9 вариантов подбора цветовой гаммы

Сочетание цветов вообще и в интерьере в частности, это действительно целая наука и имя ей - колористика. Причем затрагивает эта сложная область знаний не только вопросы оптического сочетания различных цветов и их оттенков, но и, что еще более важно – механизмы восприятия цветовых сочетаний человеком, определяемые психологическими и социально-культурными особенностями.

Именно сложностью этого казалось бы обыденного вопроса объясняется такое глубокое влияние, которое оказывает на нас хорошо или наоборот неудачно выбранное сочетание цветов в интерьере. И именно поэтому стоит действительно порой критически оценивать свой интерьер, насколько подходит он вашему образу жизни, не влияет ли какая-нибудь, казалось бы незначительная деталь интерьера угнетающе на ваше настроение. Или наоборот, может быть стоит добавить в интерьер какой-то небольшой цветовой акцент и все заиграет новыми чувствами и эмоциями.

Безграничное количество цветовых схем и сочетаний дает возможность воплотить любой малейший нюанс настроения в интерьере, менять по вашему желанию всю комнату словно по взмаху волшебной палочки одним только цветом. Добавим красного и все энергично пробудится от сна, черного – и строгий стиль удивит своей парадностью, зеленого – и светлые эмоции счастья и весны пустят ростки в вашем сердце.