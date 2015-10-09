Стиль минимализм в ванной

Стилистическое разнообразие в современном дизайне интерьеров достигло немыслимых масштабов. И чем больше вариантов – тем сложнее в них ориентироваться. Именно поэтому многие вспоминают о полюбившемся минимализме, когда речь заходит о ремонте в ванной комнате. Он позволяет достигнуть потрясающих результатов без лишних затрат, используя различные приемы и сочетания.
Основными принципами, на которых строится минималистический подход в дизайне, выступают следующие:
- использование простых геометрических форм – круг, прямоугольник, овал, квадрат, трапеция;
- предпочтение нейтральным и однотонным цветам – белый, молочный, серый, черный, бежевый;
- малое количество мебели и аксессуаров;
- использование природных материалов – кирпич, дерево, бетон, штукатурка, стекло;
- особое внимание освещению и естественному свету;
- отсутствие декора, украшений и всяческих излишеств.
При всем этом, ванная в стиле минимализм не выглядит блекло и скучно. Напротив, в каждой ее линии ощущается изысканность вкуса и особый шарм. Предлагаем оценить наиболее удачные проекты ванных комнат в стиле минимализм и определиться с собственными предпочтениями.
Людям с нестандартным вкусом даже в ванной комнате хочется проявить себя. Для этого достаточно добавить к минимализму несколько эффектных штрихов. Во-первых, выбирайте колоритную напольную плитку. В данном случае дизайнер предлагает модель с крупными узорами и несколькими цветовыми акцентами, каждый из которых находит свое продолжение в других элементах ванной комнаты. Одна из стен оформлена в нарочито темной гамме, чтобы подчеркнуть белоснежную ванную. Обратите внимание на потолочный светильник. Он имеет стильный дизайн и семь отдельных элементов, которые равномерно и ярко будут освещать комнату. Оригинально смотрятся несимметрично расположенные картины на стенах и миниатюрные столики причудливой формы.
Если вы обладатель очень маленькой ванной комнаты, то разместить все необходимое, да еще и выдержать при этом единый стиль, непросто. На помощь придут профессиональные дизайнеры интерьера. Используя выигрышные оттенки и текстуры, можно зрительно расширить пространство. Например, пепельно серый цвет с мягкими нотами украсит стены, а натуральный древесный оттенок плетенных аксессуаров и полотна на стене создаст дополнительные акценты. Сантехнику лучше выбирать традиционного белого цвета, но оригинальных форм. Круглое зеркало перекликается с раковиной, дополняя вышеописанный ансамбль.
Традиционным символом чистоты и обновления издавна считается белый цвет. Решив построить дизайн ванной комнаты в стиле минимализм именно на этом оттенке, будьте внимательны, ведь все должно быть продумано до мелочей. При неумелом подходе белая ванная может получится скучной и безликой. Поэтому рекомендуем использовать несколько красок однородной палитры. В данном случае, идеальным соседством отличается молочный с цветом слоновой кости. Интерьер выходит приятным для созерцания и мягким по восприятию. Ярким пятном в такой ванной может стать вазон с цветущим растением.
Использование лаконичных геометрических форм – один из принципов минимализма. В ванной комнате, представленной на фото, отчетливо прослеживается прямоугольный характер пространства. Здесь все, включая сантехнику, зеркала и стены, имеет четко выраженную стилистику и является важной деталью целостного дизайна. Особое внимание отведено освещению, которое не только повторяет заданное направление графики, но и зонирует своими яркими линиями комнату. В результате можно наблюдать, как небольшая ванная стала образцом вкуса и примером современной моды на минимализм.
Если вам по нраву сочные краски в интерьере, то смело вводите их в дизайн ванной комнаты, хоть для стиля минимализм они и не свойственны. Но исключения бывают, и на фото отчетливо видно, как гармонично сочетаются лаконичные формы и яркие оттенки. В такой комнате у вас определенно будет подниматься настроение, ведь доказано, что желтый цвет, к примеру, заряжает человека оптимизмом. Чтобы внести нотку естественности, декорируйте одну из стен натуральным деревом. Но позаботьтесь о том, чтобы оно имело соответственную обработку, защищающую его от воздействия влаги и перепада температур. Такая ванная комната особенно понравится детям, ведь рутинные процедуры купания или традиционной гигиены наполняться приятными эмоциями.
Стиль минимализм в этой комнате вычисляется по колоритной овальной ванной, белых стенах и прямоугольной тумбе с раковиной. Изюминкой же представленного интерьера служит эффектная перегородка из камня, котороя не только выполняет функцию зонирования, но и подчеркивает стилистику помещения. На ее фоне более выразительно смотрится все, что присутствует в комнате. Деревянный пол гармонизирует пространство и придает ему дополнительный уют. Он одинаково хорошо сочетается как с керамикой, так и с каменной перегородкой, завершая общую картину помещения и создавая неповторимый облик ванной комнаты.
Один из самых подходящих цветов для ванной комнаты – это бирюзово-голубой. Он ни только приятен для восприятия, но и еще вызывает у каждого массу приятных ассоциаций – море, волны, океан и отдых. Согласитесь, приятно иметь в своей квартире небольшой уголок для релаксации и восстановления сил. Именно такой зоной отдыха может стать ванная комната в стиле минимализм, если она выполнена в названных тонах. Совсем лаконичный дизайн предполагает минимум мебели и максимум света. Чтобы насыщенный оттенок стены был еще более сочным, сделайте покрытие пола и остальных стен светлым и глянцевым. Пусть вся поверхность ванной комнаты в полной мере засияет лоском и красотой.
Ванная комната в стиле минимализм отлично смотрится даже при использовании всего двух стандартных оттенков. Достаточно благородного белого цвета и натурального деревянного. Причем, с практической точки зрения, совсем не обязательно применять именно дерево, ведь его нежная текстура может не выдержать постоянной влажности и высоких температур. Достаточно подобрать современную керамическую плитку, которая точно повторяет текстуру и тон деревянных образцов. Уложив ее на стену, пол и боковую поверхность ванной, вы получите гармоничную композицию в естественных мотивах. Причем, на таком фоне более выразительно смотрятся белые детали интерьера, которые обязательно нужно содержать в идеальной чистоте, ведь малейшее загрязнение сразу же будет бросаться в глаза.
Разнообразить простой дизайн ванной комнаты в стиле минимализм может удачно выбранное освещение. На фото мы видим обилие ярких лучей дневного света, которые создают не только припотолочные элементы, но и подсветка зеркал. Таким образом, главный цвет пространства – белый – выглядит еще более чистым и одухотворенным, он окутывает первозданной нежностью всю комнату. Плитка на стенах имитирует кирпичную кладку, а пол выступает единственным темным пятном. Ему в такт окликаются окна со стеклопакетом из дерева. Это разбавляет белоснежный цвет ванной комнаты и делает ее стиль более оригинальным.
Наполнить ванную комнату светом и позитивом очень просто – достаточно выкрасить все поверхности в желтый цвет. Минимализм в дизайне должен быть обусловлен не только лишь небольшой площадью помещения, но и вкусовыми особенностями владельца.
Удлиненная раковина прямоугольной формы повторяет линии большого зеркала на стене. Вместо ванной видим лаконичную душевую кабину без дверцы. Нужно обязательно иметь напоготове губку для того, чтобы после принятия душа протереть стеклянную поверхность. В противном случае она быстро потускнеет и покроется непрезентабельным налетом от контакта с водой. Интересные советы о том, как выбрать хорошую душевую кабину, читайте в Книге идей.