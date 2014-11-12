Advocate’s close, Эдинбург

Центр Эдинбурга знаменит величественными средневековыми зданиями и строениями периода шотландской Реформации. Этот район включает в себя живописные переходы, мосты и узкие мощенные улочки длиной в несколько метров. Шотландцы любят свою историю и стремятся сохранить первоначальный облик зданий, несмотря на многочисленные реконструкции. Любое вмешательство в исторический центр этого города несет в себе большие риски.

Фирма Morgan McDonnell решилась на смелый шаг построить комплекс современных зданий посреди привычного архитектурного ансамбля и не прогадала. Проект восприняли на ура не только горожане, но и коллеги-градостроители. Он получил целых две престижные награды RISA и Scottish Property Awards 2014. Судьи высоко оценили концепцию зданий, которая объединила современную и историческую архитектуру. Сегодня мы демонстриуем выдержки из этого проекта и хотим услышать ваше мнение. Удалось ли архитекторам, на ваш взгляд, внести дух свежести и модернизма в исторический архитектурный ансамбль, к которому так привыкли горожане и который на протяжении веков оставался неизменным.