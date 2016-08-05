Современный модульный дом для вашего отдыха

Быстро построить дом сегодня возможно, применяя различные технологии и материалы. Однако многие ищут возможность не только быстрого строительства своего дома, но при этом и с минимальными затратами. В этом случае новые строительные технологии позволяют осуществить возведение каркасного дома или строительство дома из готовых модулей. Мало того, что такие дома строятся с поразительной скоростью, но при этом сами модульные или каркасные дома абсолютно не уступают по уровню качества домам построенным по традиционной технологии.
Быстровозводимые модульные дома – это выгодное решение для людей, ценящих комфорт за разумные деньги. Эти здания пригодны для круглогодичного постоянного проживания. Деревянный каркас обеспечивает отличные показатели теплосбережения, стены долго сохраняют внутреннее тепло. Модульное строительство также часто применяется при возведении домов для отдыха. С одним из таким мы хотим вас сегодня познакомить.
Как вы видите, современное модульное домостроение не стоит на месте и дизайн таких домов в настоящее время ограничен только лишь фантазией архитектора. Выбор в пользу сборной конструкции при строительстве домика для отдыха – очень практичное решение. Данный объем имеет достаточно простые формы и линии, но за счет конфигурации и оригинальной отделки фасада выглядит очень стильно.
Обратите внимание, что дом немного приподнят над землей. За счет этого архитекторы снизили его теплопотери и защитили стены от повышенной влажности и дальнейшего разрушения.
Одноэтажный дом с деревянным фасадом прекрасно вписывается в ландшафт. С этого ракурса он практически сливается с горизонтом. Вокруг нет заборов и любых других ограждений, что еще больше объединяет объект с природой. За счет расположения на сваях такой модуль можно разместить практически на любом рельефе, что очень удобно.
Это идеальный дом для семейного отдыха. Вы мечтаете об уютном гнездышке на берегу моря или в лесу, где можно провести отпуск или уикенд? Тогда этот вариант определенно для вас! Как мы уже говорили – разместить такой дом можно практически на любом рельефе.
Перед входом расположилась просторная терраса с навесом. Она не только дает возможность отдохнуть и расслабиться на свежем воздухе, но делает архитектуру дома совершенно современной. Вход также оборудован пандусом, что особенно понравится семьям с детьми и пожилым членам семьи.
Интерьер дома достаточно лаконичен и функционален. Здесь нет вычурной мебели и ярких контрастов. Ничто не должно отвлекать вас от отдыха и великолепного вида за большими панорамными окнами. Обратите внимание, что тумба под телевизор словно продолжается на террасе, но уже в качестве столика-комода. Таким образом внутреннее и внешнее пространства плавно переходят одно в другое. Оригинальное дизайнерское решение, не правда ли?
Стены в гостиной имеют белую гладкую поверхность, а вот пол и потолок дизайнеры оставили без отделки. В этом еще одно преимущество модульного дома. Его деревянная конструкция не нуждается в отделке и при желании поверхности вполне можно оставить без нее. Здесь также расположился раскладной диван-кровать и оригинальная тумба под телевизор с полочками для хранения мелких вещей. Приглушенный свет в вечернее время обеспечивает стильная черная лампа.
Гостиная и кухня имеют открытую планировку. Сразу за диваном находится обеденный стол и небольшая кухня с простым современным функциональным дизайном. В ней есть все необходимое. На кухне тоже достаточно естественного света. Верхних шкафов у гарнитура нет, они заменены легкими полочками. Таким образом пространство выглядит более воздушно.
В базовой комплектации дома имеются как минимум две спальни. В комнатах в не найдете ни чего лишнего, только необходимые вещи. В детской имеется двухэтажная деревянная кровать и ночник. Отделка стен и пола повторяет дизайн гостиной и кухни.
Вторая спальня рассчитана на семейную пару. Здесь имеется большая удобная двуспальная кровать и прикроватный торшер. Комната небольшая, но за счет светлой отделки стен и большого количества естественного света выглядит уютной и довольно просторной.
Для отдыха на свежем воздухе в доме оборудованы несколько террас. С удобной практичной мебелью, которую вы видите на фото такой отдых становится идеальным. Здесь можно почитать газету или книгу, позавтракать или побеседовать за бокалом вина в вечернее время.
А вы хотели бы такой домик для отдыха?