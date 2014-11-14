Идеи оригинальных подарков

До Нового Года осталось семь недель, а значит пришла пора задуматься о подарках любимым и друзьям. Помните, как в прошлом году вы в последний момент, сломя голову, бегали из одного торгового центра в другой и обещали себе, что в следующем году все будет куплено заранее. Время перед главным праздником страны бежит неуловимо, поэтому рекомендуем вам уже сейчас задуматься, что подарить родным и близким. А мы с удовольствием поддержим вас в этом добром намерении!

Как правило, мы знаем, что хотят получить в подарок самые близкие люди, сложности возникают с коллегами и знакомыми, предпочтения которых нам не так хорошо известны. Именно для таких случаев мы подобрали несколько небольших и практичных сувениров, которые идеально подойдут на роль нейтрального подарка.