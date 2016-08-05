Современный модульный дом для вашего отдыха

Быстро построить дом сегодня возможно, применяя различные технологии и материалы. Однако многие ищут возможность не только быстрого строительства своего дома, но при этом и с минимальными затратами. В этом случае новые строительные технологии позволяют осуществить возведение каркасного дома или строительство дома из готовых модулей. Мало того, что такие дома строятся с поразительной скоростью, но при этом сами модульные или каркасные дома абсолютно не уступают по уровню качества домам построенным по традиционной технологии.

Быстровозводимые модульные дома – это выгодное решение для людей, ценящих комфорт за разумные деньги. Эти здания пригодны для круглогодичного постоянного проживания. Деревянный каркас обеспечивает отличные показатели теплосбережения, стены долго сохраняют внутреннее тепло. Модульное строительство также часто применяется при возведении домов для отдыха. С одним из таким мы хотим вас сегодня познакомить.