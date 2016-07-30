Для тех, кто не любит долго ждать: 6 оригинальных сборных домов

Технология строительства сборных домов достаточно проста и удобна. Чтобы ваш дом мечты стал реальностью достаточно выбрать нужный проект по каталогу в строительной фирме, а дальше – дело техники. Составные части дома изготавливаются на заводе, перевозятся на ваш участок и собираются в точности по плану. В отличие от обычных домов, строительство сборных зданий больше похоже на сборку гигантского лего-конструктора. По этой причине сборные дома получают много преимуществ по сравнению с традиционным строительством: скорость постройки, снижение стоимости, сокращение отходов материалов и экологичность.