homify 360°: Фабрика Рикардо Бофилла – превращение цементного завода в мастерскую

Сегодня мы хотим представить вашему вниманию очень особенный проект. В далеком 1973 году в одном из районов Барселоны под названием Сан-Жуст-Десверн знаменитый испанский архитектор Рикардо Бофилл обнаружил заброшенную фабрику по производству цемента, состоящую из тридцати силосных башен, подземных ходов и огромных машинных цехов. Кроме того, в ней можно было найти немало сюрреалистических элементов, таких как лестницы в никуда, массивные бетонные конструкции и разбросанные повсюду куски железа.
В те годы Рикардо был молод и страстно желал стать архитектором, о котором заговорит весь мир. Ему удалось уловить тендецию времени и увидеть колоссальный потенциал этого проекта. В течении двух лет Рикардо и его команда в поте лица трудились над реконструкцией бетонного завода. За это время часть здания была снесена, из тридцати башень осталось всего восемь. Впоследствии они были преобразованы в офисы, архивы, библиотеку и мастерские для архитекторов.
Этот поистине огромный завод по производству бетона был построен в начале XIX века. В 70-х годах фабрика обанкротилась и по городу прошел слух о ее скором закрытии. Услышав об этом Рикардо Бофилл решил не упускать такую возможность приспособить здание колоссальных размеров под свои нужды. На руку ему сыграл и тот факт, что интерьер фабрики не был статичным, он менялся на протяжении XIX и XX веков в зависимости от того как менялись технологии производства бетона, поэтому в пустых стенах завода архитекторам удалось найти так много упомянутых выше сюрреалистических объектов.
В течении двух лет, а именно столько продолжалась реконструкция проекта, большая часть старой структуры была снесена. Отреставрированы были подземный туннель длинной 4000 метров и большинство машинных цехов. Примечательно, что во времена работы фабрики цеха оставались помещениями, скрытыми от посторонних глаз, а после реконструкции превратились в ключевую часть модернизированного здания.
Реконструкция такого громоздкого объекта не могла обойтись без сопутствующих сложностей. Обычно архитекторы создают пространства, которые подстраиваются под их потребности, но в данном случае команде проектировщиков стало ясно, что им самим придется адаптировать свои идеи к имеющемуся в их распоряжении пространству крайне нестандартной формы.
Роль связующего звена между фасадом здания и окружающей средой была отдана живописному средиземноморскому саду, для которого были намерянно подобраны растения, отличающиеся от тех, что росли на соседних со зданием улицах – эвкалипт, кипарис и различные виды пальм. Отдельные участки стен покрыли вьющиеся растения, смягчившие слегка гнетущее впечатление, производимое массивными бетонными стенами.
Кафедраль – именно так назвали помещение, которое вы видите на изображении. Его освещение, высота и интерьер действительно очень напоминают старые готические церкви, столь характерные для этого региона. Здесь проходят выставки и различного рода культурные мероприятия. Несложно догадаться, что в католической Испании решение назвать мастерскую термином, имеющим непосредственное отношение к религии, нередко подвергалось критике.
В интерьере Кафедрали массивные конструкции производственных цехов обрели второе рождение и превратились в гигансткие элементы декора. На месте сплошных стен появились стеклянные окна и двери, ведущие в сад экзотических растений. Некогда темное и закрытое от посторонних глаз помещение стало образцовым примером оформления интерьера промышленных предприятий, превращенных в современные офисные и жилые помещения.
Здание фабрики, как лабиринт, полный непредсказуемых поворотов, в которых каждый прокладывает свои собственные дорожки. Просторные помещения, наполненные естественным светом, дарят нам роскошь передвижения по свободному пространству, которого так часто не хватает в современных офисах.
В оформлении интерьера был использован романтический стиль, который удачно сочетается с противоположным ему по духу и характеру индустриальному стилю.
Строгость и массивность материалов компенсируют большое количество книг и эскизов, которые повсеместно можно найти в архитектурной мастерской. Нотку мягкости добавляют также и длинные белые шторы. Архитекторам удалось частично сохранить сюрреалистический характер старого здания, связав его индустриальное прошлое с новой творческой ролью.
Проекты Рикардо Бофилла не только функциональны и практичны. Их визуальный язык экспрессивен и выразителен. La Fábrica – уникальное сооружение, которое уже на протяжении нескольких десятилетий является знаковым примером того, как современная архитектура помогает сделать мир лучше и красивее.