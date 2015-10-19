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Экспрессивные цвета в спальне

Перла Вереника Перла Вереника
Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior Спальня в эклектичном стиле
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Все мы уже выучили как дважды-два, что спальня должна быть выполнена в спокойных пастельных тонах, ведь это место для отдыха и расслабления… Но что тогда – делать всем одинаковые спальни в бежевых тонах под копирку, не взирая на личный вкус и индивидуальное понимание комфортной атмосферы для отдыха?… К счастью, многие заказчики и дизайнеры отваживаются на эксперименты в святая святых пастельных тонов, делая цветовые решения  спальни и экспрессивными, и насыщенными глубиной цвета, и наполненными неповторимым чувством стиля и индивидуальности.

Спальня в стиле поп-арт

Апартаменты в стиле Поп-Арт, ООО "ИНТЕРИОР" ООО 'ИНТЕРИОР' Спальня в стиле модерн
ООО <q>ИНТЕРИОР</q>

Апартаменты в стиле Поп-Арт

ООО "ИНТЕРИОР"
ООО <q>ИНТЕРИОР</q>
ООО "ИНТЕРИОР"

Все в этой спальне – начиная от уже канонического для стиля поп-арт портрета в технике Роя Лихтенштейна, до ярко-лимонного кресла на фоне голубых штор – источает безудержную энергию, выраженную, безусловно, в первую очередь в экспрессии цветов и их сочетаний в интерьере. 

Поп-арт как стиль зародился уже достаточно давно, в середине 50-х годов 20 века, но мир кажется так и не привык к взрывным выражениям этой стилистики. Да и невозможно свыкнуться, перестать удивляться такому буйству цветов – свежих, открытых, чуть ироничных и по-детски наивных одновременно.

Черный кот вам уже дороги не перейдет

Квартира на улице Маршала Малиновского. Реализация, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Спальня в стиле минимализм
Rustem Urazmetov

Квартира на улице Маршала Малиновского. Реализация

Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov

Черный кот  поселился на желтой крыше за изголовьем вашей кровати. Вы все еще считаете черных котов плохой приметой и яркие цвета не подходящими для спален?… Надеюсь такое креативное оформление спальни раз и приучит вас не делать скоропалительных выводов о том, что хорошо и что плохо. И экспрессивность желтого – как всплеск солнечного света в изголовье белоснежной кровати, да и игривый черный кот, все это придает спальне теплоту и светлое ощущение беззаботности.

Неординарность как стиль жизни

Квартира "POPart&cocaCOla", ЙОХ architects ЙОХ architects Спальня в эклектичном стиле
ЙОХ architects

Квартира POPart&cocaCOla

ЙОХ architects
ЙОХ architects
ЙОХ architects

Экспрессивность цвета, графики, нарушение правил в каждой детали – все выглядит очень неожиданно, но и невероятно оригинально. Что, собственно,  останется в нашей жизни без таких вот безумных экспериментов – скучная обыденность?.. Картина с пистолетом – как главное украшение спальни,  смелое сочетание зеленых и красных оттенков цветов, словно дизайнеры специально стремились применить самые непривычные варианты для оформления этого интерьера. И вместе с тем, результатом такой ломки стереотипов стал действительно стильный проект спальни, вполне комфортной для отдыха такого же оригинального хозяина.

Спальня в цветах оранжевого солнца

Реконструкция интерьера для семьи с маленькими детьми, 2014-15 гг., Бюро Акимова и Топорова Бюро Акимова и Топорова Спальня в стиле модерн
Бюро Акимова и Топорова

Реконструкция интерьера для семьи с маленькими детьми, 2014-15 гг.

Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова

Ярко-охристые, теплые, солнечные – и эти цвета, и эти огромные цветы во всю стену, согревают спальню такой позитивностью, которую легко можно променять на любую умиротворенно-расслабленную обстановку классических сочетаний цветов. Главное не боятся экспериментов, ведь оранжевый цвет на самом деле со всей его активностью, традиционно считается одним из самых доброжелательных, а в сочетании с мягким вечерним освещением такая спальня согреет в любую самую пасмурную погоду.

Фиолетовый солирует

Квартира в Киеве, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Спальня в классическом стиле
YOUSUPOVA

Квартира в Киеве

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Как говориться – вы этого достойны… Экспрессивность насыщенно-темного оттенка и фактуры фиолетового изголовья за кроватью  является главным акцентом и инструментом роскоши  этой спальни. Чувство глубокого внутреннего достоинства, возвышенной привилегированности фиолетового цвета выражает основную идею интерьера этой спальни – уютной и эксклюзивной одновременно. Здесь нет ничего чересчур, хотя использовано много оригинальных материалов и узоров. Основная особенность декора этой спальни – в роскоши отдельных элементов на фоне сдержанного благородства остального пространства. 

