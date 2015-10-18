Стильные вешалки в прихожую

Вешалка в прихожую – необходимая вещь в любом доме. Многие дизайнеры утверждают, что дизайн прихожей зависит именно от вешалки, поэтому чем выгодней будет вписана она в интерьер, тем более уютным и стильным выглядит помещение.
Вешалка может иметь простую конструкцию или быть настоящим произведением искусства – все зависит от ваших вкусов, возможностей и, конечно же, размеров помещения. Все вешалки в прихожую делятся на несколько основных типов: напольные, настенные, встроенные, переносные и потолочные. Одежда может вешаться «на крючок» или на «плечики». Давайте рассмотрим каждый тип подробнее.
А начнем мы наш обзор с материалов из которых изготавливаются вешалки. Для современного интерьера в стиле минимализм или хай-тек прекрасно подойдут металлические вешалки различных форм и конструкций. Окрашенные в различные тона: от традиционного черного, серебристого и золотого до яркого красного или желтого, они подчеркнут легкость и открытость пространства.
Вешалки из дерева идеально смотрятся в прихожей, отдекорированной «природными» материалами: деревянной вагонкой, искусственным или природным камнем, паркетом, ламинатом. По дизайну они могут отличаться значительно, начиная от классических настенных вешалок с крючками для одежды, заканчивая напольным вариантом с подставкой для зонтов.
Среди других материалов, из которых изготавливаются вешалки, можно встретить пластик, стекло, а также природные материалы (отполированные рога животных, ветки деревьев). Каждый материал достоин уважения, главное, чтобы это была надежная и долговечная конструкция, которая не испортит одежду и не сломается в первый же месяц эксплуатации.
Как видите, вешалка в прихожую может быть выбрана любая, в зависимости от предпочтений хозяев дома и размеров помещения. Кто-то захочет приобрести необычную модель, которая задаст стиль всей прихожей, а кому-то по душе добротная и функциональная конструкция, которая служит исключительно в целях хранения вещей.
Стандартный набор мебели для прихожей редко обходится без зеркала, именно в него мы бросаем последний взгляд, выходя на улицу. Производители учли пожелания потребителей и объединили зеркало с вешалкой в прихожую в одном изделии.
Как правило, они производятся в нескольких вариантах. Это либо модульный шкаф, в котором располагаются крючки для одежды, а на его дверях красуется большое зеркало, либо открытый гарнитур, как в данном случае, представляющий собой металлическую перекладину для плечиков, которая крепится к потолку и зеркало прямо за ней.
Прихожим, которые могут позволить себе разместить на своем пространстве напольную вешалку, можно только позавидовать. Как правило, это средние и большие по размерам помещения с расположенной вдоль одной из стен или в углу вешалкой. Такая конструкция представляет собой штатив с размещенными вверху крючками для верхней одежды, и нередко она снабжается вторым рядом крючков и отделением для хранения зонтов.
При необходимости нижнее основание укрепляется каменной подставкой, таким образом, конструкция получается более устойчивой и надежной. А для удобства ее перемещения некоторые модели комплектуются колесиками.
Настенная вешалка в прихожую компактна и занимает мало места, поскольку вплотную прилегает к стене. Крючки на ней могут располагаться как в один ряд, так и в несколько ярусов (нижний ряд может использоваться для хранения детской одежды, а также сумок и зонтов). Встречаются модели настенных вешалок, которые включают в себя не только перекладину для «плечиков», но и верхнюю полку для головных уборов.
Настенные вешалки оригинальных форм и дизайн всегда востребованы. Они отлично справляются со своей основной задачей и интересно дополняют дизайн коридора или прихожей.
Особой функциональностью отличается вешалка для прихожей с тумбой. Такая конструкция представляет собой высокую панель с расположенными на ней крючками, а внизу она опирается на тумбу для обуви и сумок. Подобная модель отлично подойдет не только для малогабаритных помещений, где приходится экономить каждый сантиметр жилого пространства, но также для просторных прихожих, хозяева которых стараются хранить обувь и аксессуары в шкафчиках, а не выставлять их напоказ.
Кроме тумбы, в конструкцию вешалки может быть добавлена удобная мягкая банкетка, на которую можно присесть, к примеру, чтобы обуться.
Вешалки-крючки, выполненные в форме цветов, шаров, фигурок животных или абстрактных конструкций станут отличным дополнением прихожей любой стилистики. Выбрав необходимое количество крючков и разместив их в произвольном порядке на стене, можно создать настоящие безрамные картины, подчеркивающие индивидуальность и современность модного интерьера.
Не всегда в магазинах можно найти то, что вы искали. Иногда, чтобы максимально эффективно использовать площадь и создать неповторимый стиль, целесообразней воспользоваться услугами дизайнера и сделать вешалку для прихожей под заказ.
Как видите, вешалка в прихожую может быть выбрана любая, в зависимости от предпочтений хозяев дома и размеров помещения. Кто-то захочет приобрести необычную модель, которая задаст стиль всей прихожей, а кому-то по душе добротная и функциональная конструкция, которая служит исключительно в целях хранения вещей.