Согласно восточным правилам запрещается изображать все живое. Поэтому в таком интерьере вы не встретите скульптуру и живопись. Но широко используются многообразные и сложные узоры. В основном это геометрический рисунок, который обвит пышной растительностью. Данные росписи имеют большое количество мелких элементов, которые четко прорисованы.

Часто создаются арабески из текстов Корана, при этом делается оригинальный рисунок из слов и букв. Тексты нередко переплетаются с орнаментом. Фон для росписи обязательно должен быть насыщенного тона, в основном для этого берут изумрудный, малиновый, красный, синий, бирюзовый цвета. Узоры по возможности используются и на поверхностях стен и потолка, а также на колоннах, мебели, подушках, коврах. Восточные мотивы в гостиной не предполагают наличие однотонных пустых мест.

Чтобы хорошо отразить традиции предков, их образ жизни, для создания интерьера подойдут такие вещи, как импровизированный шатер, ковры, большое количество подушек различных видов, расцветок и размеров. Шторы для окон также должны иметь восточный рисунок, обладать ярким цветом. Обычно ткани для штор берут много, ее собирают складками и завязывают снизу шнуром, тем самым образуя стрельчатую арку. Верхняя часть широкого проема окна украшается ламбрекенами. В гостиной можно соорудить балдахин над диваном или оттоманкой. Его делают в виде шатра из тяжелой плотной ткани или из шелка. Ткань берется бордового, зеленого, бирюзового цветов с отделкой на краях в виде орнамента из позолоты.