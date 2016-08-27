Проект террасы для загородного дома

Путешествуя по всему миру и видя все его красоты, человек больше не желает запирать себя в рамки монокультурных традиций. Ни в еде, ни в одежде, ни в дизайне своего дома и пространства вокруг него. Он начинает любить суши, туники и дома в английском стиле. Желая получить максимум комфорта именно там, где находится сейчас, окружает свой дом террасами, строит бассейн и облагораживает участок. Приглашает на помощь специалистов и вместе они проектируют оазис, в котором все всегда будет стабильно, спокойно и уютно.

Сегодня мы представляем вам проект террасы, выполненный компанией ТЕРРАДЕК для загородного дома Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, а ландшафтной архитектурой здесь занималась Марианна Петренко.