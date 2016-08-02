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5 идей для прекрасного сада

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Casa Owen, Terra Terra Сад в стиле модерн
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Сад – это островок природы, созданный человеком по своей задумке на его участке земли. Вне зависимости от того, какую площадь можно использовать для этих целей, каждый садовод стремится сделать так, чтобы именно на этом островке он чувствовал бы себя максимально комфортно.

Комфорта в саду можно добиться разными способами, тем более, что для каждого человека это состояние имеет определенные параметры. Для кого-то это гармоничность сада, для кого-то – место, созданное для отдыха в саду. Кто-то стремится распланировать пространство, создать композицию на бумаге, а потом переносит все это на земельный участок. Кто-то устанавливает в пустом саду беседку для отдыха, а затем облагораживает пространство понравившимися видами растений. Нередко случается так, что люди совмещают место для отдыха и гармоничный сад.

Хотя природа сама по себе является самым лучшим архитектором и дизайнером, ведь с самобытной красотой ее творений вряд ли может сравниться даже самый изысканный рукотворный шедевр, в ваших силах дополнить естественное великолепие в соответствии со своими вкусами и предпочтениями. Как это сделать? Читайте в этой статье!

1. Если у вас маленький сад

Casa Owen, Terra Terra Сад в стиле модерн
Terra

Terra
Terra
Terra

В концепции оформлении маленького садового участка на первом месте стоит экономия места. Но даже самый маленький садик должен иметь все атрибуты большого, только исполнены они должны быть в миниатюре. Большое дерево заменяем маленьким деревцем, роскошный куст – карликовым кустарничком, дополняем ландшафт скромной садовой дорожкой, которая ведет к уютной и компактной зоне отдыха. Также не стоит пренебрегать такими декоративными элементами как садовые скульптуры и мебель. Несомненно, садовые качели-диван, утопающие в цветах, которые расположены на разных уровнях, станут излюбленным местом отдыха всей семьи.

Еще больше идей по оформлению маленького сада вы найдете в наших книгах идей:

13 красивых маленьких садов.

Идеи для маленького сада.

Дизайн маленького сада.

2. Рельеф

Aménagement d'une terrasse en bois composite gris, EURL OLIVIER DUBOIS EURL OLIVIER DUBOIS Сад в стиле модерн
EURL OLIVIER DUBOIS

EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS

Если ваш участок расположен на рельефе, то вместо банальных ступеней из дома в сад можно организовать вот такие многоуровневые террасы. За счет пустот между блоками можно сформировать небольшие клумбы, как в данном случае. Такой вход/выход выглядит очень оригинально и дополняет общую композицию сада. По желанию на ступенях можно также разместить горшки с цветами, небольшие садовые скульптуры или уличные светильники. 

3. Аллея цветов

homify Сад в стиле модерн Камень Зеленый
homify

homify
homify
homify

Проще всего запланировать аллею на этапе проектирования всего садового участка. Однако если проект уже воплощен в жизнь, а свободного места практически не осталось, используем запасной вариант: превращаем в аллею одну из садовых дорожек. Таким образом, мы убьем двух зайцев сразу: грамотно организуем посадку необходимых растений и сохраним важную пешеходную или транспортную коммуникацию.

Оформление аллеи цветами, очень важный шаг в обустройстве. Для цветов нужно подготовить грунт, семена и удобрения. Сразу нужно продумать какие растения будут наряжать аллею. Розы хорошо будут смотреться в этой роли, также можно использовать высокие кустарники, бонсай, ухоженные карликовые деревья, красивые цветы по обе стороны аллеи. Важно продумать каждый момент, чтобы конечный результат порадовал и заставил гордиться своим трудом.

Продумайте, из чего будет выполнена садовая дорожка, проходящая через аллею, так как это важный момент и с эстетической точки зрения и с точки зрения удобства и безопасности. Аллея является не только декором для сада, но и великолепной пешеходной зоной.

Самым разумным будет завершить путь по аллее местом для отдыха, это может быть беседка, садик со скамейками и старинными скульптурами, качели или гамак.

4. Дорожки и мощение

Jardines pequeños | Trucos para ampliar espacios | El "Circulo Mágico", Zen Ambient Zen Ambient Сад в тропическом стиле
Zen Ambient

Zen Ambient
Zen Ambient
Zen Ambient

Необходимой составляющей садового участка являются дорожки. Ни один участок не обойдется без них. Дорожки должны соответствовать многим требованиям: быть удобны и практичны, соответствовать дизайну сада, быть красивым элементом, служащим дополнением общей композиции.

Существует множество вариантов: гранитная брусчатка, натуральный и искусственный клинкер, искусственная плитка, колотый, пиленый и галтованный натуральный камень, мозаика, отсыпки из гравия, гальки и каменной крошки, газонные решетки. Все это и выглядит по-разному, и стоит не одинаково. Выбирать материал стоит исходя из своих предпочтений и особенностей ландшафта участка. В этом вам могут помочь профессиональные ландшафтные дизайнеры

5. Кактусы в ландшафтном дизайне

Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Сад в средиземноморском стиле
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Цветочная клумба – привычный элемент приусадебного участка. А вот клумба из кактусов выглядит очень даже оригинально и, что немаловажно, не требует особого ухода. Клумба из кактусов и суккулентов – идеальная композиция для садоводов, у которых растения часто гибнут из-за недостаточного полива, ведь колючки хорошо переносят даже длительную засуху. Кроме того, создать такой садик кактусов совсем не сложно.

Будущую клумбу лучше располагать на открытом месте, ведь кактусы – известные любители солнца и тепла. Для создания красивой композиции не обязательно закупать множество разных растений – достаточно 2-3 видов кактусов.

После посадки кактусов и суккулентов в грунт можно приступать к оформлению клумбы камнями (на фоне которых кактусы смотрятся особенно красиво). Подойдут обычные валуны, осколки гранита и даже обломки кирпича. Они не только придадут крупным суккулентам устойчивости, но и помогут сохранить влагу у корней. Для оформления подойдут и ракушки, и древесные спилы интересной формы. Пространство между растениями и камнями следует засыпать песком или мелкой речной галькой. Это будет препятствовать росту сорняков и поможет создать оригинальный контраст: светлый грунт и насыщенно-зеленые кактусы.

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