Взрыв эмоций

Кинотеатр-будуар. Tony House. Проект для передачи "Школа Ремонта". Tony House Interior Design & Decoration Спальня в эклектичном стиле
Tony House Interior Design &amp; Decoration

Кинотеатр-будуар. Tony House. Проект для передачи Школа Ремонта.

Tony House Interior Design & Decoration
Tony House Interior Design &amp; Decoration
Tony House Interior Design & Decoration

Эклектичное, смелое, но далеко не случайное сочетание лилового и изумрудного цвета придает спальне утонченную театральность и восточную расслабленность. Выразительное,  благородное сочетание таких глубоких цветов словно открывает дополнительное пространство в небольшой спальне-будуаре, добавляя четвертое измерение к стандартной трехмерной геометрии, распахивая перед нами мир переливов цвета,  мир гулкой вибрации раскатистой мелодии чувств и эмоции.

Еще больше вариантов по оформлению интерьера- в статье Цвета в интерьере спальни.

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Яркая легкость полета фантазии

Художники, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Спальня в эклектичном стиле
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Художники

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Как нельзя лучше безукоризненную легкость и свежесть белого интерьера спальни подчеркивает радужный фейерверк бабочек, рассыпавшихся по стене, словно  взмах волшебной кисти – невесомый и неуловимый.

Ты лучше, чем Ничто. 

Верней: ты ближе  

и зримее. Внутри же  

на все сто 

ты родственна ему.  

В твоем полете  

оно достигло плоти;  

и потому  

ты в сутолоке дневной  

достойна взгляда  

как легкая преграда  

меж ним и мной.

(И. Бродский, Бабочка)

Роскошь черного

По мотивам Ар Деко, Архитектурная студия Сенчугова Алексндра Архитектурная студия Сенчугова Алексндра Спальня в стиле модерн
Архитектурная студия Сенчугова Алексндра

По мотивам Ар Деко

Архитектурная студия Сенчугова Алексндра
Архитектурная студия Сенчугова Алексндра
Архитектурная студия Сенчугова Алексндра

Страстную глубину характера и индивидуальность стиля раскрывает черный интерьер спальни, обостренный ярко-малиновыми переливами. Сдержанная сила и мощная эмоциональность этих двух темных цветов играет свое безупречное соло в интерьере спальни,  наполняя его полностью и без остатка, уверенно и бескомпромиссно,  не допуская даже мысли о каких-либо вариантах дополнений.

По восточным мотивам

КРАСКИ ВОСТОКА В ПАЛИТЕ ЗАПАДА. Современный интерьер в мавританском стиле, Сидорова Юлия Сидорова Юлия Спальня в эклектичном стиле
Сидорова Юлия

КРАСКИ ВОСТОКА В ПАЛИТЕ ЗАПАДА. Современный интерьер в мавританском стиле

Сидорова Юлия
Сидорова Юлия
Сидорова Юлия

Любой,  даже самый простой, восточный интерьер представляет собой для дизайнера самоучитель по использованию и всевозможному сочетанию благородных,  насыщенно-ярких цветов. Здесь нет места скромной сдержанности, но идеальное сочетание цветов достигает совершенно иных тембров звучания в интерьере. Глубокий синий цвет индиго придает целостности пространству комнаты и приподнимает на другой уровень горячую гамму оранжево-красных оттенков охры, что дарит всему интерьеру спальни контрастную экспрессивность и невероятно душевную теплоту настроения.

В цвете благородном и дорогом

Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior Спальня в эклектичном стиле
GM-interior

Дом по Рублево-Успенскому шоссе

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Цветовая бескомпромиссная экспрессивность сочетания золотого цвета с черным очень опасна для интерьера. Это самое сложное сочетание для достижения действительно стильных помещений, один неосторожный шаг и вместо благородной роскоши можно получить дешевую  подделку, охальную и безвкусную. Но, если уж удается сделать золото в обрамлении черного сдержанно-дорогим и откровенно-ярким одновременно, то такие интерьеры становятся безусловными образчиками высокого стиля. Секретов и хитростей в работе с черно-золотым балансом много у каждого дизайнера интерьера, основное здесь как ни странно – не мелочится. Раз уж вы решили использовать золотой цвет в сочетании с черным,  не пытайтесь скрыть этого и не стесняйтесь. Но и не разменивайте золото на мелкие детали и вычурные линии, простая геометрия форм отлично оттенит золотые оттенки, сбалансирует их с глубиной черных тонов.

Светодиодные ленты в интерьере
А вам нравятся такие эксперименты с экспрессивными цветами в спальне?

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