Проект террасы для загородного дома

Путешествуя по всему миру и видя все его красоты, человек больше не желает запирать себя в рамки монокультурных традиций. Ни в еде, ни в одежде, ни в дизайне своего дома и пространства вокруг него. Он начинает любить суши, туники и дома в английском стиле. Желая получить максимум комфорта именно там, где находится сейчас, окружает свой дом террасами, строит бассейн и облагораживает участок. Приглашает на помощь специалистов и вместе они проектируют оазис, в котором все всегда будет стабильно, спокойно и уютно.
Сегодня мы представляем вам проект террасы, выполненный компанией ТЕРРАДЕК для загородного дома Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, а ландшафтной архитектурой здесь занималась Марианна Петренко.
Для покрытия дорожек и террас использовалась террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК), которая удачно имитирует дерево, но более устойчива к атмосферному воздействию, потому не требует дополнительной обработки. Ее очень удобно монтировать, а срок ее службы – более 20 лет! В данном случае использовалась террасная доска Twinson (Бельгия) цвета грецкий орех, что определило общее южно-теплое настроение от пространства.
Террасная доска из ДПК не боится перепадов температур, дождя и снега, прямых солнечных лучей. Она очень прочная и не скользкая, способна выдерживать весьма значительные механические воздействия. А для зон типа паркинга используется особенный ее тип, еще более прочный за счет того, что внутри он не пустотелый.
Ступени из террасной доски рифленого типа выглядят просто идеально. Противоскользящий эффект рифления обуславливает использование такой террасной доски вокруг бассейнов и для ступеней. Эффектно дополняет их подсветка и декоративный камень для обрамления клумб и подиумов.
Все дорожки на территории участка тоже созданы из террасной доски того же оттенка. На фоне подстриженного газона они создают желаемый образ идиллической загородной жизни.
Для изготовления ДПК используют преимущественно древесину. Зарубежные производители предпочитают тропические породы деревьев, а российские – хвойные. Измельченная древесина, жмых семечки и рисовая шелуха (для удешевления) составляют 30-80% плюс внутри есть есть термопластичный полимер (ПВХ,ПП, ПЭ) и специальные модификаторы (0-5%). Материал с таким составом не горит, что тоже перевешивает чашу весов в его пользу.
Зона парадного входа встречает нас крыльцом с четырьмя ступенями с подсветкой. Легкость монтажа декинга – еще один весомый аргумент. Соблюдая рекомендации производителя, используя подкладочные профили (лаги) и специальные монтажные клипсы, вы с легкостью можете собрать пол, который прослужит вам верой и правдой больше 20 лет.
Уникальные свойства ДПК-доски (декинга) дают возможность применять ее как внутри помещений с повышенной влажностью, типа ванных комнат, саун и бань, так и для отделки уличных конструкций типа террас, веранд, беседок, причалов и паркингов. При этом вы можете выбрать не только цвет, но и текстуру доски. Добавьте к этому, что декинг – это не только пол, но и забор, и фасад и вам останется только выбрать производителя, благо сейчас композитная доска производится и в России, и на Украине.
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