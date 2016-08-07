Создание великолепного интерьера с нуля

Авторами проекта являются архитекторы из Бразилии. Целью работы стало создание теплого по ощущению и визуальному восприятию пространства, при этом очень практичного в использовании.

Перед нами – будущая столовая, объединенная с гостиной. Пространство имеет выход на балкон. Светлые керамические полы «безмолвно» позволяют дизайнерам создать даже самый невероятный дизайн интерьера.