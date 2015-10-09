Стиль минимализм в ванной

Стилистическое разнообразие в современном дизайне интерьеров достигло немыслимых масштабов. И чем больше вариантов – тем сложнее в них ориентироваться. Именно поэтому многие вспоминают о полюбившемся минимализме, когда речь заходит о ремонте в ванной комнате. Он позволяет достигнуть потрясающих результатов без лишних затрат, используя различные приемы и сочетания.

Основными принципами, на которых строится минималистический подход в дизайне, выступают следующие:

- использование простых геометрических форм – круг, прямоугольник, овал, квадрат, трапеция;

- предпочтение нейтральным и однотонным цветам – белый, молочный, серый, черный, бежевый;

- малое количество мебели и аксессуаров;

- использование природных материалов – кирпич, дерево, бетон, штукатурка, стекло;

- особое внимание освещению и естественному свету;

- отсутствие декора, украшений и всяческих излишеств.

При всем этом, ванная в стиле минимализм не выглядит блекло и скучно. Напротив, в каждой ее линии ощущается изысканность вкуса и особый шарм. Предлагаем оценить наиболее удачные проекты ванных комнат в стиле минимализм и определиться с собственными предпочтениями.