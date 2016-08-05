Большой, но бюджетный дом

Существуют различные комнаты, каждая из них различной формы и размеров, но все они имеют нечто общее: их интерьеры тщательно спроектированы и изготовлены. Этот дом имеет площадь в 150 квадратных метров и является лучшим выбором для тех, кто ценит возможность распоряжаться пространством, как хочется, а не как придется. Представленная кухня сделана в минималистском стиле, отображает простоту и функциональность.