homify 360°: Дом из кирпича

Как следует из названия, фасад дома практически полностью состоит из кирпича. Присмотритесь повнимательней и вы заметите, что укладка кирпича в этой постройке слегка отличается от традиционной укладки по вертикали. В 1970 году Лори Бейкер изобрел свою систему расположения кипричей по диагонали и назвал ее ’rat-trap-bond , что в переводе с английского означает кладка в один кирпич на ребро’. Между кирпичами, уложенными по этой технике, образуются щели, которые заполняются цементом и строительным раствором, что обеспечивает очень эффективную термическую и акустическую изоляцию и снижает стоимость здания за счет уменьшения количества требуемого кирпича.

Чтобы внедрение техники ’rat-trap-bond’ принесло ожидаемые плоды, кирпичи должны быть одного и того же размера. Только первый и последний слой кирпичей укладывают без зазоров. Проблема продавливания в области опор здания была решена с помощью специальной арматуры, которая также защищает дом от нередких для этой местности землетрясений. Электрические кабели и трубы для канализации были интегрированы в пустоты незаполненные цементным раствором, благодаря чему их удалось сделать невидимыми.