9 вариантов подбора цветовой гаммы

Сочетание цветов вообще и в интерьере в частности, это действительно целая наука и имя ей - колористика. Причем затрагивает эта сложная область знаний не только вопросы оптического сочетания различных цветов и их оттенков, но и, что еще более важно – механизмы восприятия цветовых сочетаний человеком, определяемые психологическими и социально-культурными особенностями.
Именно сложностью этого казалось бы обыденного вопроса объясняется такое глубокое влияние, которое оказывает на нас хорошо или наоборот неудачно выбранное сочетание цветов в интерьере. И именно поэтому стоит действительно порой критически оценивать свой интерьер, насколько подходит он вашему образу жизни, не влияет ли какая-нибудь, казалось бы незначительная деталь интерьера угнетающе на ваше настроение. Или наоборот, может быть стоит добавить в интерьер какой-то небольшой цветовой акцент и все заиграет новыми чувствами и эмоциями.
Безграничное количество цветовых схем и сочетаний дает возможность воплотить любой малейший нюанс настроения в интерьере, менять по вашему желанию всю комнату словно по взмаху волшебной палочки одним только цветом. Добавим красного и все энергично пробудится от сна, черного – и строгий стиль удивит своей парадностью, зеленого – и светлые эмоции счастья и весны пустят ростки в вашем сердце.
Сдержанные серые тона интерьера всегда выигрывают от контраста со свежими, яркими акцентами. Так и в случае с сочетанием серого и лимонно-желтого цвета настроение интерьера сразу оживает, окрашивается эмоциональностью и динамичностью. Лимонно-желтый цвет аксессуаров словно светится на фоне благородных серых оттенков, делая светлый интерьер еще более позитивным, невесомым и открытым.
Контраст теплого и холодного цвета в интерьере дарит настроению яркость, активность и позитивность. Особенно, если это такое сочетание насыщенных желтых и глубоких синих тонов. Желтый цвет превалирующий в интерьере комнаты делает ее светлой, радостной, а изысканно-благородные оттенки синего служат украшением и обрамлением, собирая пространство. Бежево-желтый интерьер смотрелся бы слишком скучным и обыденным для такой просторной и светлой гостиной с широким окном. Синие тона позволяют взгляду найти опору в пространстве и, следуя за ритмом синих акцентов, охватить все пространство, оценив его просторность и красоту.
Сочетание изысканных полутонов одного и того же цвета в пространстве делает интерьер безусловно благородным и спокойным. Дополнительным украшением такого приема становится выбор базового цвета, который будет играть переливами в предметах декора. Жемчужно-серые оттенки, на которых построено оформление интерьера гостиной являются образчиком спокойного и изысканного цвета во всех своих проявлениях, что и делает образ комнаты при всей ее простоте убранства мягким и элегантным одновременно.
Коричневый цвет является очень разнообразным и по своей насыщенности и по тональности. поэтому его применение в интерьере это всегда эксперимент сочетаний цветов и фактур. К сожалению, именно традиционные в советское время коричневые оттенки мебельных гарнитуров делали многие наши дома скучными и одноформатными и стали для многих атрибутами обыденности, занесенными раз и навсегда в
черный список приемов по оформлению интерьера.
При этом именно коричные оттенки зачастую способны придать комнате неповторимо-изысканную стилистику и динамичность, при правильном их использовании и сочетании. Так, сложный, глубокий коричневый цвет в сочетании с глянцево-золотистыми оттенками дает интерьеру ощущение теплого артистизма. Если использовать в таком сочетании обычный черный, интерьер окажется сразу слишком контрастным и демонстративным, а природность коричневой гаммы смягчает и оживляет всю композицию.
Изящное сочетание белоснежности с чуть холодноватыми, легкими оттенками розового в интерьере позволяют придать ощущение нежности без излишней пасторальности и навязчивости. Цветовая гамма остается динамичной и свежей, стильной и молодежной. Гармоничное вкрапление оттенков светло-салатного цвета дополнительно оттеняет нежную интеллигентность интерьера, милого и современного, светлого и уютного.
Светлый интерьер, построенный на сочетании сложных оттенков песочного и розового цвета, плавно переходящих на полутонах друг в друга, похож на полупрозрачный кристалл кварца, переливающийся на солнце. По сути в интерьере представлена классическая схема холодного и теплого цвета, но для нее выбраны настолько гармоничные оттенки, что серо-розовый цвет плавно переходит в песочно-бежевый, не контрастирую, а тщательно дополняя друг друга. Конечно, такое тонкое сочетание требует долгих трудов дизайнеров по подбору всех составляющих компонентов, но результат оправдывает усилия и радует своей изысканностью и теплотой.
Монохромное сочетание оттенков черного и белого цвета всегда было и будет одним из наиболее стильных воплощений минимализма. Конечно, такое цветовое сочетание должно идеально подходить вашему представлению об уютном интерьере, но если решитесь на лаконичность графики, оригинальная стильность обеспечивается априори. Строгое и яркое одновременно за счет предельно четкого контраста сочетание черной и белой геометрии в интерьере имеет свою притягательную магию бескомпромиссности и волевой решительности. Эти эмоции сами по себе украсят интерьер лучше любых сложных сочетаний оттенков и полутонов.
Два безудержно оптимистичных цвета при встрече в интерьере дарят ему несказанный заряд бодрой легкости. Свежесть травянисто-зеленого цвета, нежность сине-голубого – соединяются в энергичном тандеме молодости, радостных надежд и смелых стремлений. Как два дружных брата они помогают друг другу в интерьере взаимным дополнением качеств. Чуть более вдумчивый светло-синий оттенок охлаждает пыл веселого травянисто-зеленого, а зеленый словно притягивает и впитывает в себя солнечные лучи, искрясь позитивом и радостью.
Сочетания цветов в интерьере могут строиться на самых разных вариантах: разные по насыщенности оттенки одного и того же цвета, контрастные сочетания противоположных по характеру двух цветов, более сложные многокомпонентные композиции трех, пяти оттенков. В основе любого сочетания лежит понимание природы цвета, его места в общем спектре – от холодных к теплым оттенкам, от базовых цветов до сложно-составных.
Есть приемы, позволяющие работать с близкими друг к другу цветами, есть наоборот методы композиции из нескольких разноплановых, дополняющих друг друга до целостности оттенков. Работа с цветом в интерьере – это всегда эксперимент, сложный, но интересный, дающий совершенно разные результаты даже при незначительных переменах. В этом и есть значительное преимущество цветового декора – простота и мобильность в использовании. Главное – не бояться пробовать что-то новое, яркое, неожиданное. Можно ведь начать с какого то небольшого яркого аксессуара, и посмотреть – как изменится сразу все настроение комнаты.
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