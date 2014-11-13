homify 360°: Дом из кирпича

В пригороде финансовой столицы Индии городе Мумбай появилось интересное архитектурное сооружение площадью 750 м², планировка которого идеально соответствует климатическим условиям региона. Кирпичный фасад дома органично вписывается в окружающий ландшафт.
Источником вдохновения для архитекторов послужили творения Лори Бейкер и Нари Ганди – специалистов из студии IStudio. Британец Лори Бейкер построил в Индии порядка тысячи частных энергосберегающий домов для бедных слоев населения, которые при минимальных затратах сохранили высокое качество. Индийский архитектор Нари Ганди прославился благодаря проектам в стиле органической архитектуры. Какие инновации от двух маститых архитекторов были использованы в этом кирпичном доме, мы узнаем из этой книги идей.
Как следует из названия, фасад дома практически полностью состоит из кирпича. Присмотритесь повнимательней и вы заметите, что укладка кирпича в этой постройке слегка отличается от традиционной укладки по вертикали. В 1970 году Лори Бейкер изобрел свою систему расположения кипричей по диагонали и назвал ее ’rat-trap-bond
, что в переводе с английского означает кладка в один кирпич на ребро’. Между кирпичами, уложенными по этой технике, образуются щели, которые заполняются цементом и строительным раствором, что обеспечивает очень эффективную термическую и акустическую изоляцию и снижает стоимость здания за счет уменьшения количества требуемого кирпича.
Чтобы внедрение техники ’rat-trap-bond’ принесло ожидаемые плоды, кирпичи должны быть одного и того же размера. Только первый и последний слой кирпичей укладывают без зазоров. Проблема продавливания в области опор здания была решена с помощью специальной арматуры, которая также защищает дом от нередких для этой местности землетрясений. Электрические кабели и трубы для канализации были интегрированы в пустоты незаполненные цементным раствором, благодаря чему их удалось сделать невидимыми.
Внутри здания стены выглядят практически также как и снаружи. Архитекторы решили сохранить красоту природных материалов, отказавшись от оштукатуривания. Сочетание кирпича, камня и дерева наделяет внутренний интерьер особой естественной красотой.
На нижем этаже расположились гостиная и кухня. Для того чтобы как можно более эффективно использовать пространство, архитекторы сделали выбор в пользу встроенной мебели, конструкция которой подразумевает отсутствие в ней внешних деталей (боковых, крыши и пола). Кухня находится в левой части изображения, от гостиной ее отделяет яркий бирюзовый цвет полового покрытия.
В доме отсутствует четкое разделение между комнатами. Все помещения плавно переходят одно в другое. Посередине первого этажа расположена лестница, ведущая в комнаты на верхнем этаже. Плавные линии создают ощущение полной гармонии с природой. Строение из кирпича настолько органично сливается с окружающим ландшафтом, что его обитатели, наверняка, нередко забывают, что находятся в собственном доме, а не на пикнике в соседнем парке.
Перфорированная стена из кирпича, которую мы видим на изображении, называется Джали. Ее предназначение – в естественном проветривании помещения. Для страны, в которой средняя температура воздуха в летний период времени нередко достигает 40°С, такие стены, помимо эстетической привлекательности, несут непосредственную практическую пользу, позволяя хозяевам дома существенно сэкономить на кондиционерах.
Архитекторы использовали принципы пассивного охлаждения и сквозной вентиляции для улучшения климата в комнатах дома. Отверстия имеют различные размеры, благодаря чему на стены и пол помещений проецируется увлекательная игра света и теней.
На террасе, расположенной на верхнем этаже дома, открывается чудесный вид на живописный природный ландшафт. Крыша, выполненная из дерева и камня, надежно защитит жителей дома от неблагоприятных погодных условий. Удерживающие ее столбы привлекают внимание необычной укладкой кирпича. Где бы не строили архитекторы из IStudio, они всегда стараются поддержать местного производителя. Кирпич для этого дома был изготовлен на заводе, находящемся в том же городке. Использование местного сырья стало еще одним фактором, помогающим архитекторам снизить стоимость строительных работ.