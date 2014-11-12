Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Advocate’s close, Эдинбург

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Advocate's Close, morgan McDonnell morgan McDonnell
Loading admin actions …

Центр Эдинбурга знаменит величественными средневековыми зданиями и строениями периода шотландской Реформации. Этот район включает в себя живописные переходы, мосты и узкие мощенные улочки длиной в несколько метров. Шотландцы любят свою историю и стремятся сохранить первоначальный облик зданий, несмотря на многочисленные реконструкции. Любое вмешательство в исторический центр этого города несет в себе большие риски. 

Фирма Morgan McDonnell решилась на смелый шаг построить комплекс современных зданий посреди привычного архитектурного ансамбля и не прогадала. Проект восприняли на ура не только горожане, но и коллеги-градостроители. Он получил целых две престижные награды RISA и Scottish Property Awards 2014. Судьи высоко оценили концепцию зданий, которая объединила современную и историческую архитектуру.  Сегодня мы демонстриуем выдержки из этого проекта и хотим услышать ваше мнение. Удалось ли архитекторам, на ваш взгляд, внести дух свежести и модернизма в исторический архитектурный ансамбль, к которому так привыкли горожане и который на протяжении веков оставался неизменным.

Необычный вид

Advocate's Close, morgan McDonnell morgan McDonnell
morgan McDonnell

Advocate's Close

morgan McDonnell
morgan McDonnell
morgan McDonnell

Исторический центр Эдинбурга был построен около 500 лет назад. В центре этого изображения мы видим черный фасад современного здания, стиль которого очевидно отличается от стоящих рядом с ним домов из серого камня. Надо отдать должное, что новостройка не нарушает историческую гармонию  зданий времен начала Реформации, а наоборот, дополняет ее.

Структура постройки

Advocate's Close, morgan McDonnell morgan McDonnell
morgan McDonnell

Advocate's Close

morgan McDonnell
morgan McDonnell
morgan McDonnell

Общая площадь комплекса составит порядка 185 квадратных футов. На первом этаже планируется разместить конференс зал, ресепшн и служебные помещения. Чтобы облегчить доступ к зданию, была построена новая пешеходная дорожка.

Современный двор

Advocate's Close, morgan McDonnell morgan McDonnell
morgan McDonnell

Advocate's Close

morgan McDonnell
morgan McDonnell
morgan McDonnell

Архитекторы сохранили нотки традиционности в новой постройке. Четыре близко расположенных фасада и чистое голубое небо, отражающееся в окнах.

Очарование старины

Advocate's Close, morgan McDonnell morgan McDonnell
morgan McDonnell

Advocate's Close

morgan McDonnell
morgan McDonnell
morgan McDonnell

Рядом с современным комплексом расположен традиционный для шотландской культуры паб, на месте которого в прошлом была котельная. Он является одним из самых посещаемых пабов в историческом центре города. Деликатность, с которой архитекторы старого города относятся к его культурному достоянию, просто поражает. Лишь пластиковые рамы на окнах свительствуют о том, что на фото изображен современный Эдинбург.

Интерьер паба

Advocate's Close, morgan McDonnell morgan McDonnell
morgan McDonnell

Advocate's Close

morgan McDonnell
morgan McDonnell
morgan McDonnell

Шотландцы не скрывают своей любви к крепким напиткам. В этом пабе, оформленном в рустикальном стиле, жители города и его гости имеют возможность выбирать из 200 сортов виски. Поистине королевское изобилие.

Вид сбоку

Advocate's Close, morgan McDonnell morgan McDonnell
morgan McDonnell

Advocate's Close

morgan McDonnell
morgan McDonnell
morgan McDonnell

Вид сбоку как нельзя лучше отражает удачное сочетание традиционности и модерна. Современные материалы, использованные при постройке фасада, приятно контрастируют с крупным серым камнем. Богатая история шотландсткой столицы встречается с легкостью и динамичностью нового времени.

Жилые помещения

Advocate's Close, morgan McDonnell morgan McDonnell
morgan McDonnell

Advocate's Close

morgan McDonnell
morgan McDonnell
morgan McDonnell

Помимо офисов и магазинов, новый комплекс будет включать в себя жилые помещения. Можно только позавидовать будущим жильцам такой шикарной квартиры, в которой есть все для комфортной жизни – камин, антресольный этаж и стильная мебель.

Пришло время пить чай! Аксессуары для стильного чаепития

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо