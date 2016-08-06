Передовой минимализм в Перми

В каждой культуре есть свои традиции для максимального расслабления. Но глобализация все же несколько смазывает различия между сауной, баней и прочими. Потому отделка этой баньки не традиционная из дерева, дерева и дерева, а представлена более сложной, но несомненно, более эффектной и практичной комбинацией из разных материалов. В самой парной нет ничего лишнего, но то что есть – высочайшего качества исполнения! Подсветка организована по периметру стен на потолке и за подспинниками.