Белоснежный дом с соломенной крышей

Соломенная крыша – это первое, что вы видите, когда подходите к этому дому. Для кого-то возможно идея сделать соломенную крышу покажется излишне старомодной, но уверены – взглянув на это чудо архитектуры и дизайна, невозможно не восхититься и красотой, и оригинальностью этого материала. Часто солома как материал для строительства ассоциируется с чем-то ненадежным и легко-воспламеняемым. Но современные технологии и пропитки решили эту проблему. Ну а теплоизоляционные свойства природных материалов действительно одни из лучших.