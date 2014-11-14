homify 360°: Фабрика Рикардо Бофилла – превращение цементного завода в мастерскую

Сегодня мы хотим представить вашему вниманию очень особенный проект. В далеком 1973 году в одном из районов Барселоны под названием Сан-Жуст-Десверн знаменитый испанский архитектор Рикардо Бофилл обнаружил заброшенную фабрику по производству цемента, состоящую из тридцати силосных башен, подземных ходов и огромных машинных цехов. Кроме того, в ней можно было найти немало сюрреалистических элементов, таких как лестницы в никуда, массивные бетонные конструкции и разбросанные повсюду куски железа.

В те годы Рикардо был молод и страстно желал стать архитектором, о котором заговорит весь мир. Ему удалось уловить тендецию времени и увидеть колоссальный потенциал этого проекта. В течении двух лет Рикардо и его команда в поте лица трудились над реконструкцией бетонного завода. За это время часть здания была снесена, из тридцати башень осталось всего восемь. Впоследствии они были преобразованы в офисы, архивы, библиотеку и мастерские для архитекторов.