Топ 5 – Лучшие проекты недели

Самая прекрасная пора года – лето – в самом разгаре! А значит все проекты сегодня будут посвящены беззаботной жизни на лоне природы. Отдохнуть от суеты большого города, испытать новые ощущения, научиться создавать что-то своими руками – вот, основные причины, по которым все больше людей склоняются к тому, чтобы обзавестись собственным участком или облагородить имеющийся.

Сегодня для вас – оригинальные идеи садового декора, инструкция по строительству беседки, 14 примеров дизайна террас и другие лучшие проекты.