранили за собой статус незаменимого элемента интерьера. Как правильно подобрать шторы и гардины, читайте в одноименной статье.

2. Часы. Дизайн времени

​Formafantasma: , Established & Sons Established & Sons
Established &amp; Sons

​Formafantasma:

Established & Sons
Established &amp; Sons
Established & Sons

Настенные часы – важный элемент декора. Несмотря на сложный механизм, их внешний вид достаточно прост. Это позволяет дизайнерам проявить креативность и придумать такие часы, которые сообщают нам время совсем иначе. Книга идей Часы. Дизайн времени представляет нашему вниманию самые невероятные настенные часы – деревянные, прозрачные, пластиковые и даже мраморные. Очень рекомендуем посмотреть на эти чудеса дизайна. 

1. Заха Хадид – комплекс Galaxy SOHO в Пекине

homify Конференц-центры в эклектичном стиле Офисные помещения
homify

homify
homify
homify

Фотограф Роберт Херрман, специализирующийся на архитектурной фотографии, любезно предоставил нам в распоряжение снимки, в которых представл свое видение комплекс Galaxy SOHO, возведенного по проекту легендарного архитектора Захи Хадид. Это первый проект Захи в Китае. В нем проявились характерные для текущего этапа ее творчества экстравагантные и плавные формы, в которых угадывается тема космоса – куполообразные структуры, загругленные переходы и отсутствие острых углов. Удивительный проект, снятый с лучших ракурсов, смотрите в посвященной ему книге идей

homify 360°: Вилла Cloud 9 в Голландии
Какой из проектов больше всего запомнился вам?

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