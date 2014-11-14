Идеи оригинальных подарков

До Нового Года осталось семь недель, а значит пришла пора задуматься о подарках любимым и друзьям. Помните, как в прошлом году вы в последний момент, сломя голову, бегали из одного торгового центра в другой и обещали себе, что в следующем году все будет куплено заранее. Время перед главным праздником страны бежит неуловимо, поэтому рекомендуем вам уже сейчас задуматься, что подарить родным и близким. А мы с удовольствием поддержим вас в этом добром намерении!
Как правило, мы знаем, что хотят получить в подарок самые близкие люди, сложности возникают с коллегами и знакомыми, предпочтения которых нам не так хорошо известны. Именно для таких случаев мы подобрали несколько небольших и практичных сувениров, которые идеально подойдут на роль нейтрального подарка.
Обычай дарить мужчинам носки зародился во времена острого дефицита товаров массового потребления. С тех пор прошло несколько десятилетий, проблема пустых полок в магазине канула в лету, а носки так и остались первым, что приходит в голову, когда речь заходит о
мужских подарках.
Не торопитесь раздраженно закрывать страницу. Мы вовсе не предлагаем вам дарить очередную пару носков. Предлагаемая нами идея куда более креативна и практична. Sockstar – так называется зажим, задача которого сохранить носки в паре во время стирки. Впрочем, мы думаем, что знакомые мужчины не обидятся, если в придачу к Sockstar они получат еще несколько пар носков.
Если кто-то из ваших знакомых задумал переезд на новую квартиру незадолго до Нового года, почему бы не подарить забавный коврик для обуви, рисунок на котором вызовет добрую улыбку как у жителей, так и у гостей нового жилища. Обычно к переезду дарят столовые приборы или хозяйственные товары, так что, скорее всего, вы окажетесь единственным, кто вспомнит о маленьком и незаменимом коврике для ног.
Бывает так, что вы уже купили подарок, но чувствуете, что было бы неплохо дополнить его еще какой-нибудь незначительной, но приятной мелочью. Почему бы не подарить красочные подставки для посуды? Они не только позаботятся о том, чтобы на поверхности стола не оказалось темных пятен от горячих кастрюль, но и украсят интерьер кухни.
Пожалуй, не найдется ни одного человека на Земле, который никогда в жизни не забывал ключи. С кем-то это случилось один раз в жизни, с другими это приключается значительно чаще. Специальноя полка для ключей – отличный подарок для забывчивых друзей и знакомых. Ее можно повесить прямо на входную дверь, что должно непременно снизить вероятность того, что ключи в очередной раз будут забыты. Чтобы сделать полку визуально заметнее, в ней можно хранить открытки и фотографии, сделанные во время путешествий.
Несмотря на бум мобильных приложений, настольные игры не потеряли актуальность. В них можно играть всей семьей, ими всегда можно занять заскучавших гостей. В магазинах до сих можно найти огромное количество настольных игр самого разного жанра – логические, стратегические, экономические, на реакцию и даже для влюбленных. Купите одну из таких игр в подарок, и вот увидите, ваши друзья и коллеги не будут разочарованы.
Коллегам и знакомым, в доме которых проживает верный четвероногий друг, обязательно понравится этот маленький домик из массива ольхи. Спальня для маленьких собак – ручная работа независимого мюнхенского дизайнера Нормана Хервига.