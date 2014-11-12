Advocate’s close, Эдинбург

Центр Эдинбурга знаменит величественными средневековыми зданиями и строениями периода шотландской Реформации. Этот район включает в себя живописные переходы, мосты и узкие мощенные улочки длиной в несколько метров. Шотландцы любят свою историю и стремятся сохранить первоначальный облик зданий, несмотря на многочисленные реконструкции. Любое вмешательство в исторический центр этого города несет в себе большие риски.
Фирма Morgan McDonnell решилась на смелый шаг построить комплекс современных зданий посреди привычного архитектурного ансамбля и не прогадала. Проект восприняли на
ура не только горожане, но и коллеги-градостроители. Он получил целых две престижные награды RISA и Scottish Property Awards 2014. Судьи высоко оценили концепцию зданий, которая объединила современную и историческую архитектуру.
Сегодня мы демонстриуем выдержки из этого проекта и хотим услышать ваше мнение. Удалось ли архитекторам, на ваш взгляд, внести дух свежести и модернизма в исторический архитектурный ансамбль, к которому так привыкли горожане и который на протяжении веков оставался неизменным.
Исторический центр Эдинбурга был построен около 500 лет назад. В центре этого изображения мы видим черный фасад современного здания, стиль которого очевидно отличается от стоящих рядом с ним домов из серого камня. Надо отдать должное, что новостройка не нарушает историческую гармонию зданий времен начала Реформации, а наоборот, дополняет ее.
Общая площадь комплекса составит порядка 185 квадратных футов. На первом этаже планируется разместить конференс зал, ресепшн и служебные помещения. Чтобы облегчить доступ к зданию, была построена новая пешеходная дорожка.
Архитекторы сохранили нотки традиционности в новой постройке. Четыре близко расположенных фасада и чистое голубое небо, отражающееся в окнах.
Рядом с современным комплексом расположен традиционный для шотландской культуры паб, на месте которого в прошлом была котельная. Он является одним из самых посещаемых пабов в историческом центре города. Деликатность, с которой архитекторы старого города относятся к его культурному достоянию, просто поражает. Лишь пластиковые рамы на окнах свительствуют о том, что на фото изображен современный Эдинбург.
Шотландцы не скрывают своей любви к крепким напиткам. В этом пабе, оформленном в рустикальном стиле, жители города и его гости имеют возможность выбирать из 200 сортов виски. Поистине королевское изобилие.
Вид сбоку как нельзя лучше отражает удачное сочетание традиционности и модерна. Современные материалы, использованные при постройке фасада, приятно контрастируют с крупным серым камнем. Богатая история шотландсткой столицы встречается с легкостью и динамичностью нового времени.
Помимо офисов и магазинов, новый комплекс будет включать в себя жилые помещения. Можно только позавидовать будущим жильцам такой шикарной квартиры, в которой есть все для комфортной жизни – камин, антресольный этаж и стильная мебель.