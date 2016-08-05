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Большой, но бюджетный дом

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
homify Кухня в стиле модерн
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Иметь небольшой, но недорогой дом вполне возможно. Конструкция этого дома имеет хорошие качества и функции, что позволяет снизить затрачиваемые средства. Этот дом предназначен для размещения большой семьи. Его 150 квадратных метров распределились так, что каждая комната богата пространством.

Внешний вид

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Данный сборный дом имеет 1 этаж. Архитекторы не использовали при строительстве стандартные схемы. Его внешний вид элегантный, сделан из изразцового светлого мрамора в сочетании с покрытием темного цвета. В здании много окон. И это преимущество – в зависимости от их расположения можно выбрать место для любой комнаты соответственно имеющемуся освещению.

Внутри

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Существуют различные комнаты, каждая из них различной формы и размеров, но все они имеют нечто общее: их интерьеры тщательно спроектированы и изготовлены. Этот дом имеет площадь в 150 квадратных метров и является лучшим выбором для тех, кто ценит возможность распоряжаться пространством, как хочется, а не как придется. Представленная кухня сделана в минималистском стиле, отображает простоту и функциональность. 

Планировка

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Вы наверняка думаете, что в 150 кв.м входит площадь и дома, и участка. Но нет, это площадь самого дома, включающая в себя гостиную, столовую, кухню, три спальни и две ванные комнаты. Такое пространство позволяет распоряжаться метрами, так как хочется владельцу.

Организация пространства

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мы видим здесь открытую планировку, что, несомненно, добавляет комфорта. Гостиная, столовая и кухня в одной комнате залиты естественным светом. Минималистский интерьер создает аккуратный и чистый вид.

Спальни

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Спальни сделали максимально широкими и функциональными, насколько это возможно. На этом фото мы видим основную спальню, которая также имеет ванную комнату для личного пользования. Отделка в этой комнате похожа на остальную часть дома, так что весь вид однообразен.

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