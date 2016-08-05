Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Современный модульный дом для вашего отдыха

www.homify.ru www.homify.ru
SW Lodge, Jular Madeiras Jular Madeiras Конференц-центры в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
Loading admin actions …

Быстро построить дом сегодня возможно, применяя различные технологии и материалы. Однако многие ищут возможность не только быстрого строительства своего дома, но при этом и с минимальными затратами. В этом случае новые строительные технологии позволяют осуществить возведение каркасного дома или строительство дома из готовых модулей. Мало того, что такие дома строятся с поразительной скоростью, но при этом сами модульные или каркасные дома абсолютно не уступают по уровню качества домам построенным по традиционной технологии.

Быстровозводимые модульные дома – это выгодное решение для людей, ценящих комфорт за разумные деньги. Эти здания пригодны для круглогодичного постоянного проживания. Деревянный каркас обеспечивает отличные показатели теплосбережения, стены долго сохраняют внутреннее тепло. Модульное строительство также часто применяется при возведении домов для отдыха. С одним из таким мы хотим вас сегодня познакомить. 

Очень современный модуль

SW Lodge, Jular Madeiras Jular Madeiras Конференц-центры в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины Гостиницы
Jular Madeiras

Jular Madeiras
Jular Madeiras
Jular Madeiras

Как вы видите, современное модульное домостроение не стоит на месте и дизайн таких домов в настоящее время ограничен только лишь фантазией архитектора. Выбор в пользу сборной конструкции при строительстве домика для отдыха – очень практичное решение. Данный объем имеет достаточно простые формы и линии, но за счет конфигурации и оригинальной отделки фасада выглядит очень стильно. 

Обратите внимание, что дом немного приподнят над землей. За счет этого архитекторы снизили его теплопотери и защитили стены от повышенной влажности и дальнейшего разрушения.

Прекрасно вписывается в ландшафт

SW Lodge, Jular Madeiras Jular Madeiras Конференц-центры в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины Гостиницы
Jular Madeiras

Jular Madeiras
Jular Madeiras
Jular Madeiras

Одноэтажный дом с деревянным фасадом прекрасно вписывается в ландшафт. С этого ракурса он практически сливается с горизонтом. Вокруг нет заборов и любых других ограждений, что еще больше объединяет объект с природой. За счет расположения на сваях такой модуль можно разместить практически на любом рельефе, что очень удобно.  

Особенности конфигурации

SW Lodge, Jular Madeiras Jular Madeiras Конференц-центры в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины Гостиницы
Jular Madeiras

Jular Madeiras
Jular Madeiras
Jular Madeiras

Это идеальный дом для семейного отдыха. Вы мечтаете об уютном гнездышке на берегу моря или в лесу, где можно провести отпуск или уикенд? Тогда этот вариант определенно для вас! Как мы уже говорили – разместить такой дом можно практически на любом рельефе. 

Перед входом расположилась просторная терраса с навесом. Она не только дает возможность отдохнуть и расслабиться на свежем воздухе, но делает архитектуру дома совершенно современной. Вход также оборудован пандусом, что особенно понравится семьям с детьми и пожилым членам семьи.  

Удобный интерьер

SW Lodge, Jular Madeiras Jular Madeiras Конференц-центры в эклектичном стиле ОСП Эффект древесины Гостиницы
Jular Madeiras

Jular Madeiras
Jular Madeiras
Jular Madeiras

Интерьер дома достаточно лаконичен и функционален. Здесь нет вычурной мебели и ярких контрастов. Ничто не должно отвлекать вас от отдыха и великолепного вида за большими панорамными окнами. Обратите внимание, что тумба под телевизор словно продолжается на террасе, но уже в качестве столика-комода. Таким образом внутреннее и внешнее пространства плавно переходят одно в другое. Оригинальное дизайнерское решение, не правда ли? 

Гостиная

SW Lodge, Jular Madeiras Jular Madeiras Конференц-центры в эклектичном стиле ОСП Эффект древесины Гостиницы
Jular Madeiras

Jular Madeiras
Jular Madeiras
Jular Madeiras

Стены в гостиной имеют белую гладкую поверхность, а вот пол и потолок дизайнеры оставили без отделки. В этом еще одно преимущество модульного дома. Его деревянная конструкция не нуждается в отделке и при желании поверхности вполне можно оставить без нее. Здесь также расположился раскладной диван-кровать и оригинальная тумба под телевизор с полочками для хранения мелких вещей. Приглушенный свет в вечернее время обеспечивает стильная черная лампа. 

Кухня

SW Lodge, Jular Madeiras Jular Madeiras Конференц-центры в эклектичном стиле Фанера Эффект древесины Гостиницы
Jular Madeiras

Jular Madeiras
Jular Madeiras
Jular Madeiras

Гостиная и кухня имеют открытую планировку. Сразу за диваном находится обеденный стол и небольшая кухня с простым современным функциональным дизайном. В ней есть все необходимое. На кухне тоже достаточно естественного света. Верхних шкафов у гарнитура нет, они заменены легкими полочками. Таким образом пространство выглядит более воздушно. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Детская

SW Lodge, Jular Madeiras Jular Madeiras Конференц-центры в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины Гостиницы
Jular Madeiras

Jular Madeiras
Jular Madeiras
Jular Madeiras

В базовой комплектации дома имеются как минимум две спальни. В комнатах в не найдете ни чего лишнего, только необходимые вещи. В детской имеется двухэтажная деревянная кровать и ночник. Отделка стен и пола повторяет дизайн гостиной и кухни. 

Спальня

SW Lodge, Jular Madeiras Jular Madeiras Конференц-центры в эклектичном стиле Гостиницы
Jular Madeiras

Jular Madeiras
Jular Madeiras
Jular Madeiras

Вторая спальня рассчитана на семейную пару. Здесь имеется большая удобная двуспальная кровать и прикроватный торшер. Комната небольшая, но за счет светлой отделки стен и большого количества естественного света выглядит уютной и довольно просторной. 

Терраса

SW Lodge, Jular Madeiras Jular Madeiras Конференц-центры в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины Гостиницы
Jular Madeiras

Jular Madeiras
Jular Madeiras
Jular Madeiras

Для отдыха на свежем воздухе в доме оборудованы несколько террас. С удобной практичной мебелью, которую вы видите на фото такой отдых становится идеальным. Здесь можно почитать газету или книгу, позавтракать или побеседовать за бокалом вина в вечернее время. 

А вы хотели бы такой домик для отдыха? 

Дом в стиле дзен

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо