Экспрессивные цвета в спальне

Все мы уже выучили как дважды-два, что спальня должна быть выполнена в спокойных пастельных тонах, ведь это место для отдыха и расслабления… Но что тогда – делать всем одинаковые спальни в бежевых тонах под копирку, не взирая на личный вкус и индивидуальное понимание комфортной атмосферы для отдыха?… К счастью, многие заказчики и дизайнеры отваживаются на эксперименты в святая святых пастельных тонов, делая цветовые решения спальни и экспрессивными, и насыщенными глубиной цвета, и наполненными неповторимым чувством стиля и индивидуальности.
Все в этой спальне – начиная от уже канонического для стиля поп-арт портрета в технике Роя Лихтенштейна, до ярко-лимонного кресла на фоне голубых штор – источает безудержную энергию, выраженную, безусловно, в первую очередь в экспрессии цветов и их сочетаний в интерьере.
Поп-арт как стиль зародился уже достаточно давно, в середине 50-х годов 20 века, но мир кажется так и не привык к взрывным выражениям этой стилистики. Да и невозможно свыкнуться, перестать удивляться такому буйству цветов – свежих, открытых, чуть ироничных и по-детски наивных одновременно.
Черный кот поселился на желтой крыше за изголовьем вашей кровати. Вы все еще считаете черных котов плохой приметой и яркие цвета не подходящими для спален?… Надеюсь такое креативное оформление спальни раз и приучит вас не делать скоропалительных выводов о том, что хорошо и что плохо. И экспрессивность желтого – как всплеск солнечного света в изголовье белоснежной кровати, да и игривый черный кот, все это придает спальне теплоту и светлое ощущение беззаботности.
POPart&cocaCOla
Экспрессивность цвета, графики, нарушение правил в каждой детали – все выглядит очень неожиданно, но и невероятно оригинально. Что, собственно, останется в нашей жизни без таких вот безумных экспериментов – скучная обыденность?.. Картина с пистолетом – как главное украшение спальни, смелое сочетание зеленых и красных оттенков цветов, словно дизайнеры специально стремились применить самые непривычные варианты для оформления этого интерьера. И вместе с тем, результатом такой ломки стереотипов стал действительно стильный проект спальни, вполне комфортной для отдыха такого же оригинального хозяина.
Ярко-охристые, теплые, солнечные – и эти цвета, и эти огромные цветы во всю стену, согревают спальню такой позитивностью, которую легко можно променять на любую умиротворенно-расслабленную обстановку классических сочетаний цветов. Главное не боятся экспериментов, ведь оранжевый цвет на самом деле со всей его активностью, традиционно считается одним из самых доброжелательных, а в сочетании с мягким вечерним освещением такая спальня согреет в любую самую пасмурную погоду.
Как говориться – вы этого достойны… Экспрессивность насыщенно-темного оттенка и фактуры фиолетового изголовья за кроватью является главным акцентом и инструментом роскоши этой спальни. Чувство глубокого внутреннего достоинства, возвышенной привилегированности фиолетового цвета выражает основную идею интерьера этой спальни – уютной и эксклюзивной одновременно. Здесь нет ничего чересчур, хотя использовано много оригинальных материалов и узоров. Основная особенность декора этой спальни – в роскоши отдельных элементов на фоне сдержанного благородства остального пространства.
Школа Ремонта.
Эклектичное, смелое, но далеко не случайное сочетание лилового и изумрудного цвета придает спальне утонченную театральность и восточную расслабленность. Выразительное, благородное сочетание таких глубоких цветов словно открывает дополнительное пространство в небольшой спальне-будуаре, добавляя четвертое измерение к стандартной трехмерной геометрии, распахивая перед нами мир переливов цвета, мир гулкой вибрации раскатистой мелодии чувств и эмоции.
Еще больше вариантов по оформлению интерьера- в статье Цвета в интерьере спальни.
Как нельзя лучше безукоризненную легкость и свежесть белого интерьера спальни подчеркивает радужный фейерверк бабочек, рассыпавшихся по стене, словно взмах волшебной кисти – невесомый и неуловимый.
Ты лучше, чем Ничто.
Верней: ты ближе
и зримее. Внутри же
на все сто
ты родственна ему.
В твоем полете
оно достигло плоти;
и потому
ты в сутолоке дневной
достойна взгляда
как легкая преграда
меж ним и мной.
(И. Бродский, Бабочка)
Страстную глубину характера и индивидуальность стиля раскрывает черный интерьер спальни, обостренный ярко-малиновыми переливами. Сдержанная сила и мощная эмоциональность этих двух темных цветов играет свое безупречное соло в интерьере спальни, наполняя его полностью и без остатка, уверенно и бескомпромиссно, не допуская даже мысли о каких-либо вариантах дополнений.
Любой, даже самый простой, восточный интерьер представляет собой для дизайнера самоучитель по использованию и всевозможному сочетанию благородных, насыщенно-ярких цветов. Здесь нет места скромной сдержанности, но идеальное сочетание цветов достигает совершенно иных тембров звучания в интерьере. Глубокий синий цвет индиго придает целостности пространству комнаты и приподнимает на другой уровень горячую гамму оранжево-красных оттенков охры, что дарит всему интерьеру спальни контрастную экспрессивность и невероятно душевную теплоту настроения.
Цветовая бескомпромиссная экспрессивность сочетания золотого цвета с черным очень опасна для интерьера. Это самое сложное сочетание для достижения действительно стильных помещений, один неосторожный шаг и вместо благородной роскоши можно получить дешевую подделку, охальную и безвкусную. Но, если уж удается сделать золото в обрамлении черного сдержанно-дорогим и откровенно-ярким одновременно, то такие интерьеры становятся безусловными образчиками высокого стиля. Секретов и хитростей в работе с черно-золотым балансом много у каждого дизайнера интерьера, основное здесь как ни странно – не мелочится. Раз уж вы решили использовать золотой цвет в сочетании с черным, не пытайтесь скрыть этого и не стесняйтесь. Но и не разменивайте золото на мелкие детали и вычурные линии, простая геометрия форм отлично оттенит золотые оттенки, сбалансирует их с глубиной черных тонов.