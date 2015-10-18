Стильные вешалки в прихожую

Вешалка в прихожую – необходимая вещь в любом доме. Многие дизайнеры утверждают, что дизайн прихожей зависит именно от вешалки, поэтому чем выгодней будет вписана она в интерьер, тем более уютным и стильным выглядит помещение.

Вешалка может иметь простую конструкцию или быть настоящим произведением искусства – все зависит от ваших вкусов, возможностей и, конечно же, размеров помещения. Все вешалки в прихожую делятся на несколько основных типов: напольные, настенные, встроенные, переносные и потолочные. Одежда может вешаться «на крючок» или на «плечики». Давайте рассмотрим каждый тип подробнее.