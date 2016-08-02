Белоснежный дом с соломенной крышей

Архитектура этой виллы гармонична и оригинальна. Дом состоит из целостного комплекса разноуровневых строений и террасы, которые образуют единую постройку на фоне зеленого участка. Выбор материалов весьма нестандартен. Белые оштукатуренные стены контрастно оттеняются черными рамами окон в голландском стиле, конструкциями из дуба и натурального камня, а главная особенность – высокая соломенная крыша.
Здание прекрасно само по себе, но еще одним преимуществом, которое дает этот проект своим жильцам – великолепное оформление всего пространства. На подходе к крыльцу вас встречает зелень газона и аккуратные бордюры кустов, за которыми открывается терраса, окружающая дом.
Соломенная крыша – это первое, что вы видите, когда подходите к этому дому. Для кого-то возможно идея сделать соломенную крышу покажется излишне старомодной, но уверены – взглянув на это чудо архитектуры и дизайна, невозможно не восхититься и красотой, и оригинальностью этого материала. Часто солома как материал для строительства ассоциируется с чем-то ненадежным и легко-воспламеняемым. Но современные технологии и пропитки решили эту проблему. Ну а теплоизоляционные свойства природных материалов действительно одни из лучших.
В этом проекте голландского архитектора Аренда Хроенвехен ансамбль различных объемов, таких как просторных дом, крытая терраса и подсобные помещения, образуют гармоничное и единое целое. Эта красивая вилла является очень хорошим примером баланса стилей, в котором сочетаются архитектура классическая с рустикальной отделкой, а деревенские традиционные элементы с современным.
Если с первого взгляда этот дом показался вам классическим деревенским коттеджем, то интерьерные решения дополнят эту картину неожиданно ультрасовременными промышленными деталями в отделке и планировке. Действительно, этот дом таит новые открытия и максимум комфорта для жизни.
Лаконично оформлен бассейн в сером мраморе, что еще ярче подчеркивает контраст и свежесть сочетания водной глади и газонной травы вокруг.