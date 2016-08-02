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Белоснежный дом с соломенной крышей

Перла Вереника Перла Вереника
Witte villa met rieten dak, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Дома в стиле кантри
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Архитектура этой виллы гармонична и оригинальна. Дом состоит из целостного комплекса разноуровневых строений и террасы, которые образуют единую постройку на фоне зеленого участка. Выбор материалов весьма нестандартен. Белые оштукатуренные стены контрастно оттеняются черными рамами окон в голландском стиле, конструкциями из дуба и натурального камня, а главная особенность – высокая соломенная крыша. 

Ландшафт участка

Witte villa met rieten dak, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Дома в стиле кантри
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

Здание прекрасно само по себе, но еще одним преимуществом, которое дает этот проект своим жильцам – великолепное оформление всего пространства. На подходе к крыльцу вас встречает зелень газона и аккуратные бордюры кустов, за которыми открывается терраса, окружающая дом.

Соломенная крыша

Witte villa met rieten dak, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Дома в стиле кантри
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

Соломенная крыша – это первое, что вы видите, когда подходите к этому дому.  Для кого-то возможно идея сделать соломенную крышу покажется излишне старомодной, но уверены – взглянув на это чудо архитектуры и дизайна, невозможно не восхититься и красотой, и оригинальностью этого материала. Часто солома как материал для строительства ассоциируется с чем-то ненадежным и легко-воспламеняемым. Но современные технологии и пропитки решили эту проблему. Ну а теплоизоляционные свойства природных материалов действительно одни из лучших. 

Стройная архитектура

Witte villa met rieten dak, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Дома в стиле кантри Белый
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

В этом проекте  голландского архитектора Аренда  Хроенвехен ансамбль различных объемов, таких как просторных дом, крытая терраса и подсобные помещения, образуют гармоничное и единое целое. Эта красивая вилла является очень хорошим примером баланса стилей, в котором сочетаются архитектура классическая с рустикальной отделкой, а деревенские традиционные элементы с современным. 

Промышленный стиль и рустик

Witte villa met rieten dak, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

Если с первого взгляда этот дом показался вам классическим деревенским коттеджем, то интерьерные решения дополнят эту картину неожиданно ультрасовременными промышленными деталями в отделке и планировке. Действительно, этот дом таит новые открытия и максимум комфорта для жизни. 

Водная гладь бассейна

Witte villa met rieten dak, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Дома в стиле кантри
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

Лаконично оформлен бассейн в сером мраморе, что еще ярче подчеркивает контраст и свежесть сочетания водной глади и газонной травы вокруг. 

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Оцените такое сочетание рустикальных материалов и современных технологий?

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