Преобразить свою квартиру и придать ей особого шика несложно, если использовать один прием – разместить колонны в интерьере. Если раньше этот дизайнерский элемент считался подходящим только для вычурных помещений с огромным метражом, то сегодня колонны встречаются в самых разнообразных вариациях стилистических подходов.

Колонна представляет собой высокое столбовидное сооружение, которое может примыкать к другому конструктивному элементу, а может располагаться обособленно. В древние времена их воздвигали как памятники, ритуальные возвышения. Сегодня же колонны стали повседневной деталью не только экстерьеров, но и многих интерьеров. В архитектуре можно встретить огромное количество их разновидностей, поэтому решив сделать колонну частью дизайна своего жилища – будьте готовы к нелегкому выбору последней.

Далее вы увидите, как колонны в интерьере становятся гармоничным акцентом пространства, наполняя его аристократизмом и неповторимым античным характером.