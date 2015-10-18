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Стильные вешалки в прихожую

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Современная квартира для молодой пары, Katerina Butenko Katerina Butenko Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
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Вешалка в прихожую – необходимая вещь в любом доме.  Многие дизайнеры утверждают, что дизайн прихожей зависит именно от вешалки, поэтому чем выгодней будет вписана она в интерьер, тем более уютным и стильным выглядит помещение.

Вешалка может иметь простую конструкцию или быть настоящим произведением искусства – все зависит от ваших вкусов, возможностей и, конечно же, размеров помещения.  Все вешалки в прихожую делятся на несколько основных типов: напольные, настенные, встроенные, переносные и потолочные. Одежда может вешаться «на крючок» или на «плечики». Давайте рассмотрим каждый тип подробнее.

Маталлические

РЕЙЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ homify Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
homify

РЕЙЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

homify
homify
homify

А начнем мы наш обзор с материалов из которых изготавливаются вешалки. Для современного интерьера в стиле минимализм или хай-тек прекрасно подойдут металлические вешалки различных форм и конструкций. Окрашенные в различные тона: от традиционного черного, серебристого и золотого до яркого красного или желтого, они подчеркнут легкость и открытость пространства. 

Деревянные

Пример использования модулей для прихожей ООО 'Сфера' Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
ООО <q>Сфера</q>

Пример использования модулей для прихожей

ООО "Сфера"
ООО <q>Сфера</q>
ООО "Сфера"

Вешалки из дерева идеально смотрятся в прихожей, отдекорированной «природными» материалами: деревянной вагонкой, искусственным или природным камнем, паркетом, ламинатом. По дизайну они могут отличаться значительно, начиная от классических настенных вешалок с крючками для одежды, заканчивая напольным вариантом с подставкой для зонтов.

Другие материалы

Apartament w Rzeszowie, Contractors Contractors Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

Среди других материалов, из которых изготавливаются вешалки, можно встретить пластик, стекло, а также природные материалы (отполированные рога животных, ветки деревьев). Каждый материал достоин уважения, главное, чтобы это была надежная и долговечная конструкция, которая не испортит одежду и не сломается в первый же месяц эксплуатации.

Как видите, вешалка в прихожую может быть выбрана любая, в зависимости от предпочтений хозяев дома и размеров помещения. Кто-то захочет приобрести необычную модель, которая задаст стиль всей прихожей, а кому-то по душе добротная и функциональная конструкция, которая служит исключительно в целях хранения вещей.

Потолочный вариант с зеркалом

Лофт для молодой пары., Домрачева Екатерина Домрачева Екатерина Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Домрачева Екатерина

Лофт для молодой пары.

Домрачева Екатерина
Домрачева Екатерина
Домрачева Екатерина

Стандартный набор мебели для прихожей редко обходится без зеркала, именно в него мы бросаем последний взгляд, выходя на улицу. Производители учли пожелания потребителей и объединили зеркало с вешалкой в прихожую в одном изделии.

Как правило, они производятся в нескольких вариантах. Это либо модульный шкаф, в котором располагаются крючки для одежды, а на его дверях красуется большое зеркало, либо открытый гарнитур, как в данном случае, представляющий собой металлическую перекладину для плечиков, которая крепится к потолку и зеркало прямо за ней.

Напольный штатив

Лофт в петербургском стиле, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Лофт в петербургском стиле

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Прихожим, которые могут позволить себе разместить на своем пространстве напольную вешалку, можно только позавидовать. Как правило, это средние и большие по размерам помещения с расположенной вдоль одной из стен или в углу вешалкой. Такая конструкция представляет собой штатив с размещенными вверху крючками для верхней одежды, и нередко она снабжается вторым рядом крючков и отделением для хранения зонтов.

При необходимости нижнее основание укрепляется каменной подставкой, таким образом, конструкция получается более устойчивой и надежной. А для удобства ее перемещения некоторые модели комплектуются колесиками.

Компактная настенная вешалка

Квартира на улице Маршала Малиновского. Реализация, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Rustem Urazmetov

Квартира на улице Маршала Малиновского. Реализация

Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov

Настенная вешалка в прихожую компактна и занимает мало места, поскольку вплотную прилегает к стене. Крючки на ней могут располагаться как в один ряд, так и в несколько ярусов (нижний ряд может использоваться для хранения детской одежды, а также сумок и зонтов). Встречаются модели настенных вешалок, которые включают в себя не только перекладину для «плечиков», но и верхнюю полку для головных уборов.

Настенные вешалки оригинальных форм и дизайн всегда востребованы. Они отлично справляются со своей основной задачей и интересно дополняют дизайн коридора или прихожей.

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Экономный вариант с тумбой

Современная квартира для молодой пары, Katerina Butenko Katerina Butenko Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Katerina Butenko

Современная квартира для молодой пары

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Особой функциональностью отличается вешалка для прихожей с тумбой. Такая конструкция представляет собой высокую панель с расположенными на ней крючками, а внизу она опирается на тумбу для обуви и сумок. Подобная модель отлично подойдет не только для малогабаритных помещений, где приходится экономить каждый сантиметр жилого пространства, но также для просторных прихожих, хозяева которых стараются хранить обувь и аксессуары в шкафчиках, а не выставлять их напоказ.

Кроме тумбы, в конструкцию вешалки может быть добавлена удобная мягкая банкетка, на которую можно присесть, к примеру, чтобы обуться.

Оригинальные формы

Flat K, KOPNA KOPNA Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
KOPNA

Flat K

KOPNA
KOPNA
KOPNA

Вешалки-крючки, выполненные в форме цветов, шаров, фигурок животных или абстрактных конструкций станут отличным дополнением прихожей любой стилистики. Выбрав необходимое количество крючков и разместив их в произвольном порядке на стене, можно создать настоящие безрамные картины, подчеркивающие индивидуальность и современность модного интерьера. 

Вешалка под заказ

miniszyk, unikat:lab unikat:lab Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

Не всегда в магазинах можно найти то, что вы искали. Иногда, чтобы максимально эффективно использовать площадь и создать неповторимый стиль, целесообразней воспользоваться услугами дизайнера и сделать вешалку для прихожей под заказ.

Как видите, вешалка в прихожую может быть выбрана любая, в зависимости от предпочтений хозяев дома и размеров помещения. Кто-то захочет приобрести необычную модель, которая задаст стиль всей прихожей, а кому-то по душе добротная и функциональная конструкция, которая служит исключительно в целях хранения вещей.

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