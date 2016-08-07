Создание великолепного интерьера с нуля

В новой книге идей homify у наших читателей будет возможность увидеть процесс обустройства гостиной комнаты «с нуля».
По нашему мнению, такого рода материалы могут быть очень полезны для тех, кто уже занимается ремонтом или только планирует к нему приступить. Когда мы видим совершенно пустое помещение, лишенное и намека на собственный характер, перед нами открывается бескрайний горизонт возможностей. Сложнее всего решить, с чего начать. Перед нами возникают трудности в поисках гармонии в сочетании цветов, стилей и мебельном наполнении. Шаг за шагом все эти вопросы решаются. Давайте увидим собственными глазами!
Авторами проекта являются архитекторы из Бразилии. Целью работы стало создание теплого по ощущению и визуальному восприятию пространства, при этом очень практичного в использовании.
Перед нами – будущая столовая, объединенная с гостиной. Пространство имеет выход на балкон. Светлые керамические полы «безмолвно» позволяют дизайнерам создать даже самый невероятный дизайн интерьера.
По центру комнаты мы можем увидеть потолочную балку, которая отнюдь не является дизайнерской прихотью. В будущем она будет визуально разделять друг от друга два функциональных пространства. Чуть далее в стене — ниша для книг и прочей утвари. В отличие от балки, её можно было убрать.
Помещение хорошо освещено в дневное время благодаря присутствующим панорамным окнам.
Изысканная колерная композиция отождествляет психологические особенности домочадцев: образ жизни, привычки и потребности. Дизайнеры воспользовались сочетанием теплых и холодных цветов в выборе отделки и обивки мебели. Холодные тона, которые мы видим в интерьере, помогают создать пространственную глубину.
Особый ритм задают использованные дизайнерами предметы декора, будь то декоративные подушки, зеркало, светильники или картины. Самую темную стену украсили шестью фотографиями, которые замечательно структурируют помещение и помогают визуальному зонированию. Изображения «рифмуются» с цветом и деталями интерьера.
Динамики придает яркое полотно в соловой зоне. Крупное зеркало расширяет границы помещения, а круглый стол добавляет гармонии. Круглая столешница – идеальное решение, которое помогает вместить большое количество гостей, создает комфорт в общении, а также экономит пространство.
Неформальное общение — таковы особенности семейных и дружеских трапез в этой столовой. Стоит вспомнить самые первые фотографии, чтобы понять: благодаря опыту и умению дизайнеров, даже самое обычное помещение способно заиграть жизнерадостными красками!
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