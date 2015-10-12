Как подготовить к зиме каркасный бассейн

Каркасный бассейн – вещь, безусловно, хорошая и практичная. Но только вот купальный сезон практически на всей территории нашей страны продолжается недолго. Неотвратимо приближается зима, и вот уже такой любимый летом водоем начинает постепенно превращаться в неприятную проблему, возникает вопрос – как хранить каркасный бассейн зимой? Выходов из ситуации всего два. Первый – слить воду, тщательно вымыть бассейн, высушить и убрать на зиму в теплое место. К недостаткам можно отнести то, что весной всю конструкцию опять придется раскладывать, что не всегда удобно. Второй вариант – оставить бассейн зимовать на улице, предварительно законсервировав. При всей кажущейся «жестокости» этот метод наиболее предпочтительный, и позволяет успешно сохранить бассейн до следующего сезона.
Чтобы ваш каркасный бассейн не только успешно перезимовал, но и продолжал радовать вас безупречной службой максимально долго, необходимо крайне серьезно относится к соблюдению всех необходимых мер по его консервации. Самое первое и главное правило – не следует тянуть, успейте законсервировать бассейн до наступления первых, по-настоящему серьезных заморозков. Для наилучшей сохранности бассейнов необходимо, чтобы на протяжении всей зимы в емкости была сохранена вода. И дело тут не только в сохранении внутренней облицовки бассейна. Земля, на протяжении зимы постоянно оттаивающая и замерзающая, оказывает постоянные нагрузки на емкость, что может привести к существенным повреждениям чаши бассейна.Вода в каркасном бассейне способна существенно уменьшить эти нагрузки.
зимовке
Перед тем, как залить в чашу «консервационную» воду, всю емкость бассейна необходимо очень тщательно очистить от грязи и налета. Проводить эту работу стоит с помощью мягких щеток и химических веществ. Выбор химикатов зависит от того, какого типа внутреннее покрытие бассейна, особенно внимательно необходимо относиться к выбору химикатов, если бассейн имеет пленочное покрытие. Используйте элементарные средства защиты: работайте в перчатках и резиновых сапогах, так как химикаты для чистки бассейнов довольно агрессивны. После того как очистка стенок и дна окончена, емкость необходимо несколько раз тщательно ополоснуть.
Первоначально воду для консервации нужно залить до обычного уровня. При этом в воду добавляется консервирующее вещество, которое будет препятствовать размножению в воде водорослей и микроорганизмов. Оно будет обеспечивать чистоту и стерильность воды до наступления первых сильных морозов. Вода с консервантом должна фильтроваться в обычном режиме на протяжении нескольких часов. Далее часть воды необходимо слить – примерно на 10 сантиметров ниже форсунок.
После того как вода для консервации готова, нужно установить в бассейн каркасный компенсаторы расширения воды. Для этой цели используются предметы, которые способны сжиматься при внешнем давлении. Здесь на помощь придут куски пенопласта и пластиковые бутылки. Их необходимо
притопить при помощи небольших грузов. Только не стоит привязывать груз к компенсатору с помощью проволоки. Для этого лучше использовать обыкновенную бечевку. Один из самых лучших вариантов установки компенсаторов – притопить в центре емкости канистры, а по бокам разместить куски пенопласта, на расстоянии примерно 10 сантиметров от борта бассейна. При этом пенопласт нужно распределить как можно более равномерно, и общая длина кусков должна быть не менее половины от периметра всей емкости.
Когда установка компенсаторов закончена, можно приступить к полному демонтажу всех узлов и деталей гидросистемы – установке фильтрации воды, устройства противотока, системы нагрева, и.т.п.
Все узлы, которые не подлежат демонтажу, необходимо освободить от остатков воды и заткнуть специальными заглушками. Кроме того, рекомендуется закрывать триску и скиммер заглушками для зимней консервации. Ниши, где раньше находились осветительные приборы, ниши скиммера, а также форсунки, которые находятся ниже уровня воды, необходимо также закрыть пенопластовыми заглушками. Далее фильтр отсоединяется от системы, с фильтра сливается вода, удаляется кварцовый песок, который нужно аккуратно ссыпать в отдельную емкость или полотняный мешок. Корпус фильтра тщательно очищается от остатков песка и убирается на хранение.
Для накрытия бассейна на зиму необходимо использовать специально предназначенные для этого покрытия, которые можно эксплуатировать на протяжении целого года. Летом они защитят ваш каркасный бассейн от попадания грязи и листьев, а также от излишнего перегрева и охлаждения. В зимнее время они служат, как средство консервации емкости. Тент для каркасного бассейна, который предполагается использовать зимой, должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес снежного покрова.
Напомним, что целью консервации каркасного бассейна на зиму является снижение нагрузки на корпус.Поэтому, лед внутри чаши необходимо беречь и ни в коем случае не пытаться резать, колоть и всячески повреждать его. В этом случае осколки льда могут легко повредить внутреннее покрытие бассейна. Расконсервировать бассейн можно только после того, как лед внутри него полностью растаял самостоятельно.
Для укрытия бассейна на зиму необходимо использовать специально предназначенные для этого покрытия, которые можно эксплуатировать на протяжении целого года. Летом они защитят ваш каркасный бассейн от попадания грязи и листьев, а также от излишнего перегрева и охлаждения. В зимнее время они служат, как средство консервации емкости. Тент для каркасного бассейна, который предполагается использовать зимой, должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес снежного покрова.
Напомним, что целью консервации каркасного бассейна на зиму является снижение нагрузки на корпус.Поэтому, лед внутри чаши необходимо беречь и ни в коем случае не пытаться резать, колоть и всячески повреждать его. В этом случае осколки льда могут легко повредить внутреннее покрытие бассейна. Расконсервировать бассейн можно только после того, как лед внутри него полностью растаял самостоятельно.