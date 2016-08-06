Передовой минимализм в Перми

Копилка работ от российских архитекторов пополнилась невероятно эффектным проектом загородного дома для семьи из 4 человек. Реализует его компания ASTRO-GROUP из Перми, которая может предложить вам полный комплекс строительных работ от изысканий и проектирования до строительства и ввода в эксплуатацию. 288 кв. метров передового минимализма стоили заказчику 16 млн рублей.
Шоколадно-медовая цветовая гамма экстерьера коттеджа дополнена каменными и бетонными оттенками забора и плит, формирующих дорожки и террасу. Сложная система их размещения удивительно гармонирует с комбинированной отделкой фасадов здания, представленной органичным миксом кирпича, натурального камня, дерева и стекла.
Прямо перед домом организована терраса под навесом. Дополнительная защита от ветра и слишком яркого солнца обеспечивается реечными экранами, которые при отсутствии надобности в них просто складываются гармошкой. Далее идет зона отдыха с минималистичными диванами из дерева на бетонном основании, дополненные мягкими подушками. Немного в отдалении расположен очаг, пламя в котором восхищает своим вечерним очарованием.
Многогранный интерьер этой гостиной вполне соответствует уже виденному нами внешнему виду дома. То же гармоничное сочетание бетона, дерева, камня и стекла. А габионы для камина и кофейный столик из палетт дополняют атмосферу гостиной своей стильной брутальностью. Добавьте к этому образу низкие диваны, огромный экран на стене, торшер-прожектор и плотные шторы в пол и вы получите идеальный кинозал.
Гостиная и кухня-столовая находятся в одном пространстве открытой планировки. Разделены они сквозным камином, оформленном, как мы уже упоминали выше, габионами. В зоне кухни серый бетонный потолок сменяется белым с подсветкой, а плитка каменно-серого цвета покрывает все пространство и гостиной, и кухни-столовой. Столовая имеет обеденную группу на шестерых. На уровне стола – трендовые абажуры с золотом внутри, а по периметру столовой зоны на потолке размещены софиты.
Есть в этом доме и баня с комнатой отдыха и даже небольшой кухонькой. В комнате отдыха – удобные низкие диваны с мягкими подушками и панорамное окно напротив него. Правильное сочетание для состояния расслабленной неги после парной. Созданная благодаря отделке из камня, дерева и бетона рустикально-брутальная атмосфера вполне подходит и для этого пространства.
В каждой культуре есть свои традиции для максимального расслабления. Но глобализация все же несколько смазывает различия между сауной, баней и прочими. Потому отделка этой баньки не традиционная из дерева, дерева и дерева, а представлена более сложной, но несомненно, более эффектной и практичной комбинацией из разных материалов. В самой парной нет ничего лишнего, но то что есть – высочайшего качества исполнения! Подсветка организована по периметру стен на потолке и за подспинниками.
Есть здесь и кухня с барной стойкой и самоваром. Ведь нет ничего лучше, чем выпить ароматного чаю на травах после баньки. Даже если вы не живете в этом доме постоянно, а только приезжаете на выходные, эти дни действительно дадут вам возможность полностью сменить обстановку и прожить их с максимальной пользой для души и тела.
Так выглядит коттедж со стороны парадного подъезда. Зона паркинга представлена навесом на стальных трубах большого диаметра. А ландшафтный дизайн соответствует всем правилам минимализма – бетонные плиты, газон, галька, хвойники.
Для тех, кто уже спешит на дачу: