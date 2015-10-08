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Колонны в интерьере

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Дом в Подмосковье, Осташкина Галина Осташкина Галина Гостиная в классическом стиле
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Преобразить свою квартиру и придать ей особого шика несложно, если использовать один прием – разместить колонны в интерьере. Если раньше этот дизайнерский элемент считался подходящим только для вычурных помещений с огромным метражом, то сегодня колонны встречаются в самых разнообразных вариациях стилистических подходов. 

Колонна представляет собой высокое столбовидное сооружение, которое может примыкать к другому конструктивному элементу, а может располагаться обособленно. В древние времена их воздвигали как памятники, ритуальные возвышения. Сегодня же колонны стали повседневной деталью не только экстерьеров, но и многих интерьеров. В архитектуре можно встретить огромное количество их разновидностей, поэтому решив сделать колонну частью дизайна своего жилища – будьте готовы к нелегкому выбору последней. 

Далее вы увидите, как колонны в интерьере становятся гармоничным акцентом пространства, наполняя его аристократизмом и неповторимым античным характером. 

Колонны в интерьере округлой комнаты

Квартира в г. Зеленоградске, AGRAFFE design AGRAFFE design Гостиная в классическом стиле
AGRAFFE design

Квартира в г. Зеленоградске

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Использование колонн в интерьере округлой комнаты – довольно удачный прием. Рекомендуем выбирать образцы аналогичных форм, без острых углов, чтобы колонны как-бы повторяли геометрические особенности помещения. Стены и потолок лучше оставить традиционно белыми, а вот мебель и напольное покрытие может иметь насыщенные расцветки. Такое сочетание добавит комнате игривого настроения и особенного ритма. Позаботьтесь о грамотной организации освещения, чтобы гостиная была достаточно светлой и, находясь в ней, гости не засыпали в полумраке. Пусть все вокруг наполняется ярким светом и отличным настроением!

Колонны в гостиной

Дом в неоклассическом стиле, Студия дизайна "New Art" Студия дизайна 'New Art' Гостиная в классическом стиле
Студия дизайна <q>New Art</q>

Дом в неоклассическом стиле

Студия дизайна "New Art"
Студия дизайна <q>New Art</q>
Студия дизайна "New Art"

Хотите наполнить гостиную роскошью? Колонны в интерьере решат выполнят задачу на отлично! Аккуратные белые модели традиционной округлой формы не только украсят комнату, но и поддержат потолочные конструкции. Особенно удачно сочетаются такие колонны с камином, отделка которого реализована в похожей стилистике. Светлая мебель и классические люстры завершают картину и подчеркивают благородный характер пространства. 

Темные колонны в интерьере

Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Гостиная в классическом стиле
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Жилой дом

Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Особый шик могут создать темные колонны в интерьере. Они будут уместны, если в вашем доме достаточно свободного пространства для воплощения подобной идеи. В данном случае, колонны выполнены из качественной породы дерева, благодаря чему они органично соединяются с остальной отделкой интерьера. Устремляясь в высь, это сооружение как-бы вытягивает помещение и зрительно оно кажется еще больше, чем есть на самом деле. Как видите, эта гостиная в классическом стиле наполнена разнообразными предметами из натуральных материалов, которые очень гармонично сочетаются с деревянными колоннами. Мягкая мебель с кожаной обивкой, журнальный столик из дерева и стальные узоры ограждения на втором этаже создают единый дизайнерский ансамбль, наполняя комнату уютом и гармонией. 

Квадратные колонны

Дизайн коттеджа "Легкое обаяние классики" Samarina projects Гостиная в классическом стиле
Samarina projects

Дизайн коттеджа Легкое обаяние классики

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Очень торжественно выглядят в интерьере колонны квадратной формы. Подобный дизайн возвращает нас к античности, ведь в те времена они были широко распространены. В данном случае, колоны не только выполняют эстетическую функцию, но и отделяют зону гостиной комнаты от остального пространства. Аристократичную стилистику дополняют массивные люстры, статусная мебель и белый гарнитур из дерева. Сами же колонны традиционно производятся из камня – натурального или искусственного. Но ввиду его дороговизны и тяжелого веса, что усложняет монтаж каменных колонн, сегодня чаще используют полиуретан, гипс или дерево. Названные материалы не только сэкономят ваши средства, но и позволят декорировать колонны различными деталями – резными элементами, лепниной и прочими структурными находками. 

Оригинальные колонны в восточном стиле

Дом в Песочном, Privilege Design Privilege Design Гостиная в классическом стиле
Privilege Design

Дом в Песочном

Privilege Design
Privilege Design
Privilege Design

Довольно оригинальные колонны украшают пестрый интерьер в восточном стиле. В нем сливаются воедино шик и комфорт. В этом убранстве ярко-бирюзовые колонны удачно выделяются из общей картины, акцентируя внимания на себе. Грациозные спирали из камня нежно овивают металлический каркас золотого цвета. Такая форма ничуть не отягощает зрительное восприятие, наоборот – привлекает восторженные взгляды всех, кто попадет в такую комнату. Колонны выглядят богато и очень эффектно, поэтому можно отметить профессиональную работу дизайнера,  который разрабатывал данный интерьер. 

