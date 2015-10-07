Стиль хай-тек в квартире выглядит ультрасовременно и дорого. Все дело в уникальном сочетании форм, текстур и цветов. Так что же характерно для данного направления в дизайне и в чем секрет популярности хай-тек интерьеров?

Название данного направления в переводе с английского означает высокие технологии . В этом и скрыта основная концепция упомянутого стиля. Его сторонники предпочитают окружать себя уникальными технологичными новинками, максимально использовать достижения научного прогресса. Это касается не только техники, элементов освещения, но и декора, используемых материалов и текстур. Вы часто встретите здесь металл, стекло, объемные элементы и мебель причудливых форм. Особых цветовых канонов не существует, но большинство интерьеров в стиле хай-тек выполнены в натуральных приглушенных тонах с несколькими яркими пятнами. Такой прием подчеркивает своенравный характер пространств и их индивидуализм.

Предлагаем более детально рассмотреть интерьеры данного направления и выяснить, насколько они подходят для вашего дома.