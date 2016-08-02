5 идей для прекрасного сада

Сад – это островок природы, созданный человеком по своей задумке на его участке земли. Вне зависимости от того, какую площадь можно использовать для этих целей, каждый садовод стремится сделать так, чтобы именно на этом островке он чувствовал бы себя максимально комфортно.

Комфорта в саду можно добиться разными способами, тем более, что для каждого человека это состояние имеет определенные параметры. Для кого-то это гармоничность сада, для кого-то – место, созданное для отдыха в саду. Кто-то стремится распланировать пространство, создать композицию на бумаге, а потом переносит все это на земельный участок. Кто-то устанавливает в пустом саду беседку для отдыха, а затем облагораживает пространство понравившимися видами растений. Нередко случается так, что люди совмещают место для отдыха и гармоничный сад.

Хотя природа сама по себе является самым лучшим архитектором и дизайнером, ведь с самобытной красотой ее творений вряд ли может сравниться даже самый изысканный рукотворный шедевр, в ваших силах дополнить естественное великолепие в соответствии со своими вкусами и предпочтениями. Как это сделать? Читайте в этой статье!