Для тех, кто не любит долго ждать: 6 оригинальных сборных домов

Технология строительства сборных домов достаточно проста и удобна. Чтобы ваш дом мечты стал реальностью достаточно выбрать нужный проект по каталогу в строительной фирме, а дальше – дело техники. Составные части дома изготавливаются на заводе, перевозятся на ваш участок и собираются в точности по плану. В отличие от обычных домов, строительство сборных зданий больше похоже на сборку гигантского лего-конструктора. По этой причине сборные дома получают много преимуществ по сравнению с традиционным строительством: скорость постройки, снижение стоимости, сокращение отходов материалов и экологичность.
Важная особенность сборных домов – простота транспортировки. Это особенно актуального для строительства домика в отдаленном от цивилизации уголке природы. Крупные компоненты конструкции привозятся на место и сразу монтируются в готовый дом. Если вы хотите, например, провести лето на пляже возле моря, вы можете зимой заняться этим проектом, оформить все документы и к пляжному сезону вас уже будет радоваться собственное бунгало на побережье.
Такой компактный деревянный домик площадью всего 40 квадратных метров имеет в своей комплектации все, что нужно для комфорта: кухня, гостиная, ванная комната, спальня и холл. Крошечный домик, разработанный компанией The Wee House Company, собран из панелей, обшитых древесиной и накрыт металлической двускатной крышей. Цветовая гамма и выбор материалов придают домику вид уютный и традиционный.
Эта модель сборного дома имеет всего 24,32 квадратных метра площади, что идеально подходит для жилья одного человека или для пары без детей. Также подобная модель может служить пристройкой к основному дому, чтобы сделать здесь гостевую комнату или рабочий кабинет на природе. Монтаж всей конструкции займет не более недели. Дом покрыт панелями из альпийской лиственницы и сосны, а внутри обшит гипсокартоном. В двускатной крыше сделано дополнительное окошко, поэтому спальня наполнена светом. А холл представляет собой открытое пространство с широкой панелью раздвижной стеклянной двери.
Небольшой дом нужен не только в случае маленького участка. Это может стать выбором для желающих использовать территорию максимально эффективно или для выделения в отдельное строение дополнительных функций. Дом на фото располагается на территории в 6500 квадратных метров в районе Бранденбурга, известном своими живописными озерами и густыми лесами. Квадрат дома разделен на две части: область для общения, просторная гостиная и уединенная часть дома с двумя спальнями и ванной комнатой.
Альтернативой обычному дому может быть экономичное жилье на основе контейнера. Такой летний домик вполне можно обустроить коммуникациями и электроэнергией. Представленный проект дома на основе контейнера оборудован деревянной террасой, навесом и легкой, удобной мебелью. Такие компактные и функциональные решения помогли сделать скромный интерьер дома максимально оригинальным и наполнить его всем необходимым для комфорта.
Компания In Haus специализируется на сборных домах всех размеров и цен. К примеру, такая модель дома – очень компактна, всего 75 квадратных метров площади, но включает в себя большую гостиную, кухню и столовую, три спальни и две ванные комнаты. Кроме того, такие дома – настоящий оазис городского комфорта в любом самом дальнем уголке природы, оборудованы уймой технологический систем, вентилируемым фасадом, покрытым стильной керамической плиткой и природным камнем.