Контрастные колонны в интерьере

Гостиная Осташкина Галина Гостиная в классическом стиле
Осташкина Галина

Гостиная

Осташкина Галина
Осташкина Галина
Осташкина Галина

Мечтаете о современном интерьере, который поразит всех гостей своей особенной стилистикой? Тогда не бойтесь контрастных решений! Например, смело разбавляйте гостиную в светлых тонах темно-серыми колоннами с мраморными разводами. Кроме величественности, которой обогащают пространство удачно подобранные колонны, они оттенят пастельные оттенки и сделают их более выразительными. В тон выбранным колоннам установлены оградительные элементы на втором этаже и лестнице, а также подобраны внутренние ставни на окнах. Это делает интерьер целостным и очень стильным. 

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Обилие колонн в интерьере

Частный дом, 450 м2, Анапа, De Steil De Steil Гостиная в классическом стиле
De Steil

Частный дом, 450 м2, Анапа

De Steil
De Steil
De Steil

Современная классика может и должна быть легкой, без лишнего пафоса и навязчивости. Именно такой образец представлен на этом фото. Утонченная колоннада размещена по периметру гостиной. Стильные колонны классической формы прекрасно гармонируют с отделкой комнаты и прочими элементами – дверьми, журнальным столиком и презентабельным аквариумом. Темные гардины и мягкая мебель аналогичного им оттенка специально выделены на светлом фоне, что создает контрастный эффект. Как видите, все детали дизайна продуманы до мелочей, а необычные геометрические узоры, встречающиеся в данном интерьере, только придают изюминку помещению. 

Каменные колонны на массивном основании

Коттедж в п. Шувакиш, Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог" Архитектурно-дизайнерская студия 'Арт Диалог' Гостиная в классическом стиле
Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>

Коттедж в п. Шувакиш

Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог"
Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>
Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог"

Если комната не очень большая, но с высокими потолками, то преобразить ее интерьер можно с помощью колонн из камня, установленных на возвышенности. Причем, обратите внимание на то, что основание повторяет центральный оттенок помещения – коричневый, в котором подобрана мебель, отделка камина, гардины и люстра. Сами же колонны перекликаются со стенами, имея благородный белый цвет с глянцевым отблеском. Такой приятный лоск свойственен для натурального камня, поэтому не стоит экономить на качестве – заказывайте колонны именно из него. Припотолочная лепнина добавляет дизайну аристократичного шарма и объема. 

Изящные белые колонны в интерьере

Дизайн интерьера квартиры в ЖК "Шуваловский", г Москва Архитектурное Бюро 'Капитель' Гостиная в классическом стиле
Архитектурное Бюро <q>Капитель</q>

Дизайн интерьера квартиры в ЖК Шуваловский, г Москва

Архитектурное Бюро "Капитель"
Архитектурное Бюро <q>Капитель</q>
Архитектурное Бюро "Капитель"

Сдержанный классический стиль с обилием белого цвета – очень популярное сегодня решение для современных интерьеров. Это позволяет интересно обыграть небольшое пространство, используя оригинальные сочетания текстур, предметов и форм. Именно для таких случаев уместно выбирать лаконичные колонны, примыкающие к стенам. В данном случае дизайнер выбрал сразу несколько стилистически разных образцов – квадратной и округлой формы. Одни расположены точно при входе в комнаты, вторые – обозначают зону открытого пространства. Как результат – имеем необычайно уютное помещение, которое наполнено свежестью и воздухом. При желании можно добавить несколько ярких пятен – повесить пеструю картину на стену или поставить букет живых цветов на комод. 

Колонны в модерновой спальне

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Спальня в стиле модерн
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Считаете, что колонны – это элемент исключительно классических интерьеров? А вот и нет. Современная спальня в стиле модерн также может иметь в своем дизайне столь необычный объект. Четкие линии мебели и современная техника прекрасно сочетаются с колоннами. Округлость последних несколько уравновешивает строгий дизайн комнаты. Отделка потолка деревом вносит нотку уюта и комфорта. Лежа в кровати, вы будете ощущать все тепло деревянных элементов и чувствовать единение с природой. Особенная гармония естественных материалов с новомодными делает интерьер насыщенным и молодежным. Больше интересных идей для оформления спальни вы найдете в Книге идей

Величественные колонны с узором

Дом в Павловске, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Дом в Павловске

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Высокие потолки частного дома и огромный метраж позволяют воплотить самые яркие идеи в реальность. Например, установить колонны невероятной красоты. Они имеют белоснежный цвет и по всей длине украшены спиральными узорами. Такой подход дарит им иллюзию движения и делает дизайн комнаты особенно утонченным. Украшая пространство гостиной, колонны также поддерживают основание второго этажа. Изысканная лепнина на стенах наполняет интерьер нежностью и естественной красотой. 

Загородный дом в поселке Кузнецово
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