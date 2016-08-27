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Проект террасы для загородного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, Террадек Террадек Терраса в средиземноморском стиле ДПК Бежевый
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Путешествуя по всему миру и видя все его красоты, человек больше не желает запирать себя в рамки монокультурных традиций. Ни в еде, ни в одежде, ни в дизайне своего дома и пространства вокруг него. Он начинает любить суши, туники и дома в английском стиле. Желая получить максимум комфорта именно там, где находится сейчас, окружает свой дом террасами, строит бассейн и облагораживает участок. Приглашает на помощь специалистов и вместе они проектируют оазис, в котором все всегда будет стабильно, спокойно и уютно.

Сегодня мы представляем вам проект террасы, выполненный компанией ТЕРРАДЕК для загородного дома Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, а ландшафтной архитектурой здесь занималась Марианна Петренко.

​Задний дворик

Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова Террадек Терраса в средиземноморском стиле ДПК Бежевый
Террадек

Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова

Террадек
Террадек
Террадек

Для покрытия дорожек и террас использовалась террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК), которая удачно имитирует дерево, но более устойчива к атмосферному воздействию, потому не требует дополнительной обработки. Ее очень удобно монтировать, а срок ее службы – более 20 лет! В данном случае использовалась террасная доска Twinson (Бельгия) цвета грецкий орех, что определило общее южно-теплое настроение от пространства.

​Между домом и СПА-комплексом

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Террадек

Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова

Террадек
Террадек
Террадек

Террасная доска из ДПК не боится перепадов температур, дождя и снега, прямых солнечных лучей. Она очень прочная и не скользкая, способна выдерживать весьма значительные механические воздействия. А для зон типа паркинга используется особенный ее тип, еще более прочный за счет того, что внутри он не пустотелый.

​Ступени

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Террадек

Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова

Террадек
Террадек
Террадек

Ступени из террасной доски рифленого типа выглядят просто идеально. Противоскользящий эффект рифления обуславливает использование такой террасной доски вокруг бассейнов и для ступеней. Эффектно дополняет их подсветка и декоративный камень для обрамления клумб и подиумов.

​Дорожки

Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова Террадек Терраса в средиземноморском стиле ДПК Бежевый
Террадек

Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова

Террадек
Террадек
Террадек

Все дорожки на территории участка тоже созданы из террасной доски того же оттенка. На фоне подстриженного газона они создают желаемый образ идиллической загородной жизни.

​Из чего производят ДПК

Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова Террадек Терраса в средиземноморском стиле ДПК Бежевый террасы,террасная доска,садовые дорожки,дпк,ландшафт,ландшафтный дизайн
Террадек

Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова

Террадек
Террадек
Террадек

Для изготовления ДПК используют преимущественно древесину. Зарубежные производители предпочитают тропические породы деревьев, а российские – хвойные. Измельченная древесина, жмых семечки и рисовая шелуха (для удешевления) составляют 30-80% плюс внутри есть есть термопластичный полимер (ПВХ,ПП, ПЭ) и специальные модификаторы (0-5%). Материал с таким составом не горит, что тоже перевешивает чашу весов в его пользу.

​Входная зона

Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова Террадек Терраса в средиземноморском стиле ДПК Бежевый
Террадек

Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова

Террадек
Террадек
Террадек

Зона парадного входа встречает нас крыльцом с четырьмя ступенями с подсветкой. Легкость монтажа декинга – еще один весомый аргумент. Соблюдая рекомендации производителя, используя подкладочные профили (лаги) и специальные монтажные клипсы, вы с легкостью можете собрать пол, который прослужит вам верой и правдой больше 20 лет.

​Бассейн у СПА-комплекса

Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова Террадек Бассейн в средиземноморском стиле ДПК Бежевый
Террадек

Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова

Террадек
Террадек
Террадек

Уникальные свойства ДПК-доски (декинга) дают возможность применять ее как внутри помещений с повышенной влажностью, типа ванных комнат, саун и бань, так и для отделки уличных конструкций типа террас, веранд, беседок, причалов и паркингов. При этом вы можете выбрать не только цвет, но и текстуру доски. Добавьте к этому, что декинг – это не только пол, но и забор, и фасад и вам останется только выбрать производителя, благо сейчас композитная доска производится и в России, и на Украине.

Для тех, кто любит дачу:

— Модульный дом вашей мечты;

— Садоводство;

— Идеи дизайна балкона, веранды и террасы.

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