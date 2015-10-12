Как подготовить к зиме каркасный бассейн

Для накрытия бассейна на зиму необходимо использовать специально предназначенные для этого покрытия, которые можно эксплуатировать на протяжении целого года. Летом они защитят ваш каркасный бассейн от попадания грязи и листьев, а также от излишнего перегрева и охлаждения. В зимнее время они служат, как средство консервации емкости. Тент для каркасного бассейна, который предполагается использовать зимой, должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес снежного покрова.

Напомним, что целью консервации каркасного бассейна на зиму является снижение нагрузки на корпус.Поэтому, лед внутри чаши необходимо беречь и ни в коем случае не пытаться резать, колоть и всячески повреждать его. В этом случае осколки льда могут легко повредить внутреннее покрытие бассейна. Расконсервировать бассейн можно только после того, как лед внутри него полностью растаял самостоятельно.