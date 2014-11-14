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homify 360°: Фабрика Рикардо Бофилла – превращение цементного завода в мастерскую

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
LA FABRICA, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
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Сегодня мы хотим представить вашему вниманию очень особенный проект. В далеком 1973 году в одном из районов Барселоны под названием Сан-Жуст-Десверн знаменитый испанский архитектор Рикардо Бофилл обнаружил заброшенную  фабрику по производству цемента, состоящую из тридцати силосных башен, подземных ходов и огромных машинных цехов. Кроме того, в ней можно было найти немало сюрреалистических элементов, таких как лестницы в никуда, массивные бетонные конструкции и разбросанные повсюду куски железа. 

В те годы Рикардо был молод и страстно желал стать архитектором, о котором заговорит весь мир. Ему удалось уловить тендецию времени и увидеть колоссальный потенциал этого проекта. В течении двух лет Рикардо и его команда в поте лица трудились над реконструкцией бетонного завода. За это время часть здания была снесена, из тридцати башень осталось всего восемь. Впоследствии они были преобразованы в офисы, архивы, библиотеку и мастерские для архитекторов.

La Fábrica – взгляд издалека

LA FABRICA, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Этот поистине огромный завод по производству бетона был построен в начале XIX века. В 70-х годах фабрика обанкротилась и по городу прошел слух о ее скором закрытии. Услышав об этом Рикардо Бофилл решил не упускать такую возможность приспособить здание колоссальных размеров под свои нужды. На руку ему сыграл и тот факт, что интерьер фабрики не был статичным, он менялся на протяжении XIX и XX веков в зависимости от того как менялись технологии производства бетона, поэтому в пустых стенах завода архитекторам удалось найти так много упомянутых выше сюрреалистических объектов.

Проект

LA FABRICA, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

В течении двух лет, а именно столько продолжалась реконструкция проекта, большая часть старой структуры была снесена. Отреставрированы были подземный туннель длинной 4000 метров и большинство машинных цехов. Примечательно, что во времена работы фабрики цеха оставались помещениями, скрытыми от посторонних глаз, а после реконструкции превратились в ключевую часть модернизированного здания.

Процесс создания

LA FABRICA, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Реконструкция такого громоздкого объекта не могла обойтись без сопутствующих сложностей. Обычно архитекторы создают пространства, которые подстраиваются под их  потребности, но в данном случае команде проектировщиков стало ясно, что им самим придется адаптировать свои идеи к имеющемуся в их распоряжении пространству крайне нестандартной формы.

Сад

LA FABRICA, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Роль связующего звена между фасадом здания и окружающей средой была отдана живописному средиземноморскому саду, для которого были намерянно подобраны растения, отличающиеся от тех, что росли на соседних со зданием улицах – эвкалипт, кипарис и различные виды пальм. Отдельные участки стен покрыли вьющиеся растения, смягчившие слегка гнетущее впечатление, производимое массивными бетонными стенами.

Кафедраль

LA FABRICA, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Кафедраль – именно так назвали помещение, которое вы видите на изображении. Его освещение, высота и интерьер действительно очень напоминают старые готические церкви, столь характерные для этого региона. Здесь проходят выставки и различного рода культурные мероприятия.  Несложно догадаться, что в католической Испании решение назвать мастерскую термином, имеющим непосредственное отношение к религии,  нередко подвергалось критике.

Постиндустриальный шик

LA FABRICA, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

В интерьере Кафедрали массивные конструкции производственных цехов обрели второе рождение и превратились в гигансткие элементы декора. На месте сплошных стен появились стеклянные окна и двери, ведущие в сад экзотических растений. Некогда темное и закрытое от посторонних глаз помещение стало образцовым примером оформления интерьера промышленных предприятий, превращенных в современные офисные и жилые помещения.

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Жилая площадь

LA FABRICA, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Здание фабрики, как лабиринт, полный непредсказуемых поворотов, в которых каждый прокладывает свои собственные дорожки. Просторные помещения, наполненные естественным светом, дарят нам роскошь передвижения по свободному пространству, которого так часто не хватает в современных офисах. 

В оформлении интерьера был использован романтический стиль, который удачно сочетается с противоположным ему по духу и характеру индустриальному стилю.

Старое и новое

LA FABRICA, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Строгость и массивность материалов компенсируют большое количество книг и эскизов, которые повсеместно можно найти в архитектурной мастерской. Нотку мягкости добавляют также и длинные белые шторы. Архитекторам удалось частично сохранить сюрреалистический характер старого здания, связав его индустриальное прошлое с новой творческой ролью.

Значение эстетики

LA FABRICA, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Проекты Рикардо Бофилла не только функциональны и практичны. Их визуальный язык экспрессивен и выразителен. La Fábrica – уникальное сооружение, которое уже на протяжении нескольких десятилетий является знаковым примером того, как современная архитектура помогает сделать мир лучше и красивее.

Часы. Дизайн времени

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