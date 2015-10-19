Экспрессивные цвета в спальне

Все в этой спальне – начиная от уже канонического для стиля поп-арт портрета в технике Роя Лихтенштейна, до ярко-лимонного кресла на фоне голубых штор – источает безудержную энергию, выраженную, безусловно, в первую очередь в экспрессии цветов и их сочетаний в интерьере.

Поп-арт как стиль зародился уже достаточно давно, в середине 50-х годов 20 века, но мир кажется так и не привык к взрывным выражениям этой стилистики. Да и невозможно свыкнуться, перестать удивляться такому буйству цветов – свежих, открытых, чуть ироничных и по-детски наивных одновременно.