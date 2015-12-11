Восточные мотивы в гостиной помогут значительно преобразить помещение, сделать интерьер более оригинальным и необычным. В данной статье вы узнаете об этом подробнее.
Восточные мотивы в гостиной можно воссоздать при помощи изделий ручной работы. К ним относятся главным образом ковры. В помещении коврами можно застилать не только пол, но и стены, диваны, оттоманки. Очень известна и популярна мозаика из дерева. Кусочки дерева очень точно вырезаются, имеют правильную геометрическую форму. Из них собирается узор, покрывающий участки стены, мебели или колонны. Основание нередко имеет темно-синий цвет или другой традиционный оттенок. Орнамент обычно покрывается при помощи перламутра. Часто встречается инкрустация. Для этого используют бронзу, золото, слоновую кость, перламутр. Углубление заполняется синей краской.
Восточные мотивы в гостиной представляют собой одно из популярных направлений в оформлении интерьера. Такой дизайн несет в себе изысканность, таинство, роскошь. Восточный стиль имеет в себе три основополагающих принципа. Например, точное соблюдение правил, которые предписаны исламом, использование рукотворных предметов декора и интерьера, следование вековым традициям. Этот стиль представляет собой выражение образа жизни.
В основе восточного интерьера лежит не сама роскошь, а способность дизайнеров создать ее видимость. Комната должна быть оформлена так, что впечатление о достатке должно превышать реальное положение.
Согласно восточным правилам запрещается изображать все живое. Поэтому в таком интерьере вы не встретите скульптуру и живопись. Но широко используются многообразные и сложные узоры. В основном это геометрический рисунок, который обвит пышной растительностью. Данные росписи имеют большое количество мелких элементов, которые четко прорисованы.
Часто создаются арабески из текстов Корана, при этом делается оригинальный рисунок из слов и букв. Тексты нередко переплетаются с орнаментом. Фон для росписи обязательно должен быть насыщенного тона, в основном для этого берут изумрудный, малиновый, красный, синий, бирюзовый цвета. Узоры по возможности используются и на поверхностях стен и потолка, а также на колоннах, мебели, подушках, коврах. Восточные мотивы в гостиной не предполагают наличие однотонных пустых мест.
Чтобы хорошо отразить традиции предков, их образ жизни, для создания интерьера подойдут такие вещи, как импровизированный шатер, ковры, большое количество подушек различных видов, расцветок и размеров. Шторы для окон также должны иметь восточный рисунок, обладать ярким цветом. Обычно ткани для штор берут много, ее собирают складками и завязывают снизу шнуром, тем самым образуя стрельчатую арку. Верхняя часть широкого проема окна украшается ламбрекенами. В гостиной можно соорудить балдахин над диваном или оттоманкой. Его делают в виде шатра из тяжелой плотной ткани или из шелка. Ткань берется бордового, зеленого, бирюзового цветов с отделкой на краях в виде орнамента из позолоты.
Чтобы в помещении получить этот стиль, необязательно переделывать весь интерьер. Выделите какие-либо основные моменты, присущие восточному стилю, и воссоздайте их. Например, оборудуйте стрельчатые арки, сделайте соответствующее освещение, добавьте подушки и ковры.
Оформление восточных мотивов следует начать с пола. Всю его поверхность просто застелите одним большим ковром или несколькими, но разного размера. Это зависит от имеющейся площади комнаты. Если гостиная имеет большую площадь, то в ее зонировании помогут стрельчатые арки и колонны. При наличии небольшого помещения сделайте просто фигурные ниши рядом с окнами или торцевыми стенами или полуколонны.
Стены покрывают тканями с восточным орнаментом. Предпочтение отдается темным цветам зеленого, синего, красного оттенков. Самым подходящим рисунком будет тот, который будет выполнен в желтом или золотистом цвете. Можно также использовать роспись. Тогда на темном фоне светлыми красками наносят узор. Благодаря широкому ассортименту обоев можно выбрать подходящие с нужным рисунком и просто поклеить их. На стене уместны и ковры. Изделия лучше брать шерстяные или полушерстяные со стилевым рисунком и фоном темного оттенка красного.
Для декора высокого потолка подойдут роспись и балки. Для более низкого нужны обои с мелким геометрическим рисунком светлых тонов или просто отштукатурьте его без использования финишной шпатлевки, которая придает гладкость. Это связано с тем, что для восточного стиля очень важна фактура.
Восточные мотивы в интерьере гостиной не подразумевают наличие стульев и кресел, громоздких шкафов, обеденных столов обычной высоты. Мебели в комнате используется немного, сами шкафы невысокие, украшены инкрустацией и ажурные. Диваны нужны большие, подходят также оттоманки с большим количеством самых разнообразных подушек. Столы используются низкие, необычной формы, декорированные инкрустацией и сделанные из дерева. За такими столами обычно сидят на подушках. Если в интерьере нужны шкафы, то они должны быть легкими и ажурными. Но чаще для хранения вещей берут ниши в стене, которые закрываются дверцами с резными узорами.
Светильники в восточном стиле используются в большом количестве и разной формы. Важно, чтобы освещение отличалось мягкостью, приглушенностью, оно должно иметь желтоватый цвет. При наличии в гостиной высоких потолков нужно вешать кованую люстру. Также подойдут лампы с ажурными бронзовыми плафонами. На стенах развесьте ряд небольших бра.
В восточном стиле обычно ставят узкие стрельчатые окна, для современного дома делают просто фигурную нишу перед большим окном. Можно все завесить шторами, сделав окно в качестве входа в шатер.
Что касается дверей, то они чаще всего отсутствуют. Дверной проем завешивают ковром или тяжелыми шторами с необычным узором. В крайнем случае, можно поставить резную дверь из дерева.
В качестве таких вещей можно использовать шахматы, кальян, кованые клетки для птиц, чаны и большие чеканенные резные блюда, высокие кувшины, вазы, расписанные узорами, имеющие разный размер. Можно также сделать что-то и своими руками. Создайте разнообразные подушки, подобрав различные ткани по рисунку, цвету, фактуре. По краям отделайте их тесьмой. Не забудьте про балдахины, красиво собранные и украшенные шторы. Если вы хотите сделать сами роспись, то соблюдайте следующие нюансы. Сначала рисуют геометрический узор, потом его декорируют растительным орнаментом, при этом четко прорисовывая все детали.
Таким образом, воссоздать восточный стиль в гостиной, добавив самые яркие и основные его элементы, вполне реально. Для этого нужно следовать правилам, которые были изложены выше. Выбрав правильную отделку, мебель, предметы декора и аксессуары, вы получите необычное помещение, наполненное атмосферой востока.