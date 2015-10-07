Стиль хай-тек в квартире выглядит ультрасовременно и дорого. Все дело в уникальном сочетании форм, текстур и цветов. Так что же характерно для данного направления в дизайне и в чем секрет популярности хай-тек интерьеров?
Название данного направления в переводе с английского означает
высокие технологии. В этом и скрыта основная концепция упомянутого стиля. Его сторонники предпочитают окружать себя уникальными технологичными новинками, максимально использовать достижения научного прогресса. Это касается не только техники, элементов освещения, но и декора, используемых материалов и текстур. Вы часто встретите здесь металл, стекло, объемные элементы и мебель причудливых форм. Особых цветовых канонов не существует, но большинство интерьеров в стиле хай-тек выполнены в натуральных приглушенных тонах с несколькими яркими пятнами. Такой прием подчеркивает своенравный характер пространств и их индивидуализм.
Предлагаем более детально рассмотреть интерьеры данного направления и выяснить, насколько они подходят для вашего дома.
Еще один пример нестандартной кухни в стиле хай-тек. Ее изюминка – в изогнутой форме столешницы, на которой размещены все необходимые каждой хозяйке элементы – мойка, варочная поверхность, рабочая область. Идеально сочетаясь с холодильником и плитой цвета металлик, эта столешница превращает кухню в гармоничную и очень уютную комнату, где так и хочется коротать время в приятной компании.
Сверху видим вытяжку в форме цилиндра, которая всем своим видом напоминает какое-то высокотехнологичное устройство. Больше вариантов своеобразных кухонь вы найдете в Книге идей
Необычные кухни: от лофта до классики.
Гостиная – это первая комната, которую видят гости. Поэтому подход к ее оформлению должен быть очень серьезным и взвешенным. Решив использовать стиль хай-тек для данной комнаты, учтите несколько важных моментов. Во-первых, выбирайте мебель максимально лаконичных форм, без рисунков и лишних украшений. Пусть это будет несколько шкафчиков с металлическими фасадами и прямоугольный диван. Небольшой круглый коврик в центре помещения смягчит обилие острых углов, а также разбавит однотипные формы.
Обеспечьте достаточно мощное освещение гостиной, чтобы в любой ее точке было достаточно света. Лучше это делать с помощью монтажа многоуровневой системы подсветки: в центре разместить массивную люстру, а отдельные светильники вмонтировать прямо в потолок в одну линию с мебелью. Не помешает разнообразить интерьер несколькими деревянными элементами. Это сделает комнату более уютной и комфортабельной.
Арт Стиль
Интересная кухня в стиле хай-тек создана дизайнерами интерьера с соблюдением основных принципов заданного направления. В центре помещения мы видим два металлических цилиндра, которые выполняют роль вытяжек над едва заметной электрической варочной поверхностью и, одновременно привлекают к себе внимание всех, кто попадет на кухню. Футуристические стулья дополняют эффектный дизайн и выступают контрастными белыми пятнами в комнате.
Освещение кухни в стиле хай-тек разделено на три зоны: отдельные светильники расположены над обеденным столом, в потолок вмонтированы лампы по периметру комнаты, также есть отдельный источник света при входе. Таким образом, создается очень гармоничное и современное пространство, где каждый составляющий элемент свою прямую функцию удачно совмещает с эстетической.
Стиль хай-тек в квартире не мог обойти стороной ванную комнату. Даже при ее скромном метраже удается создать поистине оригинальный интерьер. Главным элементом дизайнерской композиции выступает необычная раковина. Она изготовлена из презентабельного металла и имеет конусообразную форму. Закрепленная на стеклянном столике, она выглядит очень выразительно и как-то нереально.
Металлические детали видны также на потолке и стенах ванной комнаты. С другой стороны оборудована новомодная душевая кабина с множеством разнообразных функций. С таким устройством банальная процедура принятия душа превратится в настоящее развлечение. Помимо многочисленных режимов подачи воды, такие кабины имеют встроенный плеер и возможность прослушивать во время купания любимое радио.
Для спальни также отлично подойдет стиль хай-тек. Главное – найти баланс между строгими линиями и расслабляющими элементами. Чтобы минимизировать количество мебели в комнате, телевизор можно просто подвесить к потолку, опуская его с помощью пульта управления на нужный уровень. Быстрее засыпать поможет оригинальный дизайн потолка: круглая конструкция имеет дополнительную подсветку и множество мелких сияющих точек, которые чем-то напоминают звезды в летнем небе. Подобная иллюзия расслабит вас после напряженного трудового дня и позволит отвлечься от накопившихся проблем. С цветами лучше не экспериментировать – черно-белая гамма идеально подойдет для такой комнаты.
Выбрав для прихожей в стиле хай-тек один основной цвет, нужно уметь красиво его обыграть. Иначе рискуете получить безликий интерьер, даже несмотря на большое количество затраченных ресурсов. Что же для этого нужно? Достаточно подобрать оригинальную лестницу, вместительный мягкий уголок и решить вопрос с освещением. На потолке виднеются светильники фонарного типа, которые могут перемещаться по специальным створкам, надежно зафиксированных на потолке. Так вы получаете максимум света в нужном месте и заодно украшаете верхнюю часть комнаты.
Мягкая мебель оснащена несколькими мобильными секциями, которые можно двигать в зависимости от потребностей в размещении того или иного количества гостей. Согласитесь – это очень удобно и практично. И финальную точку в дизайне комнаты ставит стильная лестница. Ее черные ступени как-будто зависли в воздухе, хотя на самом деле прочно закреплены на стене. Все это в комплексе создает потрясающий эффект и смотрится необычайно современно.
Лаконичная спальня в стиле хай-тек станет вашей любимой комнатой в квартире. Классическое цветовое решение придется по вкусу супругам любого возраста. Зеркало во всю стену зрительно увеличит пространство комнаты. Особенность такой спальни – оригинальная стена с ажурными элементами. Благодаря грамотно расположенной подсветке, узоры и отблески от нее украсят все предметы в комнате. Добавьте с свою жизнь немного блеска и научитесь по-настоящему отдыхать в собственной спальне.
Вместительная гостиная в стиле хай-тек не оставит равнодушным никого. Контрастная белая стена с имитацией кирпичной кладки отлично гармонирует с красно-серой гаммой помещения. Благодаря зональной подсветке отдельных элементов, комната выглядит больше, чем есть на самом деле. Необычные стальные шесты разграничивают пространство и смотрятся куда более привлекательно, чем традиционные перегородки или стена. В такой комнате вашим гостям будет уютно и они наверняка захотят вернутся к вам еще не раз.
Оцените удивительную по красоте спальню в стиле хай-тек. Несмотря на обилие темных оттенков в интерьере, она выглядит не мрачно, а солидно. Сразу же бросаются в глаза стильные подвесные светильники, которые расположены с обеих сторон кровати. Они чем-то похожи на модель химического элемента, которую нам демонстрировали на уроках химии. Но на самом деле, такой светильник с множеством ламп наполнит спальню мощным светом, интенсивность и количество которого можно самостоятельно регулировать.
Эта модерновая кухня в стилистике хай-тек выполнена в светлых тонах. Только посмотрите на причудливые формы стульев за столом и у барной стойки, а также на необычные люстры. При первом взгляде на потолок вы заметите несколько гигантских капель металлического цвета, и только потом поймете, что это светильники. Прозрачный стол позволяет наполнить пространство воздухом и не закрывает мебель.