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Идеи оригинальных подарков

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Living, a cuckoo moment... a cuckoo moment... ГостинаяАксессуары и декорации
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До Нового Года осталось семь недель, а значит пришла пора задуматься о подарках любимым и друзьям. Помните, как в прошлом году вы в последний момент, сломя голову, бегали из одного торгового центра в другой и обещали себе, что в следующем году все будет куплено заранее. Время перед главным праздником страны бежит неуловимо, поэтому рекомендуем вам уже сейчас задуматься, что подарить родным и близким.  А мы с удовольствием поддержим вас в этом добром намерении!

Как правило, мы знаем, что хотят получить в подарок самые близкие люди, сложности возникают с коллегами и знакомыми, предпочтения которых нам не так хорошо известны. Именно для таких случаев мы подобрали несколько небольших и практичных сувениров, которые идеально подойдут на роль нейтрального подарка.

Опять носки?

Sockstar, Dolphin Innovations GmbH Dolphin Innovations GmbH Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
Dolphin Innovations GmbH

Dolphin Innovations GmbH
Dolphin Innovations GmbH
Dolphin Innovations GmbH

Обычай дарить мужчинам носки зародился во времена острого дефицита товаров массового потребления. С тех пор прошло несколько десятилетий, проблема пустых полок в магазине канула в лету, а носки так и остались первым, что приходит в голову, когда речь заходит о мужских подарках. 

Не торопитесь раздраженно закрывать страницу. Мы вовсе не предлагаем вам дарить очередную пару носков. Предлагаемая нами идея куда более креативна и практична. Sockstar – так называется зажим, задача которого сохранить носки в паре во время стирки. Впрочем, мы думаем, что знакомые мужчины не обидятся, если в придачу к Sockstar они получат еще несколько пар носков.

К переезду

Fußmatten, cats on appletrees cats on appletrees Стены и полПол и стены
cats on appletrees

cats on appletrees
cats on appletrees
cats on appletrees

Если кто-то из ваших знакомых задумал переезд на новую квартиру незадолго до Нового года, почему бы не подарить забавный коврик для обуви, рисунок на котором вызовет добрую улыбку как у жителей, так и у гостей нового жилища. Обычно к переезду дарят столовые приборы или хозяйственные товары, так что, скорее всего, вы окажетесь единственным, кто вспомнит о маленьком и незаменимом коврике для ног.

В дополнение к основному подарку

SnigSnag, SnigSnag SnigSnag Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
SnigSnag

SnigSnag
SnigSnag
SnigSnag

Бывает так, что вы уже купили подарок, но чувствуете, что было бы неплохо дополнить его еще какой-нибудь незначительной, но приятной мелочью. Почему бы не подарить красочные подставки для посуды? Они не только позаботятся о том, чтобы на поверхности стола не оказалось темных пятен от горячих кастрюль, но и украсят интерьер кухни.

Как перестать забывать ключи

Schlüsselbrett mit Städte Druck, 44spaces 44spaces Прихожая, коридор и лестницыХранение
44spaces

44spaces
44spaces
44spaces

Пожалуй, не найдется ни одного человека на Земле, который никогда в жизни не забывал ключи. С кем-то это случилось один раз в жизни, с другими это приключается значительно чаще. Специальноя полка для ключей – отличный подарок для забывчивых друзей и знакомых. Ее можно повесить прямо на входную дверь, что должно непременно снизить вероятность того, что ключи в очередной раз будут забыты. Чтобы сделать полку визуально заметнее, в ней можно хранить открытки и фотографии, сделанные во время путешествий.

Настольные игры

Living, a cuckoo moment... a cuckoo moment... ГостинаяАксессуары и декорации
a cuckoo moment…

a cuckoo moment...
a cuckoo moment…
a cuckoo moment...

Несмотря на бум мобильных приложений, настольные игры не потеряли актуальность. В них можно играть всей семьей, ими всегда можно занять заскучавших гостей. В магазинах до сих можно найти огромное количество настольных игр самого разного жанра – логические, стратегические, экономические, на реакцию и даже для влюбленных. Купите одну из таких игр в подарок, и вот увидите, ваши друзья и коллеги не будут разочарованы.

Владельцам собак

Rosi & Rufus, NormanHerwig - Möbel & Architektur NormanHerwig - Möbel & Architektur ГостинаяДиваны и кресла
NormanHerwig – Möbel &amp; Architektur

NormanHerwig - Möbel & Architektur
NormanHerwig – Möbel &amp; Architektur
NormanHerwig - Möbel & Architektur

Коллегам и знакомым, в доме которых проживает верный четвероногий друг, обязательно понравится этот маленький домик из массива ольхи. Спальня для маленьких собак – ручная работа независимого мюнхенского дизайнера Нормана Хервига.

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