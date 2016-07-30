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Для тех, кто не любит долго ждать: 6 оригинальных сборных домов

Перла Вереника Перла Вереника
House W, Peter Ruge Architekten GmbH Peter Ruge Architekten GmbH Дома в стиле модерн
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Технология строительства сборных домов достаточно проста и удобна. Чтобы ваш дом мечты стал реальностью достаточно выбрать нужный проект по каталогу в строительной фирме, а дальше – дело техники. Составные части дома изготавливаются на заводе, перевозятся на ваш участок и собираются в точности по плану. В отличие от обычных домов, строительство сборных зданий больше похоже на сборку гигантского лего-конструктора. По этой причине сборные дома получают много преимуществ по сравнению с традиционным строительством: скорость постройки, снижение стоимости, сокращение отходов материалов и экологичность. 

Современный домик на природе

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Дома в стиле модерн
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Важная особенность сборных домов –  простота транспортировки. Это особенно актуального для строительства домика в отдаленном от цивилизации уголке природы. Крупные компоненты конструкции привозятся на  место и сразу монтируются в готовый дом.  Если вы хотите, например, провести лето на пляже возле моря, вы можете зимой заняться этим проектом, оформить все документы и к пляжному сезону вас уже будет радоваться собственное бунгало на побережье. 

В традиционном стиле

One Bedroom Wee House Exterior The Wee House Company
The Wee House Company

One Bedroom Wee House Exterior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Такой компактный деревянный домик площадью всего 40 квадратных метров имеет в своей комплектации все, что нужно для комфорта: кухня, гостиная, ванная комната, спальня и холл. Крошечный домик, разработанный компанией The Wee House Company, собран из панелей, обшитых древесиной и накрыт металлической двускатной крышей. Цветовая гамма и выбор материалов придают домику вид уютный и традиционный. 

Деревянный коттедж

Estudios de cubiertas inclinadas 5, ecospace españa ecospace españa Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Эта модель сборного дома имеет всего  24,32 квадратных метра площади, что идеально подходит для жилья одного человека или для пары без детей. Также подобная модель может служить пристройкой к основному дому, чтобы сделать здесь гостевую комнату или рабочий кабинет на природе. Монтаж всей конструкции займет не более недели. Дом покрыт панелями из альпийской лиственницы и сосны, а внутри обшит гипсокартоном. В двускатной крыше сделано дополнительное окошко, поэтому спальня наполнена светом. А холл представляет собой открытое пространство с широкой панелью раздвижной стеклянной двери. 

Куб из стекла и дерева на террасе

House W, Peter Ruge Architekten GmbH Peter Ruge Architekten GmbH Дома в стиле модерн
Peter Ruge Architekten GmbH

House W

Peter Ruge Architekten GmbH
Peter Ruge Architekten GmbH
Peter Ruge Architekten GmbH

Небольшой дом нужен не только в случае маленького участка. Это может стать выбором для желающих использовать территорию максимально эффективно или для выделения в отдельное строение дополнительных функций. Дом  на фото располагается на территории в 6500 квадратных метров в районе Бранденбурга, известном своими живописными озерами и густыми лесами. Квадрат дома разделен на две части: область для общения, просторная гостиная и уединенная часть дома с двумя спальнями и ванной комнатой. 

Дом из контейнеров

CASULO, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA Балкон и терраса в стиле модерн
MEIUS ARQUITETURA

CASULO

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

Альтернативой обычному дому может быть экономичное жилье на основе контейнера. Такой летний домик вполне можно обустроить коммуникациями и электроэнергией. Представленный проект дома на основе контейнера оборудован деревянной террасой, навесом и легкой, удобной мебелью. Такие компактные и функциональные решения помогли сделать скромный интерьер дома максимально оригинальным и наполнить его всем необходимым для комфорта.

Современный урбанизм

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Дома в стиле модерн
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Компания In Haus специализируется на сборных домах всех размеров и цен. К примеру, такая модель дома – очень компактна, всего 75 квадратных метров площади, но включает в себя большую гостиную, кухню и столовую, три спальни и две ванные комнаты. Кроме того, такие дома – настоящий оазис городского комфорта в любом самом дальнем уголке природы, оборудованы уймой технологический систем, вентилируемым фасадом, покрытым стильной керамической плиткой и природным камнем.

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Качество и скорость строительства - возможно современные технологии сделают реальным такой симбиоз?

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