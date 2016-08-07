Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Создание великолепного интерьера с нуля

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Reforma Sala de Jantar Integrada com Estar, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
Loading admin actions …

В новой книге идей homify у наших читателей будет возможность увидеть процесс обустройства гостиной комнаты «с нуля». 

По нашему мнению, такого рода материалы могут быть очень полезны для тех, кто уже занимается ремонтом или только планирует к нему приступить. Когда мы видим совершенно пустое помещение, лишенное и намека на собственный характер, перед нами открывается бескрайний горизонт возможностей. Сложнее всего решить, с чего начать. Перед нами возникают трудности в поисках гармонии в сочетании цветов, стилей и мебельном наполнении. Шаг за шагом все эти вопросы решаются. Давайте увидим собственными глазами!

​От цели к концепции

Reforma Sala de Jantar Integrada com Estar, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Авторами проекта являются архитекторы из Бразилии. Целью работы стало создание теплого по ощущению и визуальному восприятию пространства, при этом очень практичного в использовании.

Перед нами – будущая столовая, объединенная с гостиной. Пространство имеет выход на балкон. Светлые керамические полы «безмолвно» позволяют дизайнерам создать даже самый невероятный дизайн интерьера.

Не без проблем и сложностей

Reforma Sala de Jantar Integrada com Estar, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

По центру комнаты мы можем увидеть потолочную балку, которая отнюдь не является дизайнерской прихотью. В будущем она будет визуально разделять друг от друга два функциональных пространства. Чуть далее в стене — ниша для книг и прочей утвари. В отличие от балки, её можно было убрать.

Помещение хорошо освещено в дневное время благодаря присутствующим панорамным окнам.

​Цвет решает

Reforma Sala de Jantar Integrada com Estar, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Изысканная колерная композиция отождествляет психологические особенности домочадцев: образ жизни, привычки и потребности. Дизайнеры воспользовались сочетанием теплых и холодных цветов в выборе отделки и обивки мебели. Холодные тона, которые мы видим в интерьере, помогают создать пространственную глубину.

Ритм и рифма

Reforma Sala de Jantar Integrada com Estar, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Особый ритм задают использованные дизайнерами предметы декора, будь то декоративные подушки, зеркало, светильники или картины. Самую темную стену украсили шестью фотографиями, которые замечательно структурируют помещение и помогают визуальному зонированию. Изображения «рифмуются» с цветом и деталями интерьера. 

Интересный декор

Reforma Sala de Jantar Integrada com Estar, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Динамики придает яркое полотно в соловой зоне. Крупное зеркало расширяет границы помещения, а круглый стол добавляет гармонии. Круглая столешница – идеальное решение, которое помогает вместить большое количество гостей, создает комфорт в общении, а также экономит пространство. 

Семейные трапезы

Reforma Sala de Jantar Integrada com Estar, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Неформальное общение — таковы особенности семейных и дружеских трапез в этой столовой. Стоит вспомнить самые первые фотографии, чтобы понять: благодаря опыту и умению дизайнеров, даже самое обычное помещение способно заиграть жизнерадостными красками!

Далее на homify:

Идеи для украшения обеденного стола

Желтый цвет в гостиных

Комфортабельный одноэтажный коттедж
Понравилась ли вам работа дизайнеров интерьера?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо