Топ 5 – Лучшие проекты недели

Самая прекрасная пора года – лето – в самом разгаре! А значит все проекты сегодня будут посвящены беззаботной жизни на лоне природы. Отдохнуть от суеты большого города, испытать новые ощущения, научиться создавать что-то своими руками – вот, основные причины, по которым все больше людей склоняются к тому, чтобы обзавестись собственным участком или облагородить имеющийся.
Сегодня для вас – оригинальные идеи садового декора, инструкция по строительству беседки, 14 примеров дизайна террас и другие лучшие проекты.
Неповторимую картину сада формируют деревья и газоны, клумбы и цветники, но своеобразие вашего стиля подчеркнут и детали декоративного дизайна, добавят уюта и комфорта для отдыха. Конечно, таких предметов не должно быть много, чтобы сад не превратился в музейную экспозицию под открытым небом. Но пара милых статуэток или оригинальная лавочка под навесом сделают ландшафт идеальным. Представляем вашему вниманию 10 оригинальных идей садового декора.
Терраса, беседка или садовый павильон подходят для идеального отдыха в теплое время года. Каждое строение представляет собой дополнительное пространство, своего рода летнюю гостиную или даже столовую с кухней. Сегодня мы хотим поговорить о практике строительства террас и беседок, поразмышлять на тему возможных подводных камней, чтобы предостеречь своих читателей от самых распространенных ошибок.
Деревянный дом означает не только традиционность. Дерево все чаще используется как стройматериал. Дерево создает уникальный микроклимат, является экологически чистым и прочным. Этот дом – проект российских архитекторов, он является воплощением современного дизайна. Хотите рассмотреть его со всех сторон и высказаться о проекте в комментариях? Тогда вперед!
Размер дома не обязательно определяет качество жилья. Отличный пример этого – крошечный дом площадью 20 м² (6,2 х 4м) с высотой всего 2.6 м.
Но если грамотно использовать имеющееся пространство, то подобное жилище можно обустроить весьма интересно и уютно. Творческий дизайн интерьера и только самые необходимые вещи позволят жильцам в полной мере наслаждаться столь небольшим домом. Далее мы расскажем все подробности этого необычного строения. Кто знает – возможно, это именно то, что нужно вам?
Самые простые террасы – это игровые для детей с настилом, столовые и террасы для принятия солнечных ванн. Более дорогие – с мангалами, летними кухнями и патио с мягкой мебелью. Самые дорогие террасы имеют интегрированные водоемы, бассейн, камин или очаг, брендовое барбекю и полный набор зон – столовую и патио вместе.
В этой Книге Идей вас ждут 14 шикарных дизайнерских идей для вашей собственной террасы, которые помогут вам определиться с тем, чего вы хотите от собственного проекта.